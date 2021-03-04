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  • Kia показала салон нового седана K8: замене Cadenza досталось изогнутое табло

Kia показала салон нового седана K8: замене Cadenza досталось изогнутое табло

04.03.2021 1295 0 2

Помимо объединенных экранов интерьер большой «четырехдверки» еще отличился дорогими материалами отделки, ну а шайба вместо традиционного рычага уже давно ставится на многие модели марки. На домашний рынок модель выйдет в ближайшем будущем.

 

Внешность своего нового седана компания Kia раскрыла в феврале. Напомним, прежде считалось, что его будут позиционировать в качестве K7 третьего поколения: такой индекс модель носит в родной Корее, в других же странах она известна под именем Cadenza, и это самая дорогая переднеприводная «четырехдверка» марки, круче только созданный на заднеприводной платформе седан K9/K900. Но нет, «семерка» канет в Лету (она, к слову, теряет покупателей), новый седан назвали K8. И теперь Kia распространила изображения интерьера модели.

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Главная «фишка» внутри – изогнутое «табло», то есть объединенные между собой виртуальная «приборка» и дисплей мультимедийной системы. Релиз глобального офиса гласит, что каждый экран – диагональю 12 дюймов, корейское подразделение уточняет – 12,3 дюйма. На центральной консоли расположен еще один сенсорный дисплей – эта узкая полоска позволяет управлять не только «климатом», но и мультимедиа, причем на экранчике есть небольшие «крутилки». Вместо традиционного рычага коробки установили шайбу. Кресла и карты дверей обиты кожей Nappa, также в отделке интерьера использовали дерево и металл. Плюс узор в виде ромбов – как у безрамочной радиаторной решетки и блоков ходовых огней K8. А еще седан стал первой моделью Kia с аудиосистемой Meridian (14 динамиков).

Из характеристик официально пока объявлена только длина – 5015 мм, что на 20 мм больше, чем у Kia K7. Колесная база «семерки» — 2855 мм. Скорее всего, как и предшественник, новый седан построен на переднеприводной платформе.

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Между тем корейские СМИ уже выяснили, с какими моторами предложат новинку. Согласно их данным, дизелей не будет, в линейку войдут прежний «атмосферник» 2.5 GDI (198 л.с.) и новый V6 3.5 GDI (300 л.с.), также будут работающий на газе двигатель V6 3.5 LPI (240 л.с.) и гибридная версия на основе «турбочетверки» 1.6 T-GDI (совокупная отдача – 230 л.с.). У гибрида – шестиступенчатый «автомат», остальным двигателям якобы положена 8АКП. Для прежнего седана K7, помимо мотора 2.5, еще предусмотрены V6 3.0 GDI (266 л.с.) и газовый V6 3.0 LPI (235 л.с.), а гибридная «семерка» имеет «атмосферник» 2.4 MPI (159 л.с.) и 52-сильный электромотор. Полного привода у Kia K7 нет, ее замене версия 4WD тоже, вероятно, не досталась.

В Корее продажи «четырехдверки» K8 стартуют в ближайшее время. Позже модель должна появиться и в других странах, но не в США – там у Cadenza преемника не будет, да и флагманский седан K900 скоро покинет американский рынок. В России же Cadenza не была представлена, «восьмерку» к нам тоже вряд ли привезут.

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