10.03.2026 112 0 1
Марка Alpine показала платформу нового A110: версии с ДВС, к счастью, будут

Производство бензинового купе Alpine A110 завершится в ближайшие месяцы, ему на смену придёт целое семейство спорткаров с точно таким же названием на новой модульной платформе APP (Alpine Performance Platform). Новый Alpine A110 будет не только электромобилем, но и гибридом, а кузовов будет сразу три на выбор.

В представленном сегодня новом плане развития Renault Group под названием futuREady будущее марки Alpine очерчено наиболее туманно. Официально анонсирован только новый Alpine A110, и пока только в электрических версиях, хотя британский журнал Autocar со ссылкой на гендиректора Alpine Филиппа Крифа сообщает, что у нового Alpine A110 будут и версии с ДВС — вероятно, в составе гибридной силовой установки. Поскольку Autocar напрямую цитирует топ-менеджера, а не таинственных инсайдеров, то можно не сомневаться — новый Alpine A110 с ДВС точно будет, вот только пока неясно, когда и в каком виде. Пока пресс-служба Alpine дала взглянуть только на электрическую версию платформы APP (Alpine Performance Platform), разработанной специально для этой модели.

Платформа APP имеет 800-вольтовую электрическую архитектуру, батарея в ней разделена на два блока, они расположены над передней и задней осями — это решение позволило опустить кресло водителя максимально низко. Задний батарейный блок заметно крупнее переднего, развесовка будет примерно такая же, как у современного бензинового купе — 40:60 в пользу задней оси. Кузов и шасси выполнены из алюминия, сварки будет мало, вместо неё — заклёпки и клеевые соединения. Подвеска — пружинная, на двойных поперечных рычагах «по кругу».

Для электрического Alpine A110 заявлена двухмоторная задняя ось в духе той, что используется на кроссовере Alpine A390, характеристики пока не раскрыты. Версии с полным приводом официально не заявлены, хотя в теории сделать их несложно — ходили слухи даже о возможном использовании мотор-колёс. Зато официально анонсированы три кузова: двухместное купе, двухместный родстер и купе с посадочной формулой 2+2. У последнего, видимо, будет увеличенная колёсная база. Производиться новый Alpine A110 будет на исторической фабрике Alpine в Дьеппе (Франция).

В течение этого года мы узнаем все подробности о новом Alpine A110, а вот что будет дальше, пока непонятно. Прежде марка планировала выпустить ещё два кроссовера в дополнение к Alpine A390 с целью выхода на североамериканский рынок, но в плане futuREady фраза с экспансией Alpine на новые рынки зачёркнута, что вполне логично — с поправками Дональда Трампа в американском законодательстве дорогим европейским «электричкам» в США в ближайшие годы ловить будет нечего.

Актуальный модельный ряд Alpine: бензиновое купе Alpine A110, электрический кроссовер Alpine A390 и электрический хот-хэтч Alpine A290

Неясно также, остался ли в силе проект флагманского суперкара Alpine по мотивам концептов Alpine Alpenglow. Официально этот суперкар был анонсирован в 2024 году, но теперь в свете курса Renault Group на тотальную экономию средств этот суперкар не упомянут ни в общем пресс-релизе группы, ни в том, что выпустила отдельно пресс-служба Alpine. Полагаем, стратегия развития Alpine пока до конца не определена, будем ждать новых официальных вводных.

Обновлено 11.03.2026

 

