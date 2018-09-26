Создатель BMW X6 и нового стиля Haval оступился в Kia и ушел в Citroen

Создатель BMW X6 и нового стиля Haval оступился в Kia и ушел в Citroen

54 0 0
Всего год проработал бельгиец Пьер Леклерк в компании Kia, после чего его перекупила компания Citroen. На новую работу он выйдет 1 ноября.

Пьер Леклерк стал звездой мирового автодизайна, когда трудился в BMW (с 2000-го по 2013 год): он отвечал за внешность кроссоверов X5 и X6, успел поработать с брендами Rolls-Royce и Mini, а также спорткарами линейки BMW M. До этого выпускник калифорнийского дизайн-колледжа в Пасадине (окончил в 1998 году) набирался опыта кузовных ателье Zagato и Ghia (принадлежит компании Ford).

BMW X6 первого поколения

BMW X6 первого поколения

В 2013 году Леклерка переманила у баварцев китайская компания Great Wall Motors, где его попросили рисовать то, что лучше всего получается – кроссоверы, в том числе дочерних брендов Haval и Wey. Именно благодаря бельгийцу китайский паркетники обрели благородную осанку и добились большого успеха у себя на родине, а в том, что они порой напоминают BMW, китайские потребители видят только плюсы.

Haval HB-03

Haval HB-03

В сентябре прошлого года Леклерк переметнулся в Kia, где должен был заниматься долгосрочной стратегией развития стиля всего модельного ряда, но, вопреки ожиданиям, сотрудничество оказалось недолгим: вчера пресс-служба Ситроена сообщила, что 46-летний бельгиец с 1 ноября будет работать у них, в должности шеф-дизайнера.

Что именно заставило Леклерка столь быстро покинуть корейскую компанию, неизвестно. Если он и успел сделать в ней что-то существенное, то узнаем мы об этом только через год-два – таковы современные законы проектирования: дизайн новых моделей утверждается на ранней стадии, за пару лет до начала производства, после чего к плотной работе приступают конструкторы, испытатели и технологи.

Заметим, что компания Hyundai, которой Kia принадлежит c 1998 года, уже двадцать лет пытается дистанцировать два корейских бренда друг от друга и меняет ради этого дизайнеров, но желаемого результата пока нет – массовые модели Hyundai и Kia по-прежнему конкурируют друг с другом, что очень не нравится корейским менеджерам.

Как повлияет Леклерк на облик Ситроенов, мы узнает тоже не раньше чем, через два года, хотя концепты, созданные под началом бельгица, могут увидеть свет гораздо раньше, например, весной следующего года на Женевском автосалоне. Ранее должность шеф-дизайнера в Ситроене с 2012 года занимал француз Александр Мальваль, который недавно перешел на работу в Daimler.

К слову, Great Wall Motors, которую Леклерк покинул в прошлом году, в августе сообщила, что наняла на должность директора по дизайну своего самого успешного бренда – Haval – британца Фила Симмонса, прежде десять лет отвечавшего внешность внедорожников и кроссоверов Land Rover.

Теги: Авто и бизнес , автодизайн , дизайн , дизайнер , назначение на должность , Пьер Леклерк , ситроен , шеф-дизайнер , Citroen
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен
Обсуждаемое
35 Тест-драйвы / Сравнительные
Эм и Жо: сравнительный тест-драйв Москвич-2140 и ВАЗ-2107
12 Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Кросс-лифтбек Lada Granta: каким он может быть
6 Новости / Новинки
Днём с огнём: УАЗы начали красить без шагрени или вся правда об обновлённом Патриоте
Больше

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Новинки
Новый Volvo V60 Cross Country: торжество масштабирования

Среднеразмерный кросс-универсал Volvo V60 Cross Country очень похож на своего старшего брата V90 Cross Country, но чуть скромнее в размерах…

1900 0 8
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Авто Недели
“Черная молния”: стоит ли покупать ретрокар -кинозвезду ГАЗ-21 за 600 тысяч рублей?

Три серии, пятнадцать лет производства, более 600 тысяч выпущенных экземпляров, версии с автоматической коробкой передач и даже с двигателем V8 – первая Волга с заводским именем ГАЗ-21 знаменита многим, но сегодня ее…

2947 0 1
Статьи / Популярные вопросы
Почему колеса при повороте руля поворачиваются на разный угол?

Если повернуть руль до упора, выйти из машины и посмотреть на нее спереди, можно заметить, что колеса повернуты под разными углами: одно вывернуто сильнее, чем другое. Но это не неисправность, а наоборот, точный…

4870 2 9
Статьи / История
Бриллиантовые: вымершие автомобили ромбовидной компоновки

Сразу развею сомнения: никаких настоящих бриллиантов в конструкции этих автомобилей нет. Сегодня я расскажу о мизерном и практически вымершем семействе уникальных легковых машин ромбовидной компоновки с удлиненными…

4496 0 0
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Cadillac CTS II с пробегом: коробки от грузовика и моторы от лукавого

CTS второго поколения ― машина на любителя. Не каждый готов посвятить жизнь поиску запчастей на американских сайтах и отваливать за них приличные деньги, получая в ответ лишь осознание эксклюзивности своего автомобиля.…

3453 1 0
Выбор авто / Подержанные авто
Cadillac CTS ll с пробегом: дырки в лонжеронах и резисторы от Нивы

Похвастаться большой популярностью в России Cadillac не может. Может, оно и к лучшему: сохраняется какая-то эксклюзивность. Это за океаном Cadillac продает больше машин, чем все «немцы» этого класса вместе взятые, а у…

1494 0 0
Статьи / Эксперт выбирает авто
Из пластика и палок: покупаем Peugeot 308 I за 400 тысяч

Европейские марки с названием из четырех букв традиционно не пользуются народной любовью в России. А если их название кончается на «О», то ситуацию вряд ли может изменить самобытный (как и всегда, на вкус и цвет) дизайн…

11387 10 3
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Тот самый момент: тест-драйв LADA 4×4 с мотором LADA Priora

Так и хочется воскликнуть: «Ну вот же, АВТОВАЗ, какого чёрта нельзя было сделать этого самим?!» Но мы кричать не будем. Ибо, во-первых, примерно знаем, какого чёрта (около миллиарда разнообразных причин), а во-вторых, не…

174001 9 10
Тест-драйвы / Одиночные
Китайский Крузак пошёл «неверной дорогой»: первый тест-драйв Roewe RX8

Вы на подсознательном уровне привыкли к тому, что «эр икс восемь» – это что-то дерзкое, обтекаемое и роторное? Значит, вы за последний год ни разу не бывали в Китае: там бренд Roewe весной представил свое видение того,…

83524 5 8
Тест-драйвы / Одиночные
Вдвое дешевле, но вдвое ли хуже? Экспресс-тест Chery Tiggo 8

С Chery Tiggo 8 мы впервые познакомились на пекинском автосалоне в этом году. С тех апрельских пор кое-что изменилось: кроссовер получил официальные цены и поступил в продажу у себя на родине, а мы еще раз наведались в…

62355 37 4
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Подогреватель масла и не только: гаджеты советских автолюбителей

Массовость однообразных советских машин, число моделей которых можно было пересчитать по пальцам двух рук, порождала у большинства автолюбителей страстное желание заняться «улучшайзингом» своих автомобилей. А дефицит…

23061 4 0
Статьи / Практика
Пить нельзя ехать: можно ли верить приложениям-алкотестерам?

Лето на пороге… Сакраментальное «займи, но выпей!» звучит в голове даже у некоторых автолюбителей. Как и выпить, и при этом проконтролировать свое состояние, дабы гаишный замер не оставил вас без права управления…

16760 2 0
Гаджеты / Приложения
10 полезных приложений: смартфон в помощь автовладельцу

Продвинутые автовладельцы давно уже используют свои смартфоны в хвост и в гриву – применяют в качестве навигатора, антирадара, для диагностики двигателя, чтения PDF-мануалов по ремонту и многого другого. Давайте…

10871 0 6
Военная техника
Статьи / Интересно
А царь-то ненастоящий: как и из чего делают автомобили для кино и парадов

Представьте любой фильм о Великой Отечественной войне, особенно современный. В голове обязательно возникнет образ взрыва и кусков искорёженного металла – иначе сейчас снять не могут. Само собой, взрываются там не…

35466 14 23
Статьи / Военная техника
Тигры, Тайфуны, Катраны и Ураны: новинки и классика российской армейской техники на параде Победы

Парад Победы на 9 мая — это не только важное патриотическое событие, но ещё и редкая возможность увидеть живьём сразу множество новинок автобронетехники Российской армии и Войск национальной гвардии. В этом году…

10973 0 0
Статьи / Военная техника
Секреты первых советских трехосок: мирные и военные судьбы автомобиля ГАЗ-ААА

В довоенный период важнейшей задачей советского автопрома стало освоение серийного выпуска отечественных трехосных грузовиков с двумя задними ведущими мостами, которые тогда относили к разряду автомобилей высокой…

9665 1 0
История автомобилестроения
Статьи / История
Феномен Bose: почему лучшая в мире подвеска до сих пор не стала серийной

Предназначение автомобильной подвески – обеспечивать комфорт и постоянное сцепление с дорогой. Предназначение выдающейся автомобильной подвески – обеспечивать беспрецедентный комфорт, полностью изолируя кузов от того,…

390604 5 192
Статьи / История
Последняя удача АЗЛК: как и зачем создали Москвич-2140 «Люкс»

Об этом автомобиле приходилось слышать пренебрежительные высказывания. Мол, навесили на старый кузов «какой-то нелепый пластик». Подобный подход говорит только о незнании специфики автомобильного производства и его…

262562 19 0
Статьи / История
Автоматический провал: почему сняли с производства «Волгу» с АКП?

Сегодня все знатоки истории советской автомобильной промышленности отлично знают, что первым советским автомобилем с автоматической коробкой передач, выпускавшимся серийно, была «Волга» ГАЗ-21. Пусть тираж вышел…

76072 1 0
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?