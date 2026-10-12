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  • Заднемоторное купе Alpine A310 возродилось в виде электромобиля с эстетикой 1970-х

Заднемоторное купе Alpine A310 возродилось в виде электромобиля с эстетикой 1970-х

12.10.2026 1244 0 3
Заднемоторное купе Alpine A310 возродилось в виде электромобиля с эстетикой 1970-х

Марка Alpine, входящая в состав Renault Group, представила на Парижском автосалоне концептуальный спорткар A310 Vision, построенный на платформе APP (Alpine Performance Platform) от нового Alpine A110. В теории Alpine A310 Vision может превратиться в мелкосерийную модель для состоятельных поклонников французской марки.

Вообще-то многие ожидали премьеры на Парижском автосалоне именно нового Alpine A110 на платформе APP, но он здесь присутствовал лишь в виде скульптуры, а полноценная премьера состоится позже отдельно. Концепт Alpine A310 Vision демонстрирует возможности платформы APP — мол, на ней можно создавать модели с альтернативным дизайном, не таким, как у нового Alpine A110.

Классическое купе Alpine A310
Классическое купе Alpine A310
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Классическое купе Alpine A310
Классическое купе Alpine A310
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Классическое купе Alpine A310
Классическое купе Alpine A310
3 / 4
Классическое купе Alpine A310
Классическое купе Alpine A310
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Alpine A310 Vision многими деталями цитирует классическое заднемоторное купе Alpine A310, что выпускалось с 1971 по 1984 год. Это купе имело посадочную формулу 2+2 и оснащалось бензиновыми атмосферными двигателями — рядными 4-цилиндровыми и V-образными 6-цилиндровыми. В 1984 году на смену A310 пришла более современная модель Renault Alpine GTA, позже переименованная в A610, она сохранила принципиальную компоновку предшественника.

Alpine A310 Vision
Alpine A310 Vision
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Alpine A310 Vision
Alpine A310 Vision
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Alpine A310 Vision
Alpine A310 Vision
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Alpine A310 Vision
Alpine A310 Vision
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Alpine A310 Vision
Alpine A310 Vision
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Alpine A310 Vision
Alpine A310 Vision
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Alpine A310 Vision
Alpine A310 Vision
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Alpine A310 Vision
Alpine A310 Vision
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В 2023 году британский журнал Autocar сообщал со ссылкой на представителей Alpine, что французская марка готовится возродить модель A310 в виде современного электрического купе класса GT с посадочной формулой 2+2. Официального анонса этого проекта не было, в итоге он был свёрнут, и теперь уже сама марка Alpine обещает удлинённое купе с посадочной формулой 2+2 на базе нового Alpine A110. То есть вместо нового Alpine A310 в качестве регулярной модели будет удлинённый вариант Alpine A110.

Alpine A310 Vision
Alpine A310 Vision
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Alpine A310 Vision
Alpine A310 Vision
2 / 3
Alpine A310 Vision
Alpine A310 Vision
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Концепт Alpine A310 Vision имеет строго двухместный салон (его дизайн, к сожалению, не показан) и полностью электрическую силовую установку, притом что платформа APP рассчитана в том числе на установку ДВС. По последним данным от того же Autocar, у нового Alpine A110 версий с ДВС не будет, но на платформе APP могут появиться специальные мелкосерийные модели с ДВС. Таким образом, Alpine A310 Vision может через несколько лет стать спецпроектом для состоятельных любителей Alpine. Собственно, на стадии анонса Alpine A310 Vision носил индекс PS1 (Projet Spécial 1).

Alpine A310 Vision
Alpine A310 Vision
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Alpine A310 Vision
Alpine A310 Vision
2 / 3
Alpine A310 Vision
Alpine A310 Vision
3 / 3

В августе мы рассказывали о том, что марка Alpine сильно умерила свои амбиции и больше не хочет конкурировать по объёмам продаж с Porsche, а будет повышать градус эксклюзивности своих моделей и соответственно их стоимость. Новый ориентир — Ferrari, которая очень органично встроила эксклюзивные (в том числе штучные) суперкары в свою бизнес-модель и получает с них солидную прибыль. Марка Alpine теперь готова выпускать всего 15 000 машин в год, в числе которых будут различные спецпроекты. Alpine A310 Vision — первая проба пера в этом жанре.

купе спортивные авто Париж электромобиль новинки Alpine Alpine A310
Обновлено 13.10.2026
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