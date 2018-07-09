В Suzuki назвали сроки появления нового Jimny в России

В Suzuki назвали сроки появления нового Jimny в России

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Внедорожник четвертой генерации доберется до нашего рынка, несмотря на скромные результаты продаж предшественника.

Компания Suzuki официально объявила сроки начала продаж в РФ Jimny нового поколения: у нас модель появится весной 2019 года. Цены и комплектации будут объявлены позже. Ожидается, что, как и в других странах, на нашем рынке внедорожник предложат с новым четырехцилиндровым «атмосферником» K15B объемом 1,5 литра мощностью 102 л.с. (130 Нм), который пришел на смену мотору 1.3 (85 л.с., 110 Нм). При этом новый двигатель сочетается с прежними пятиступенчатой «механикой» или четырехступенчатым «автоматом».

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На фото: глобальный Suzuki Jimny нового поколения
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На фото: глобальный Suzuki Jimny нового поколения
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На фото: глобальный Suzuki Jimny нового поколения
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На фото: глобальный Suzuki Jimny нового поколения
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На фото: глобальный Suzuki Jimny нового поколения

Глобальный Jimny четвертой генерации Suzuki рассекретила на прошлой неделе. Принципиальная конструкция модели сохранилась: внедорожник построен на раме лестничного типа, у него – неразрезные мосты, пружинная подвеска, жестко подключаемый полный привод и понижающая передача в раздаточной коробке. Сама рама – новая, с дополнительными усилителями и поперечинами, она в полтора раза жестче прежней. Мосты стали шире, колея выросла на 40 мм: спереди – до 1 395 мм, сзади – до 1 405 мм.

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На фото: глобальный Suzuki Jimny нового поколения
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На фото: глобальный Suzuki Jimny нового поколения
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На фото: глобальный Suzuki Jimny нового поколения

Длина нового Suzuki Jimny без запаски на багажной двери составляет 3 480 мм, что на 195 мм меньше, чем у предшественника, а учитывая кожух запасного колеса, этот показатель теперь равен 3 645 мм (-50 мм по сравнению с моделью третьего поколения). Ширина новинки – 1 645 мм (+45 мм по сравнению с предыдущим Jimny), высота – 1 725 мм (+20 мм). Колесная база прежняя – 2 250 мм. Дорожный просвет вырос на 20 мм и достиг 210 мм. Угол въезда – 37 градусов, угол съезда – 49 градусов.

В арсенале Jimny значатся: задний дифференциал повышенного трения, системы предотвращения столкновений, слежения за разметкой, автоматического экстренного торможения, распознавания дорожных знаков, системы помощи при подъеме/спуске, шесть подушек безопасности, мультимедийный комплекс, климат-контроль.

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На фото: глобальный Suzuki Jimny нового поколения
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На фото: глобальный Suzuki Jimny нового поколения

Пока внедорожник нового поколения продают только в Японии, причем там представлены две версии: «международная», которая на родине бренда имеет приставку Sierra, и «стандартная», вписывающаяся в габариты кей-каров. У последней модели также отсутствуют расширители колесных арок. Габариты «просто» Jimny: 3 395/1 475/1 725 мм, колесная база – такая же, как у глобального внедорожника, а вот дорожный просвет «стандартной» модели составляет 205 мм. Еще у «обычного» внедорожника — более узкие мосты. «Большой» Jimny Sierra на японском рынке оснащается тем же мотором 1.5, «просто» Jimny доступен с бензиновым турбодвижком R06A объемом 660 «кубиков» мощностью 64 л.с. (96 Нм). Оба двигателя работают в паре с 5МКП или 4АКП.

На фото: глобальный Suzuki Jimny нового поколения

На фото: глобальный Suzuki Jimny нового поколения

В России Suzuki Jimny предыдущего поколения можно купить с уже упомянутым мотором 1.3, цена – от 1 175 000 рублей. В нашей стране спрос на внедорожник скромный: в 2017-м в РФ реализовано лишь 206 автомобилей. Впрочем, в этом году продажи модели растут: в январе-мае 2018-го Джимни разошелся тиражом в 134 экземпляра, тогда как за пять месяцев 2017-го у нас было реализовано 45 машин.

 

Теги: Авторынок , В России , Новинки , внедорожники , японская иномарка , японские автомобили , японские внедорожники , Jimny , Suzuki
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1 комментарий

по рейтингу сначала новые по хронологии
Роман

Аэродинамика кирпича))
Интересно, МКПП та же, что и сейчас будет? Сейчас она не очень удачная...
Будут ли задние колонки? (Сейчас их только 2 спереди)

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