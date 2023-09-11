Ещё больше новинок: Alpine возродит купе A310 как конкурента Porsche 911

Французская марка Alpine, принадлежащая Renault Group, находится в процессе превращения из нишевого производителя одной модели в крупного и глобального игрока уровня Porsche. Трансформация Alpine формально стартовала в начале 2021 года: тогда было объявлено, что Alpine поглотит подразделение Renault Sport и будет отвечать за все спортивные компетенции Renault Group, а также что все новые модели Alpine будут электрическими.

Если в 2021 году Alpine анонсировала всего три электрические модели, то теперь ожидается не менее семи. Текущий план таков: в 2024 году свет увидит хот-хэтч Alpine A290 на базе нового Renault 5, в 2025 году появится компактный кроссовер GT X-Over, в 2026-м — спорткар A110 нового поколения в кузовах купе и родстер, в 2027-м — кроссовер D-класса, в 2028-м — кроссовер Е-класса. Седьмая модель, информации о которой прежде не было, — это как раз купе A310 с посадочной формулой 2+2, об этой новинке сегодня рассказал британский журнал Autocar со ссылкой на представителей Alpine, в частности на директора по дизайну Энтони Виллена.

По данным британских коллег, новый Alpine A310 должен выйти на рынок в 2027 году, он разделит платформу Alpine Performance Platform (APP) со строго двухместным Alpine A110 следующего поколения. Напомним, что до весны этого года предполагалось, что электрический Alpine A110 получит платформу разработки Lotus, но в мае выяснилось, что сотрудничество Alpine и Lotus распалось, теперь Alpine разрабатывает собственную платформу для своих новых спорткаров.

Новый Alpine A310 позиционируется как конкурент Porsche 911, то есть это будет чуть более крупная и вместительная модель, чем Alpine A110, который в свою очередь нацелен на соперничество с Porsche 718.

Alpine A310 первого поколения 1 / 3 Alpine A310 первого поколения 2 / 3 Alpine A310 первого поколения 3 / 3

У Alpine уже была модель с индексом A310, она выпускалась с 1971 по 1984 год, это было купе 2+2 с двигателем, расположенным в заднем свесе, — прямо как у Porsche 911. В 1984 году на смену A310 пришла более современная модель Renault Alpine GTA, позже переименованная в A610, она сохранила принципиальную компоновку предшественника. В новом Alpine A310 можно ожидать разве что отдельные черты дизайна исторических предков, никакой перегруженной кормы не будет — электромобили в этом плане проектировать намного проще. Любопытно, что Porsche пока не собирается превращать 911 в электромобиль и как минимум до конца текущего десятилетия эта модель сохранит ДВС.

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Ещё одна приятная новость состоит в том, что Alpine хочет построить действующий прототип водородного суперкара Alpenglow по мотивам прошлогоднего одноимённого концепта, то есть впереди у Alpine маячит ещё и потрясающий флагманский спорткар, но это пока сильно отдалённая перспектива, думать о которой можно будет только после того, как семь других электрических новинок благополучно выйдут на рынок и окажутся достаточном успешными.

