Гибридные авто ×
  • Bugatti распродала весь тираж суперкара Tourbillon ещё до начала его производства

Bugatti распродала весь тираж суперкара Tourbillon ещё до начала его производства

04.12.2025 446 0 0
Bugatti распродала весь тираж суперкара Tourbillon ещё до начала его производства

Производство представленного в прошлом году гибридного суперкара Bugatti Tourbillon с атмосферным V16 начнётся только в 2026 году, но купить его уже нельзя — Мате Римац подтвердил, что все запланированные к выпуску 250 экземпляров распроданы. Желающим приобрести новенький Bugatti в обозримой перспективе придётся подождать других моделей, которые, скорее всего, будут в той или иной степени родственными по отношению к Tourbillon.

Премьера Bugatti Tourbillon состоялась в июне прошлого года, после неё компания Bugatti стала раскрывать некоторые интересные подробности о конструкции нового суперкара и анонсировала дорогостоящие опции — например, пакет Équipe Pur Sang с восемью выхлопными трубами. «Голый», если так можно выразиться, Tourbillon стоит от 3,8 млн евро, но, полагаем, что с учётом опций цена каждого экземпляра уверенно превысит 4 млн евро.

1 / 2
2 / 2

На днях Мате Римац, основатель компании Rimac и гендиректор совместного предприятия Bugatti Rimac, заявил на пресс-конференции немецкого делового издания Automobilwoche, что ни одного непроданного Bugatti Tourbillon не осталось, все производственные слоты забронированы за конкретными людьми, первые экземпляры будут отгружены клиентам в следующем году, последние — в 2029 году. К тому времени Bugatti наверняка представит другие модели, чтобы богатеи со всего света не скучали и обеспечили Bugatti капиталом на следующее десятилетие.

Напомним, что Tourbillon оснащён plug-in гибридной силовой установкой, в состав которой входят высокооборотный атмосферный 8,3-литровый бензиновый двигатель V16 (1000 л.с.), 8-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, один электромотор на задней оси (340 л.с.), два электромотора на передней оси (каждый выдаёт 340 л.с.) и Т-образная литий-ионная батарея (24,8 кВт·ч), расположенная в центральном тоннеле и за салоном. Максимальная совокупная отдача силовой установки — 1800 л.с. До 100 км/ч Tourbillon разгоняется за 2 с, максимальная скорость — 445 км/ч.

Именно созданный с нуля атмосферный V16, способный крутиться до 9000 об/мин, покорил клиентов Bugatti, ведь аналогов у этого в мотора в мире сейчас нет и вряд ли появятся. Мате Римац, даром что сам начинал с электромобилей, вовремя уловил смену тренда в высшем эшелоне авторынка и настоял на том, что новому базовому суперкару Bugatti, пришедшему на смену Chiron, нужен новый выдающийся двигатель внутреннего сгорания, а не электрическая силовая установка.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Добавим, что в ноябре Bugatti завершила производство трекового суперкара Bolide с двигателем прошлого поколения — 8,0-литровым наддувным W16, и теперь клиенты ждут нового трекового суперкара с кричащим атмосферным V16. Наверняка Bugatti даст им то, чего они хотят, особенно если Мате Римацу удастся реализовать свою задумку и полностью взять компанию Bugatti под свой контроль, выкупив долю Porsche в СП Bugatti Rimac.

спортивные авто авторынок суперкары новинки гибридные авто Bugatti Bugatti Tourbillon
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Гаджеты Опять двадцать пять: изучаем пусковые устройства с аккумуляторами на 25 тысяч мАч 25 000 миллиампер-часов способны выдать только мощные и крупные «пускачи».  Они пригодны и для трехтонных внедорожников, и для дизельных грузовиков.  Но их любят и владельцы малолитражек за... 9948 0 2 03.12.2025
Статьи / Авто с пробегом Skoda Octavia A7 с пробегом: больше не страшные DSG и прекрасные моторы ЕА211 В первой части нашего обзора подержанной Skoda Octavia A7 мы выяснили, что недостатков в салоне, электрике и кузове даже самых возрастных экземпляров не так уж много. Да, коррозия местами у... 5013 12 1 03.12.2025
Статьи / Мнение без фильтров Буря перед затишьем: российский авторынок уходит в спячку Российский рынок продаж новых автомобилей в ноябре пережил то, что в учебниках называют эффектом последнего вагона: народ штурмовал дилерские центры так, будто машины там раздают бесплатно.... 1767 5 0 01.12.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 73949 12 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 42845 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 16450 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
12 Skoda Octavia A7 с пробегом: больше не страшные DSG и прекрасные мотор...
6 Нет ли дыма без огня: насколько на самом деле пожароопасны электромоби...
6 Обновлённый внедорожник Lada Niva Travel: полный прайс-лист
Новые комментарии
Change privacy settings