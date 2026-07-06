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  • Бензиновый Alpine A110 снят с производства, на смену идёт преемник на новой платформе

Бензиновый Alpine A110 снят с производства, на смену идёт преемник на новой платформе

06.07.2026 160 0 0
Бензиновый Alpine A110 снят с производства, на смену идёт преемник на новой платформе

Марка Alpine, входящая в состав Renault Group, представит на этой неделе на Фестивале скорости в Гудвуде прототип спорткара Alpine A110 нового поколения, точнее его электрическую версию в кузове купе, которая выйдет на рынок первой. Версии с ДВС тоже будут, но позже, а ещё запланирован родстер и удлинённое купе с посадочной формулой 2+2.

1 июля марка Alpine отчиталась о завершении производства бензинового среднемоторного купе A110, что выпускалось с 2017 года и пользовалось хорошим спросом благодаря своему великолепно настроенному шасси и элегантному лёгкому кузову. Эту удачную во всех отношениях модель можно было бы производить и дальше, адаптировав к экологически нормам Euro 7, но руководство Renault Group ещё в 2021 году приняло решение полностью переключить Alpine на электромобили. Сегодня эти планы отменены, новые пока не сформулированы, но электрический Alpine A110 уже почти готов, и его решено запустить в продажу, несмотря на очень сомнительные перспективы на рынке. Надежду вселяет лишь грядущая бензиновая версия нового Alpine A110 — правда, пока непонятно, когда именно её ждать и какой там будет ДВС (вероятно, он будет работать в составе гибридной силовой установки).

Последний выпущенный Alpine A110 в юбилейной версии R 70 и цвете Alpine Blue
Последний выпущенный Alpine A110 в юбилейной версии R 70 и цвете Alpine Blue
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Последний выпущенный Alpine A110 в юбилейной версии R 70 и цвете Alpine Blue
Последний выпущенный Alpine A110 в юбилейной версии R 70 и цвете Alpine Blue
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Последний выпущенный Alpine A110 в юбилейной версии R 70 и цвете Alpine Blue
Последний выпущенный Alpine A110 в юбилейной версии R 70 и цвете Alpine Blue
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Общий тираж современного бензинового Alpine A110 составил 28 701 шт., а с учётом классической версии модели, что выпускалась на заводе Alpine в Дьеппе (Франция) с 1969 по 1977 год, общий объём выпуска модели A110 составил 35 450 шт., при этом ручная сборка классического Alpine A110 началась ещё в 1961 году. Более 58% выпущенных Alpine A110 окрашены в различные оттенки синего, а 33% — в канонический для французской марки цвет Alpine Bleu.

Различные версии ушедшего бензинового Alpine A110

Новый Alpine A110 также будет производиться в Дьеппе, в его основу ляжет представленная в марте платформа APP (Alpine Performance Platform). В новом поколении Alpine A110 будет представлять собой целое семейство компактных спорткаров: помимо стандартного двухместного купе будут двухместный родстер и растянутое туристическое купе с посадочной формулой 2+2.

Электрические версии нового Alpine A110 будут иметь 800-вольтовую архитектуру, два электромотора на задней оси и разделённую на два блока батарею. Эти блоки расположены над передней и задней осями — такое решение позволило опустить кресло водителя максимально низко. Задний батарейный блок заметно крупнее переднего, развесовка будет примерно такой же, как у снятого с производства бензинового купе — 40:60 в пользу задней оси. Кузов и шасси выполнены из алюминия. Подвеска — пружинная, на двойных поперечных рычагах «по кругу».

На Фестивале скорости в Гудвуде, который в этом году пройдёт с 9 по 12 июля, будет представлен прототип Alpine A110 Future с электрической силовой установкой. Полноценная премьера нового спорткара ожидается позже в этом году — возможно, она состоится в октябре на Парижском автосалоне. На рынок электрический Alpine A110 выйдет в 2027 году.

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