Если человека, не увлекающегося автомобильной историей, спросить, как он представляет себе историю корейского автопрома, он ответит примерно так: в восьмидесятых корейского автопрома еще практически не существовало, в девяностых он начал развиваться, в двухтысячных заработал репутацию дешевого, но надежного, а уже в «десятых» стал по-настоящему сильным. Но что если мы скажем, что уже в семидесятых годах прошлого века у корейцев был концепт, способный удивить даже сегодня? Кто-то сочтет это невероятным, но у относительно молодого корейского бренда Hyundai довольно обширная и длительная история концепт-каров, которая насчитывает без малого полвека! Мы отобрали для вас десяток самых необычных и интересных концептов, в которых зачастую просто невозможно угадать принадлежность к марке Hyundai.

Всё началось с Джуджаро: Hyundai Pony Coupe Concept (1974)



Заднеприводный Hyundai Pony был первым серийным автомобилем корейской марки. Однако его дебюту предшествовало удивительное событие: в 1974 году на Туринском автосалоне были представлены концепт-кары Pony и Pony Coupe, к внешности которых имел прямое отношение сам маэстро Джуджаро!

Cерийный Pony образца 1975 года. Дизайн – ItalDesign 1 / 5 Cерийный Pony образца 1975 года. Дизайн – ItalDesign 2 / 5 Cерийный Pony образца 1975 года. Дизайн – ItalDesign 3 / 5 Cерийный Pony образца 1975 года. Дизайн – ItalDesign 4 / 5 Cерийный Pony образца 1975 года. Дизайн – ItalDesign 5 / 5

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Молодой Джорджетто в то время был уже довольно известным дизайнером, успевшим поработать на кузовные ателье Bertone и Ghia. Однако с 1969 года он трудился на ItalDesign, который был основан в 1968 году под названием Studi Italiani Realizzazione Prototipi S.p.A. Дизайн-студия в то время активно сотрудничала с немецкой маркой Volkswagen, поэтому именно Джуджаро является автором дизайна первого поколения Volkswagen Passat B1 (1973), Golf I и Scirocco (1974).



Впрочем, маэстро не забывал и про итальянские, а также просто спортивные автомобили: Alfa Romeo Alfasud (1972), Maserati Bora (1971), Merak (1972) и Lotus Esprit (1972).



Дебютировавший на Туринском автосалоне в 1971-м концепт Alfa Romeo Alfasud Caimano 1 / 7 Дебютировавший на Туринском автосалоне в 1971-м концепт Alfa Romeo Alfasud Caimano 2 / 7 Дебютировавший на Туринском автосалоне в 1971-м концепт Alfa Romeo Alfasud Caimano 3 / 7 Дебютировавший на Туринском автосалоне в 1971-м концепт Alfa Romeo Alfasud Caimano 4 / 7 Дебютировавший на Туринском автосалоне в 1971-м концепт Alfa Romeo Alfasud Caimano 5 / 7 Дебютировавший на Туринском автосалоне в 1971-м концепт Alfa Romeo Alfasud Caimano 6 / 7 Дебютировавший на Туринском автосалоне в 1971-м концепт Alfa Romeo Alfasud Caimano 7 / 7

Cерийная Alfa Romeo Alfasud 1972 года 1 / 4 Cерийная Alfa Romeo Alfasud 1972 года 2 / 4 Cерийная Alfa Romeo Alfasud 1972 года 3 / 4 Cерийная Alfa Romeo Alfasud 1972 года 4 / 4

Bora, Merak и Esprit: согласитесь, по этим автомобилям хорошо заметно, что их рисовал один и тот же человек в одно и то же время 1 / 3 Bora, Merak и Esprit: согласитесь, по этим автомобилям хорошо заметно, что их рисовал один и тот же человек в одно и то же время 2 / 3 Bora, Merak и Esprit: согласитесь, по этим автомобилям хорошо заметно, что их рисовал один и тот же человек в одно и то же время 3 / 3

И в 1974 году еще не состоявшаяся в качестве автомобильного производителя компания Hyundai Motor обратилась к Джуджаро с просьбой разработать дизайн, создать чертежи и изготовить пять прототипов, включая купе. Пожалуй, это была лучшая идея для выхода на рынок, ведь понятие «азиатский дизайн» в то время вызывало в лучшем случае недоумение, особенно у европейцев и жителей США. А корейцы, запуская автомобильный проект в условиях грянувшего энергетического кризиса, понимали, что на экономичную малолитражку могут обратить внимание и в Старом свете, и за океаном.



И если «обычная» версия Pony с двухобъемным кузовом типа фастбек, который многие из-за пологой линии задней части ошибочно называют хэтчбеком и даже седаном, дебютировала в 1975-м в качестве серийного автомобиля, то купеобразному прототипу так и не довелось встать на конвейер.

А ведь дизайн автомобиля этого заслуживал! Джуджаро был верен себе, и клиновидный кузов с сильным наклоном всех стёкол, широкой центральной стойкой и острым «носом» с утопленными фарами напоминал не то DeLorean DMC-12, не то какой-то «детский Maserati» – словом, это был стопроцентный «итальянец» по внешности. Очевидно, что машина смотрелась самобытно, эффектно и броско, но… корейцы, видимо, просто не рискнули запустить купе в серию.

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Я разработал Hyundai Pony в начале своей карьеры, когда был еще молодым дизайнером. Я был очень горд тем, что отвечал за создание автомобиля для компании и страны, которым предстояло вступить в жесткую конкуренцию на мировом рынке. Джорджетто Джуджаро

Впрочем, Джуджаро сотрудничал с Hyundai еще целых пятнадцать лет, создав дизайн таких моделей, как Stellar (1983), Excel (1985) и Sonata (1988). А история с копцептом Pony Coupe спустя много-много лет имела самое неожиданное продолжение, к которому мы еще сегодня вернемся.



Hyundai Stellar 1983

Hyundai Excel 1985

Hyundai Sonata 1988

Ставки на спорт: концепты HCD 90-х годов



Изначально компания Hyundai позиционировала себя как производитель «обычных» легковушек, однако в начале девяностых годов в калифорнийском дизайн-центре Hyundai/Kia создали эффектный открытый спорткар Hyundai HCD-I, который представили на Детройтском автосалоне 1992 года. Биодизайн в ту пору только набирал обороты, и кузов типа тарга этого концепта был выполнен именно в таком стиле. Эффект стремительности и обтекаемости силуэта подчеркивало низкое лобовое стекло.

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Прототип оснастили полноприводной трансмиссией и независимыми подвесками, а вот двигатель поставили вполне ординарный – двухлитровый шестнадцатиклапанник мощностью 150 л.с.



По сути, это было прорабатывание концепции относительно доступных спорткупе на основе агрегатов и узлов от обычных моделей. И, как мы знаем, со временем в модельном ряду марки появилась связка Tiburon-Coupe.

Год спустя в том же Детройте представили очередной концепт – HCD-II Epoch. Он имел закрытый двухдверный кузов купе и посадочную формулу 2+1. С точки зрения техники машина не особо отличалась от первого HCD и также оснащалась системами ABS и TCS, дисковыми тормозами на всех колёсах, а также такими необычными опциями, как автоматически затемняющееся зеркало заднего вида и телефон.

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В 1995-м на том же Детройтском моторшоу дебютировал HCD третьего поколения. Этот концепт с посадочной формулой 2+2 отличался от предыдущих «внедорожным потенциалом», который обеспечивала подвеска с изменяемым дорожным просветом, а мощность двигателя заметно увеличили до 240 л.с. Изюминкой HCD-III стала навигационная система Navitec — напоминаем, что на дворе стоял 1995 год!



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В двухтысячные годы было выпущено еще несколько концептов серии HCD – HCD-V Crosstour (2000), HCD-6(2001), HCD-7(2002), HCD-8 (2004), HCD-9 Talus и HCD-10 Hellion (2006), HCD-11 Nuvis (2009), HCD-14 Genesis (2013), Hyundai HCD-15 Santa Cruz Crossover Truck и HCD-16 Vision G Coupe (2015), однако прямой связи с первыми тремя концептами этой серии девяностых годов более поздние прототипы не имели.



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Made in Japan: NEOS-I (2000), NEOS-II (2003) и NEOS-III (2005).



Еще в 1998 году в немецкой дизайн-студии Hyundai был создан концептуальный родстер Euro I. Его идеологическим последователем стал концепт-кар NEOS – аббревиатура расшифровывалась как New Evolution Open Sports Car.

Дизайн представленного в 2000-м на Парижском автосалоне родстера NEOS создан... в Японии – в студии HMC Japan, а вся разработка заняла около 28 месяцев.

Отличительные особенности прототипа – стремительный и даже хищный дизайн, а также такие необычные решения, как «мотоциклетные» крылья над передними колёсами и двери типа «крылья бабочки». Двухлитровый двигатель развивал внушительные для компактной и лёгкой машинки 250 л.с., однако динамические характеристики ходового макета по понятным причинам, что называется, остались за кадром.

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В октябре 2003-го на автошоу в Токио был представлен NEOS второго поколения. Созданный японской дизайн-студией Hyundai, этот кроссовер будущего был призван продемонстрировать гармоничное сочетание максимального комфорта и повышенной проходимости.



Изюминкой концепта стали стеклянная крыша, адаптивное головное освещение и «скользящие» задние двери, которые по замыслу создателей должны были облегчить вход и выход на второй ряд сидений.

Автором внешности SUV-купе третьего поколения стал японец Юкиоши Судо, а натянутый, словно тетива лука, дизайн был отмечен самим шеф-дизайнером Renault Патриком Ле Кеманом. Почти пятиметровый кузов с длинной (2,98 м) колёсной базой теоретически приводился в движение настоящим V8 объемом 4,6 литра.



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И в этом отношении этот концепт-кар заметно отличался от гибридно-электрически-водородных собратьев, выпущенных компанией Hyundai в последующие годы.



Бесстоечный гибрид: Portico (2005)

В середине нулевых в Чикаго был представлен концепт Portico – этакая смесь минивэна и кроссовера. Расположенные в два ряда шесть отдельных кресел с электроприводом, которые можно сдвигать друг относительно друга – не единственная «фишка» этого прототипа, ведь дизайнеры южнокорейского центра Hyundai Advanced Design Team реализовали в рамках Portico весьма необычную конструкцию дверей без центральной стойки, которые распахиваются в противоположных направлениях подобно воротам. В духе времени для развлечения задних пассажиров была предусмотрена DVD-система с мониторами, а в центральной консоли разместили экран навигационной системы.

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Двигатель Hyundai Lambda V6, работающий с 6-ступенчатой автоматической коробкой Shiftronic – это не полная силовая установка полноприводного гибрида: еще пара электромоторов обеспечивала 220 л.с. общей мощности.



В 2008 году кроссовер проходил испытания уже практически без камуфляжа, и его даже собирались выпускать на заводе в Алабаме с осени 2009-го, однако в серию Portico так и не запустили.

Футуристическая безопасность: HED-4 Qarmaq (2007)

В двухтысячные годы активной и пассивной безопасности стали уделять всё больше внимания. Hyundai решил зайти в этом направлении как можно дальше, создав совместно с голландской фирмой GE Plastics спортивный купе-кроссовер QarmaQ. Поскольку голландцы получили общемировое признание в качестве специалистов по композитам, пластикам и их вторичной переработке, ставка была сделана именно на применение подобных технологий для реализации «безопасной» концепции – в том числе и при наездах на пешеходов. Кроме того, машина должна была отличаться низким весом, высокой топливной экономичностью и «чистым» выхлопом. Всего же в концепте было реализовано свыше трёх десятков экорешений. Наиболее же интересной инновацией была система «Elastic Front», которую корейцы запатентовали.

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Она снижала риск возможных травм при наезде на пешехода благодаря тому, что под наружными панелями кузова скрывались специальные энергопоглощающие элементы. Практически треть поверхности кузова Qarmaq состояла из прозрачных панорамных стёкол, причем не обычных, а поликарбонатных из эластичного материала Lexan с покрытием Exatec, отражающим инфракрасные лучи, благодаря чему салон меньше нагревался, а нагрузка на климатическую установку уменьшалась.



А вот двигатель применили вполне обычный, да еще работавший на тяжелом топливе, однако двухлитровый дизель соответствовал новейшим на тот момент нормам токсичности Евро-5.

Ионы и бензин: I-oniq (2012)

В 2012 году на Женевском автосалоне был представлен концепт-кар под названием i-oniq, разработанный в центре Hyundai в немецком Рюссельхайме. Его название синтезировали из двух слов, отражающих суть машины. Первая часть «ion» – буквально ион, то есть электрически заряженная неэлементарная частица, которая получает энергию соединением и отделением электрической силы, а окончание «iq» намекает на уникальность машины (от слова «Unique»).

Довольно крупный (4,4 м) хэтчбек привлекал внимание подъемными дверями и демонстрировал в то время взгляд корейцев на ближайшее будущее собственных автомобилей.



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Именно поэтому машину оснастили как бензиновым ДВС, так и электрической силовой установкой, причем 1-литровый трёхцилиндровый двигатель был предусмотрен для зарядки питания 109-сильного электромотора. На чистой электротяге i-oniq мог проехать до 120 км, а суммарный запас хода на бензине и электричестве достигал 700 км!



В отличие от многих других концептов, история i-onic имела продолжение – с 2016 года серийно выпускался первый гибридный автомобиль Hyundai Motor Company под названием Ioniq.

Машина получила литий-полимерный аккумулятор и была интересна тем, что внутренние панели интерьеры выполнили из переработанного пластика и сырья из сахарного тростника, а наружные панели кузова (капот, двери и крышка багажника) для снижения снаряженной массы изготовили из алюминия.

Малая авиация на водороде: Hyundai Intrado (2014)

Казалось бы, при чём здесь самолёты? В случае с концептом Intrado, дебютировавшим на Женевском автосалоне в 2014 году, очень даже при чём, ведь дословно авиационный термин «интрадо» означает нижнюю часть крыла, которая создаёт подъемную силу и позволяет самолёту взлететь. Этот кроссовер стал первым концепт-каром, созданным под руководством шеф-дизайнера Петера Шрайера. И этот компактный «паркетник» отражал именно то, каким себе представляет автомобиль Hyundai в будущем именно Шрайер, причем новая на тот момент концепция официально звучала как «Струящиеся линии 2.0». Несмотря на эффектный дизайн с необычными решениями вроде Х-образных «наплывов» в районе порогов, а также панорамного заднего стекла, визуально концепт был близок к корпоративному стилю марки. Хотя некоторые в массивной многоугольной решетке радиатора, к примеру, увидели сходство с автомобилями Audi... Очевидно, что на внешность повлияло и место разработки – европейский дизайн-центр Hyundai в Рюссельхайме.

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Петер Шрайер, директор дизайн-центра Hyundai Motor Group (2013-1018 Естественный и чувственный, Intrado отражает открытость, восприимчивость к новизне и постоянное обновление бренда Hyundai. Автомобиль также демонстрирует стремление компании к тому, чтобы каждый владелец и потенциальный покупатель снова и снова открывали новые возможности бренда. Будущий автомобиль симпатичен, логичен и утилитарен.



Нулевой выхлоп – это необязательно электричество: силовая установка Intrado была построена на топливных элементах, а в силовой конструкции кузова для снижения массы активно применялись композитные материалы, на которые были навешены кузовные панели из сверхлёгкой стали. Топливные баки водородной установки разместили под задними сиденьями и полом багажника, и они в теории обеспечивали кроссоверу с литий-ионной батареей ёмкостью 36 кВт*ч запас хода в 600 км, причем заправка должны была занимать всего несколько минут, а единственным веществом, которое выделялось при работе двигателя, была обычная вода.



«Оторвались» дизайнеры и в салоне, выполнив его максимально ярким в фирменном цвете Beaufort Orange, хотя ключевой идеей при разработке интерьера было удобство водителя и пассажиров.

Большой турист: Hyundai N 2025 Vision Gran Turismo (2015)

Примерно десять лет назад корейский автопроизводитель решил уйти от имиджа автомобилей для российских таксистов и американских домохозяек, создав суббренд N. По замыслу идеологов марки, под этим «литерным» обозначением должны были выпускаться «горячие», «подогретые» и «заряженные» модификации автомобилей Hyundai.

В 2015 году посетители Франкфуртского автошоу с удивлением обнаружили на стенде компании придуманный для известной компьютерной игры концепт N 2025 Vision Gran Turismo, который был реализован в виде реального автомобиля. Четыре мотор-колеса обеспечивали гоночной машине полноприводную компоновку, умноженную на 884 пиковых «лошадки» водородной силовой установки.

Каждая линия и форма кузова подчеркивает сущность болида, а аэродинамика рассчитана так, чтобы создавать большую прижимную силу безо всяких антикрыльев. Благодаря использованию углепластика, из которого изготовлен монокок, снаряженная масса концепта получилась неожиданно низкой – всего 972 кг, то есть на уровне обычной вазовской «восьмерки»!

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Топливные элементы конструктивно схожи с теми, что применялись на кроссовере ix35 Fuel Cell и концепте Intrado, однако здесь они гораздо мощнее и могут служить источником питания не только для электромоторов, но и для специального блока-накопителя из суперконденсаторов. Топливные ячейки развивали до 500 кВт, а конденсаторы могли еще кратковременно активировать дополнительные 150 кВт. Таким образом, в кратковременном режиме «форсажа» N 2025 Vision Gran Turismo выдавал почти 900 л.с.!



Концепт получил и второе имя – Muroc. Так называется соляное озерое в Калифорнии, которое также называют «Роджерс». Оно расположено рядом со знаменитой авиабазой США, и на нём есть несколько длинных «взлёток», где происходят испытания военной техники, а также тренировки астронавтов, ведь рядом находится исследовательский центр имени Армстронга.

N 2025 Vision Gran Turismo был предвестником спортивной N-линейки и радикально отличался не только от серийных автомобилей марки, но и от остальных концептов.

Не поезд, но грузовик: Hyundai HDC-6 Neptune (2019)

Автомобилисты знают марку Hyundai в качестве производителя легковушек и кроссоверов, однако эта компания хорошо известна и своей коммерческой техникой – в частности, лёгкими и среднетоннажными грузовиками. А в 2019-м на выставке в Антланте был представлен магистральный тягач HDC-6 NEPTUNE – видение компании на будущее грузоперевозок в США и за их пределами.

По словам главного дизайнера Hyundai Люка Донкервольке, применение водородной силовой установки на топливных элементах позволило по-новому взглянуть на компоновку грузовика, а также поднять его грузоподъемность до максимального уровня по американской классификации.

Концептуальный тягач привлекает внимание аэродинамической формой кабины без выступающих элементов, верхняя часть которой стилизована под своеобразный черный «колпак», а по периметру нижней части предусмотрен обтекаемый обвес.

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По словам дизайнеров Hyundai, в основе внешности «Нептуна» просматриваются мотивы пассажирских поездов, работавших на нью-йоркской железной дороге с 1936 по 1959 год. Их внешность – дело рук промышленного дизайнера Генри Дрейфуса, чьи идеи были не сразу приняты современниками.



Одновременно с тягачом был представлен и прицеп-холодильник HT Nitro ThermoTech. По утверждениям авторов, он работает бесшумно и может перевозить продукты в любых регионах, поскольку не подвержен воздействию внешних температур.



Холодильная установка HT Nitro ThermoTech работает на жидком азоте, а система охлаждения не зависит от тягача и может работать даже в том случае, если основная силовая установка работает на холостом ходу или вовсе выключена.



Ягодка опять и Porsche на букву Н: 45 (2019) и Prophecy (2020)

К сорокапятилетнему юбилею марки Hyundai подготовил концепт 45. Его угловатая внешность была стилизована под концепт Hyundai Pony Coupe, о котором мы вспоминали в начале. Цифровой индекс намекает не только на возраст бренда, но и на углы наклона лобового и заднего стекол, задающие характерный ромбовидный облик концепта, в котором просматриваются «джуджаровские» мотивы. Изюминкой «сорок пятого» была светодиодная полоска в передней двери, которая была не чем иным как индикатором степени заряда батареи.

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Однако электроконцепт Hyundai 45, выполненный в ретро-стиле Sensuous Sportiness («Чувственная Спортивность»), был лишь предвестником концепта Prophecy («Пророчество»).



Углы и ромбы уступили место плавным линиям и «породистому» силуэту, намекающему на «покатую спину» Porsche 911/Panamera. Хотя многие увидели в этих плавных формах отсылку к автомобилям двадцатых-тридцатых годов – забывая, впрочем, что они в массе своей тогда были угловатыми, а вовсе не обтекаемыми, как отдельные автомобили Bugatti с кузовами от известных ателье...

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Распашные боковые двери и пиксельная оптика – пожалуй, главные особенности стремительного гибрида, дизайн которого заметно отличался от концептов Hyundai прежних лет. Если, конечно, не считать такую «мелочь», как пару джойстиков по бокам от водителя, с помощью которых осуществляется управление автомобилем, причем настройка водительского кресла будет происходить посредством интеллектуальной системы Smart Posture Care System, а режим Relax Mode поможет превратить салон в мини-зал для просмотра любого медиаконтента.



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Назад в будущее: рестомод Hyundai Pony Concept (2021) и воссоздание оригинального концепта 1974 года

Корейцы с большим уважением относятся к собственной истории. По словам исполнительного вице-президента и главны глобального дизайн-центра Hyundai Motor Санг Юп Ли, концепты Джуджаро «были одними из тех редких произведений, которые повлияли на дизайн не одного, а нескольких серийных и концептуальных автомобилей». Влияние концептов Джуджаро на дизайн современных прототипов отлично просматривается в концепт-каре «45» (2019), а также в «передвижной лаборатории» N Vision 74 (2022).

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В 2021-м же корейцы представили электрический рестомод на базе первого Pony, что стало своебразным переосмыслением этой машины спустя почти полвека.

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И если вы думаете, что это всё, то ошибаетесь: поскольку оригинальный концепт 1974 года не сохранился, Hyundai Motor Company обратилась к основателям фирмы GFG Style – отцу и сыну Джорджетто и Фабрицио Джуджаро с просьбой воссоздать тот самый концепт-кар.



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Сами корейцы называют это философией дизайна «Формирование будущего с помощью наследия». Интересно, что маэстро Джуджаро, с которого в Hyundai всё началось, согласился с необычным заказом, а «новый-старый» Pony Coupe обещают показать уже этой весной.

