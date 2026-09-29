Новый спорткар Alpine A110 готовится к дебюту: первые тизеры

Марка Alpine, входящая в состав французской группы Renault, выпускала недавно отправленный в отставку спорткар A110 с 2017 года. Производство этой модели было завершено летом 2026-го. Компания начала работать над её преемником ещё в 2021-м, за прошедшее время проект пережил множество изменений, однако сейчас всё-таки вышел на финишную прямую. Известно, что у новинки будут версии как с ДВС, так и с полностью электрической начинкой.

На фото: платформа APP, прототип Alpine A110 Future и скульптура-тизер нового спорткара A110

Напомним, марка Alpine показала платформу нового A110 ещё в марте 2026-го. А на прошедший минувшим летом Фестиваль скорости в Гудвуде компания привезла прототип спорткара нового поколения – тестовый мул A110 Future. Если говорить точнее, речь идёт о полностью электрической версии в кузове купе, которая, как стало известно ранее, выйдет на рынок первой. Позже семейство пополнят версии с ДВС, в планах имеются также родстер и удлинённое купе с посадочной формулой 2+2.

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Пока что компания не готова презентовать серийный новый Alpine A110, но уже решилась на то, чтобы слегка приоткрыть дизайн экстерьера грядущей новинки. На первых тизерах запечатлена скульптура, которая отражает некоторые детали внешности будущего спорткара, она выполнена в масштабе 1:1. Именно этот экспонат – скульптуру – марка намерена продемонстрировать на стенде в ходе автовыставки в Париже, которая откроет свои двери в следующем месяце.

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Судя по своеобразным тизерам, следующий Alpine A110 получит обтекаемый кузов с покатой крышей, выразительные выштамповки на капоте, массивные накладки в нижней части переднего бампера с, очевидно, большими воздухозаборниками. Ещё серийной модели, вероятно, достанутся «двойные» фары (как у предшественника), но в новом оформлении, сплиттер спереди, расширенные колёсные арки и колёса большого диаметра. Отметим, для создания скульптурной «ткани» разработчики выбрали фирменный синий цвет.

Напомним, производство нового Alpine A110 будет налажено на заводе компании в Дьеппе (Франция). Как Колёса.ру сообщали ранее, в основу грядущей модели ляжет платформа APP (Alpine Performance Platform). У электрических версий нового спорткара будет 800-вольтовая архитектура, два электромотора на задней оси, а также тяговая батарея, разделённая на два блока (расположены над передней и задней осями, второй – крупнее), развесовка – 40:60 в пользу задней оси.

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Известно, что кузов и шасси Alpine A110 следующего поколения выполнены из алюминия. У спорткара пружинная подвеска, на двойных поперечных рычагах «по кругу». Характеристики электромоторов и тяговой батареи, а также паспортный запас хода на одной зарядке пока не раскрыты. Модификации с полным приводом официально на сегодняшний день не заявлены. Информация о вариантах с ДВС появится позже. Согласно плану, продажи нового Alpine A110 должны начаться уже в 2027 году.

Тем временем, в начале прошлого месяца стало известно об изменениях в стратегии Alpine на ближайшие годы: они коснулись выхода марки на североамериканский рынок, конкуренции с Porsche и графика выхода новинок.