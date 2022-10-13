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  • Alpine Alpenglow: одноместный гиперкар с прозрачным кузовом и водородным ДВС

Alpine Alpenglow: одноместный гиперкар с прозрачным кузовом и водородным ДВС

13.10.2022 113 0 0

Вместе с хардкорной версией R серийного купе A110 французская марка Alpine (входит в состав Renault Group) подготовила к открывающемуся на следующей неделе Парижскому автосалону концептуальный гиперкар Alpenglow, который показывает вектор технического и эстетического развития Alpine.

 

Водородные силовые установки становятся одним из главных трендов мирового автопрома наравне с традиционными, батарейными электромобилями. Развитие водородной энергетики и сети водородных заправок позволит автопроизводителям диверсифицировать технологические риски. Водород в этом смысле даёт широкое поле два творчества: его можно использовать в электрохимических генераторах для выработки электроэнергии или сжигать в двигателях внутреннего сгорания, как обычное ископаемое топливо.

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Разработчики Alpine Alpenglow сделали ставку именно на водородный ДВС, хотя и не говорят, какого он типа — поршневой или, например, газотурбинный. В пресс-релизе лишь сказано, что водородный ДВС работает в составе гибридной силовой установки, то есть имеется электромотор, один или несколько. Технические характеристики не указаны, главное в этом концепте — дизайн и компоновка.

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Alpenglow рассчитан только на пилота, который сидит по центру машины между двух пулеобразных углепластиковых баллонов, в которых под давлением 700 бар хранится водород. Подвеска — формульного типа, на двойных поперечных плоских рычагах из углепластика. Большинство наружных панелей кузова, в том числе колёсные диски, выполнены из полупрозрачного материала, позволяющего видеть техническое устройство машины. Несущий монокок и некоторые отдельные силовые элементы изготовлены из композита вторичной переработки, то есть с перемолотой углеродной крошкой в структуре. Габаритная длина Alpenglow — более 5 м, ширина — более 2 м, высота — менее 1 м. Целевая снаряженная масса — около 1 т.

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В минималистичном кокпите тоже многие элементы выполнены из прозрачного материала — например, педали и лепестки на руле. Сам руль — многофункциональный, он напоминает штурвал гоночных прототипов класса LMP1, светящаяся пирамида в центре — это ключ, который нужно вставить в руль перед запуском силовой установки.

Alpenglow не превратится в новую серийную модель Alpine, хотя в теории он мог бы стать достойным конкурентом таким аэродинамическим шедеврам, как Aston Martin Valkyrie. Но элементы дизайна Alpenglow мы точно увидим в будущем гоночном болиде Alpine класса LMDh и даже на серийных машинах.

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Напомним, что в ближайшие годы Alpine обещает три серийные электрические новинки: хот-хэтч на базе нового Renault 5 (ожидается в 2024 году), кроссовер GT X-Over (2025 год) и спорткар A110 нового поколения (2026 год). После выхода этих моделей Alpine вполне может заняться разработкой серийного водородного спорткара.

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