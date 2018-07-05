Suzuki Jimny четвертого поколения сохранил раму и обзавелся новыми моторами

Suzuki Jimny четвертого поколения сохранил раму и обзавелся новыми моторами

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В Японии стартуют продажи Jimny новой генерации. Также компания Suzuki поделилась подробностями о глобальной версии модели.

На домашнем рынке новый Jimny, как и предшественник, доступен в двух модификациях: «стандартной», без расширителей колесных арок (такая версия вписывается в габариты кей-каров), и «полноразмерной». Последняя является и глобальной версией, а в Японии она носит имя Jimny Sierra.

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На фото: глобальный Suzuki Jimny нового поколения
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На фото: глобальный Suzuki Jimny нового поколения
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На фото: Suzuki Jimny Sierra нового поколения, версия для Японии
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На фото: стандартный Suzuki Jimny, версия для Японии
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На фото: стандартный Suzuki Jimny, версия для Японии

Внедорожник сохранил раму лестничного типа, неразрезные мосты, пружинную подвеску, жестко подключаемый полный привод и понижающую передачу в раздаточной коробке. Причем сама рама — новая, с дополнительными усилителями и поперечинами, она в полтора раза жестче прежней. Уже в «базе» у модели имеются задний дифференциал повышенного трения и система помощи при спуске с горы.

Длина нового глобального Suzuki Jimny без колпака на запасном колесе – 3 480 мм, что на 195 мм меньше, чем у предшественника (с колпаком – 3 645 мм, это на 50 мм меньше). Ширина модели четвертой генерации составляет 1 645 мм (+45 мм по сравнению с предыдущим Jimny), высота – 1 725 мм (+20 мм). Колесная база прежняя – 2 250 мм. Дорожный просвет вырос на 20 мм и достиг 210 мм.

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На фото: глобальный Suzuki Jimny нового поколения
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На фото: глобальный Suzuki Jimny нового поколения
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На фото: глобальный Suzuki Jimny нового поколения
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На фото: глобальный Suzuki Jimny нового поколения
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На фото: глобальный Suzuki Jimny нового поколения
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На фото: глобальный Suzuki Jimny нового поколения

У японского Jimny Sierra немного иные габариты: 3 550/1 645/1 730 мм. Размеры «стандартного» Jimny в Японии: 3 395/1 475/1 725 мм. Колесная база у обеих модификаций – такая же, как у глобального внедорожника, а вот дорожный просвет «просто» Jimny составляет 205 мм. Еще у «обычного» внедорожника — более узкие мосты.

Как и экстерьер, салон модели также полностью переработан, при этом он сохранил лаконичный дизайн – никаких цветных вставок. Расстояние между рядами кресел увеличено на 40 мм. Объем багажника с поднятыми спинками сидений второго ряда — 85 литров вместо прежних 113 литров. Зато объем со сложенным задним рядом вырос с 816 до 830 литров.

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На фото: салон глобального Suzuki Jimny
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На фото: салон глобального Suzuki Jimny
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На фото: салон глобального Suzuki Jimny
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На фото: салон глобального Suzuki Jimny
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На фото: салон японской версии Suzuki Jimny
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На фото: салон японской версии Suzuki Jimny

«Большой» Джимни оснащается новым четырехцилиндровым «атмосферником» K15B объемом 1,5 литра мощностью 102 л.с. (130 Нм). «Стандартный» внедорожник в Японии также получил новый «кей-каровский» мотор – бензиновый турбодвижок R06A объемом 660 «кубиков» с отдачей в 64 л.с. (96 Нм). Оба двигателя по-прежнему сочетаются с пятиступенчатой «механикой» или четырехступенчатым «автоматом».

В зависимости от комплектации для нового Suzuki Jimny предусмотрены: светодиодная оптика, мультимедийная система с сенсорным экраном, кондиционер или климат-контроль, система бесключевого доступа в салон, круиз-контроль, системы автоматического экстренного торможения, предотвращения столкновений, мониторинга «слепых» зон и распознавания дорожных знаков, шесть подушек безопасности (у предшественника — два «эйрбэга»). Также новый Джимни может оповещать водителя о может оповещать водителя о начале движения впередистоящей машины.

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На фото: стандартный Suzuki Jimny для Японии
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На фото: стандартный Suzuki Jimny для Японии

В Японии «просто» Jimny стоит от 1 458 000 йен, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 834 000 рублей по актуальному курсу. Новый Jimny Sierra обойдется минимум в 1 760 000 йен – это около 1 007 000 рублей.

Компания Suzuki пока не назвала цены и сроки начала продаж внедорожника нового поколения в других странах. Не исключено, что публичная премьера европейской версии Jimny пройдет в рамках Парижского автосалона, который откроется в октябре этого года. Тогда же, вероятно, начнут принимать заказы.

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На фото: Suzuki Jimny Sierra для Японии
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На фото: Suzuki Jimny Sierra для Японии
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На фото: Suzuki Jimny Sierra для Японии

Как ранее рассказал в интервью порталу «Колёса.ру» представитель Suzuki, в России новый Jimny тоже появится. Скорее всего, до нас модель доберется в 2019-м. Нынешний внедорожник в России можно купить с «атмосферником» M13A 1.3 мощностью 85 л.с. (110 Нм), который работает в паре с 5МКП или 4АКП. Цена – от 1 175 000 рублей. Спрос на Jimny в России скромный: в 2017-м у нас было продано 206 автомобилей. Впрочем, в этом году продажи модели растут: в январе-мае 2018-го Джимни разошелся тиражом в 134 экземпляра, тогда как за пять месяцев 2017-го у нас было реализовано 45 машин.

 

Теги: Авторынок , Новинки , внедорожники , рамные внедорожники , японская иномарка , японские автомобили , японские внедорожники , Jimny , Suzuki
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