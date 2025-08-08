Хватит мелочиться: Yangwang поднимает мощность суперкара U9 выше 3000 л.с.

Напомним, что лакшери-бренд Yangwang принадлежит компании BYD, под ним она продаёт свои самые дорогие и технически продвинутые модели. Электрический суперкар Yangwang U9 вышел на китайский рынок в феврале 2024 года, он оснащён четырёхмоторной силовой установкой с максимальной совокупной отдачей в 1306 л.с. и 1680 Нм, филигранную управляемость обеспечивает активная электрогидравлическая подвеска. До 100 км/ч Yangwang U9 разгоняется за 2,36 с, максимальная скорость ограничена на отметке 300 км/ч, но если отключить ограничитель, то суперкар можно раскочегарить до 392 км/ч, что компания BYD доказала на практике. Стоит Yangwang U9 от 1 680 000 юаней (18,68 млн рублей в переводе по текущему курсу).

Осенью прошлого года компания BYD привезла Yangwang U9 на Нюрбургринг и прогнала его по Нордшляйфе, итоговое время круга оказалось не слишком впечатляющим — 7 мин 17,900 с, причём в официальную таблицу рекордов Нюрбургринга оно не попало.

Между тем минувшей весной китайский спортседан Xiaomi SU7 Ultra проехал Северную петлю за 7 мин 04,957 с, став самым быстрым серийным представительским электромобилем на этой трассе — он обошёл не только прямого конкурента Porsche Taycan Turbo GT (7 мин 07,551 с), но и более статусный хорватский электрический суперкар Rimac Nevera (7 мин 05,298 с). Стоит Xiaomi SU7 Ultra от 529 900 юаней (5,89 млн рублей), при этом он мощнее, чем Yangwang U9, три его электромотора выдают совокупно 1548 л.с. и 1770 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 1,98 с, максимальная скорость — 350 км/ч.

Yangwang U9 Track Edition

В июне Yangwang пообещал вернуться на Нюрбургринг с доработанной версией U9, а сегодня стало ясно, в чём именно заключается доработка — в электронной базе китайского Минпрома всплыл Yangwang U9 в исполнении Track Edition, оснащённый более мощной силовой установкой: каждый из четырёх электромоторов выдаёт пиковые 555 кВт, в сумме выходит 2220 кВт или 3019 л.с.! Не факт, правда, что такую мощность вытянет батарея — её характеристики пока неизвестны, но весной компания BYD как раз представила новое поколение батарей и электромоторов, рассчитанных на 1000-вольтовую архитектуру, а пиковое напряжение может достигать 1500 В.

Если и впрямь будет свыше 3000 л.с., то Yangwang U9 станет самым мощным в мире серийным автомобилем. Сейчас таковым является Rimac Nevera R: четыре его электромотора выдают совокупно 2107 л.с.

Yangwang U9 Track Edition

Интересно, что для Yangwang U9 Track Edition заявлены более высокопрофльные, чем в «базе», шины размерности 325/35 ZR 20. У стандартного Yangwang U9 размерность передних шин — 275/35 R 21, задних — 325/30 R 21. Снаряженная масса суперкара в исполнении Track Edition — 2480 кг. Максимальная скорость ограничена на отметке 350 км/ч. Пока это все подробности, ждём официальной премьеры и, конечно, нового рекорда Нюрбургринга.