Всего год проработал бельгиец Пьер Леклерк в компании Kia, после чего его перекупила компания Citroen. На новую работу он выйдет 1 ноября.

Пьер Леклерк стал звездой мирового автодизайна, когда трудился в BMW (с 2000-го по 2013 год): он отвечал за внешность кроссоверов X5 и X6, успел поработать с брендами Rolls-Royce и Mini, а также спорткарами линейки BMW M. До этого выпускник калифорнийского дизайн-колледжа в Пасадине (окончил в 1998 году) набирался опыта кузовных ателье Zagato и Ghia (принадлежит компании Ford).

В 2013 году Леклерка переманила у баварцев китайская компания Great Wall Motors, где его попросили рисовать то, что лучше всего получается – кроссоверы, в том числе дочерних брендов Haval и Wey. Именно благодаря бельгийцу китайский паркетники обрели благородную осанку и добились большого успеха у себя на родине, а в том, что они порой напоминают BMW, китайские потребители видят только плюсы.

В сентябре прошлого года Леклерк переметнулся в Kia, где должен был заниматься долгосрочной стратегией развития стиля всего модельного ряда, но, вопреки ожиданиям, сотрудничество оказалось недолгим: вчера пресс-служба Ситроена сообщила, что 46-летний бельгиец с 1 ноября будет работать у них, в должности шеф-дизайнера.

Что именно заставило Леклерка столь быстро покинуть корейскую компанию, неизвестно. Если он и успел сделать в ней что-то существенное, то узнаем мы об этом только через год-два – таковы современные законы проектирования: дизайн новых моделей утверждается на ранней стадии, за пару лет до начала производства, после чего к плотной работе приступают конструкторы, испытатели и технологи.

Заметим, что компания Hyundai, которой Kia принадлежит c 1998 года, уже двадцать лет пытается дистанцировать два корейских бренда друг от друга и меняет ради этого дизайнеров, но желаемого результата пока нет – массовые модели Hyundai и Kia по-прежнему конкурируют друг с другом, что очень не нравится корейским менеджерам.

Как повлияет Леклерк на облик Ситроенов, мы узнает тоже не раньше чем, через два года, хотя концепты, созданные под началом бельгица, могут увидеть свет гораздо раньше, например, весной следующего года на Женевском автосалоне. Ранее должность шеф-дизайнера в Ситроене с 2012 года занимал француз Александр Мальваль, который недавно перешел на работу в Daimler.

К слову, Great Wall Motors, которую Леклерк покинул в прошлом году, в августе сообщила, что наняла на должность директора по дизайну своего самого успешного бренда – Haval – британца Фила Симмонса, прежде десять лет отвечавшего внешность внедорожников и кроссоверов Land Rover.