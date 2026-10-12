Заднемоторное купе Alpine A310 возродилось в виде электромобиля с эстетикой 1970-х

Марка Alpine, входящая в состав Renault Group, представила на Парижском автосалоне концептуальный спорткар A310 Vision, построенный на платформе APP (Alpine Performance Platform) от нового Alpine A110. В теории Alpine A310 Vision может превратиться в мелкосерийную модель для состоятельных поклонников французской марки.

Вообще-то многие ожидали премьеры на Парижском автосалоне именно нового Alpine A110 на платформе APP, но он здесь присутствовал лишь в виде скульптуры, а полноценная премьера состоится позже отдельно. Концепт Alpine A310 Vision демонстрирует возможности платформы APP — мол, на ней можно создавать модели с альтернативным дизайном, не таким, как у нового Alpine A110.

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Alpine A310 Vision многими деталями цитирует классическое заднемоторное купе Alpine A310, что выпускалось с 1971 по 1984 год. Это купе имело посадочную формулу 2+2 и оснащалось бензиновыми атмосферными двигателями — рядными 4-цилиндровыми и V-образными 6-цилиндровыми. В 1984 году на смену A310 пришла более современная модель Renault Alpine GTA, позже переименованная в A610, она сохранила принципиальную компоновку предшественника.

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В 2023 году британский журнал Autocar сообщал со ссылкой на представителей Alpine, что французская марка готовится возродить модель A310 в виде современного электрического купе класса GT с посадочной формулой 2+2. Официального анонса этого проекта не было, в итоге он был свёрнут, и теперь уже сама марка Alpine обещает удлинённое купе с посадочной формулой 2+2 на базе нового Alpine A110. То есть вместо нового Alpine A310 в качестве регулярной модели будет удлинённый вариант Alpine A110.

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Концепт Alpine A310 Vision имеет строго двухместный салон (его дизайн, к сожалению, не показан) и полностью электрическую силовую установку, притом что платформа APP рассчитана в том числе на установку ДВС. По последним данным от того же Autocar, у нового Alpine A110 версий с ДВС не будет, но на платформе APP могут появиться специальные мелкосерийные модели с ДВС. Таким образом, Alpine A310 Vision может через несколько лет стать спецпроектом для состоятельных любителей Alpine. Собственно, на стадии анонса Alpine A310 Vision носил индекс PS1 (Projet Spécial 1).

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В августе мы рассказывали о том, что марка Alpine сильно умерила свои амбиции и больше не хочет конкурировать по объёмам продаж с Porsche, а будет повышать градус эксклюзивности своих моделей и соответственно их стоимость. Новый ориентир — Ferrari, которая очень органично встроила эксклюзивные (в том числе штучные) суперкары в свою бизнес-модель и получает с них солидную прибыль. Марка Alpine теперь готова выпускать всего 15 000 машин в год, в числе которых будут различные спецпроекты. Alpine A310 Vision — первая проба пера в этом жанре.