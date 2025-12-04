Bugatti распродала весь тираж суперкара Tourbillon ещё до начала его производства

Производство представленного в прошлом году гибридного суперкара Bugatti Tourbillon с атмосферным V16 начнётся только в 2026 году, но купить его уже нельзя — Мате Римац подтвердил, что все запланированные к выпуску 250 экземпляров распроданы. Желающим приобрести новенький Bugatti в обозримой перспективе придётся подождать других моделей, которые, скорее всего, будут в той или иной степени родственными по отношению к Tourbillon.

Премьера Bugatti Tourbillon состоялась в июне прошлого года, после неё компания Bugatti стала раскрывать некоторые интересные подробности о конструкции нового суперкара и анонсировала дорогостоящие опции — например, пакет Équipe Pur Sang с восемью выхлопными трубами. «Голый», если так можно выразиться, Tourbillon стоит от 3,8 млн евро, но, полагаем, что с учётом опций цена каждого экземпляра уверенно превысит 4 млн евро.

На днях Мате Римац, основатель компании Rimac и гендиректор совместного предприятия Bugatti Rimac, заявил на пресс-конференции немецкого делового издания Automobilwoche, что ни одного непроданного Bugatti Tourbillon не осталось, все производственные слоты забронированы за конкретными людьми, первые экземпляры будут отгружены клиентам в следующем году, последние — в 2029 году. К тому времени Bugatti наверняка представит другие модели, чтобы богатеи со всего света не скучали и обеспечили Bugatti капиталом на следующее десятилетие.

Напомним, что Tourbillon оснащён plug-in гибридной силовой установкой, в состав которой входят высокооборотный атмосферный 8,3-литровый бензиновый двигатель V16 (1000 л.с.), 8-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, один электромотор на задней оси (340 л.с.), два электромотора на передней оси (каждый выдаёт 340 л.с.) и Т-образная литий-ионная батарея (24,8 кВт·ч), расположенная в центральном тоннеле и за салоном. Максимальная совокупная отдача силовой установки — 1800 л.с. До 100 км/ч Tourbillon разгоняется за 2 с, максимальная скорость — 445 км/ч.

Именно созданный с нуля атмосферный V16, способный крутиться до 9000 об/мин, покорил клиентов Bugatti, ведь аналогов у этого в мотора в мире сейчас нет и вряд ли появятся. Мате Римац, даром что сам начинал с электромобилей, вовремя уловил смену тренда в высшем эшелоне авторынка и настоял на том, что новому базовому суперкару Bugatti, пришедшему на смену Chiron, нужен новый выдающийся двигатель внутреннего сгорания, а не электрическая силовая установка.

Добавим, что в ноябре Bugatti завершила производство трекового суперкара Bolide с двигателем прошлого поколения — 8,0-литровым наддувным W16, и теперь клиенты ждут нового трекового суперкара с кричащим атмосферным V16. Наверняка Bugatti даст им то, чего они хотят, особенно если Мате Римацу удастся реализовать свою задумку и полностью взять компанию Bugatti под свой контроль, выкупив долю Porsche в СП Bugatti Rimac.