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  • Kia заменит теряющую клиентов Cadenza новым седаном K8: официальные фото

Kia заменит теряющую клиентов Cadenza новым седаном K8: официальные фото

17.02.2021 567 0 0

Пока раскрыт лишь экстерьер новой большой «четырехдверки». По неофициальным данным, модель предложат с парой «атмосферников», будет и гибридная версия с установкой на основе «турбочетверки».

 

Этот седан мы уже не раз видели на шпионских снимках – правда, в камуфляже. Прежде считалось, что его будут позиционировать в качестве K7 третьего поколения: такой индекс модель носит в родной Корее, в других же странах она известна под именем Cadenza. Напомним, K7/Cadenza – самая дорогая переднеприводная «четырехдверка» Kia, круче только созданный на заднеприводной платформе седан K9/K900. Модель второй генерации дебютировала в 2016-м, в 2019-м она пережила серьезный рестайлинг, а еще через год подоспела очередная порция обновок. Но 2020-й «семерка» закончила на родине падением на 26% — реализовано 41 048 автомобилей. А в Штатах, например, выбор на седане Kia и вовсе остановили лишь 1265 клиентов (-22%). Теперь же официально объявлено о том, что следующего K7 не будет – на смену придет седан Kia K8.

Kia K8
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Kia K8
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Kia K8
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В компании подчеркивают, что модель демонстрирует «начало перерождения бренда Kia». Экстерьер выполнен в новом стиле: «четырехдверка» получила узкие светодиодные фары и безрамочную радиаторную решетку с рисунком в виде ромбов, по бокам которой расположены «мозаичные» же блоки с ходовыми огнями; задние фонари – в виде довольно широкой плашки с ответвлениями. Кроме того, K8 досталась новая эмблема Kia (она сделана из алюминия). Салон марка еще не показала, внутри ждем виртуальную «приборку» и крупный тачскрин мультимедиа-системы, ну и еще вместо традиционного селектора коробки наверняка установили шайбу или кнопочный пульт.

Kia K8
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Kia K8
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Из характеристик Kia K8 пока названа лишь длина – 5015 мм, что на 20 мм больше, чем у K7. Колесная база «семерки» — 2855 мм. Скорее всего, как и предшественник, новый седан построен на переднеприводной платформе.

Между тем корейские СМИ уже выяснили, с какими моторами предложат новинку: согласно их данным, в гамму войдут прежний «атмосферник» 2.5 GDI (198 л.с.) и новый V6 3.5 GDI (300 л.с.), также будут работающий на газе двигатель V6 3.5 LPI (240 л.с.) и гибридная версия на основе «турбочетверки» 1.6 T-GDI (совокупная отдача – 230 л.с.). У гибрида – шестиступенчатый «автомат», остальным двигателям якобы положена 8АКП.

Kia K7/Cadenza
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Kia K7/Cadenza
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В линейке прежнего седана K7, помимо мотора 2.5, еще есть V6 3.0 GDI (266 л.с.) и газовый V6 3.0 LPI (235 л.с.), а гибридная «семерка» имеет «атмосферник» 2.4 MPI (159 л.с.) и 52-сильный электромотор. Полный привод для «семерки» не предусмотрен, у ее замены версии 4WD тоже, скорее всего, нет.

Полноценная премьера Kia K8 пройдет грядущей весной. В России предшественник не представлен, так что и новый седан к нам вряд ли привезут.

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