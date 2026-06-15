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  • Суперкар Genesis Magma GT: обновлён дизайн, раскрыт салон, показана гоночная версия GT3

Суперкар Genesis Magma GT: обновлён дизайн, раскрыт салон, показана гоночная версия GT3

15.06.2026 393 0 1
Суперкар Genesis Magma GT: обновлён дизайн, раскрыт салон, показана гоночная версия GT3

Genesis Magma GT — это грядущий флагманский спорткар от Hyundai Motor Group, пока пребывающий в статусе концепта. Серийная версия Genesis Magma GT ожидается примерно через два года, будут несколько дорожных версий и как минимум одна гоночная, класса GT3.

Напомним, что Magma — это запущенный в 2024 году спортивный суббренд от Hyundai Motor Group. работающий под контролем премиального бренда Genesis. По сути Magma — это южнокорейский аналог подразделений Audi Sport, BMW M и Mercedes-AMG. Дебютной моделью Magma стал электрический кроссовер Genesis GV60 Magma. Впереди у Magma новые премьеры, в том числе среднемоторный суперкар Magma GT.

Genesis Magma GT
Genesis Magma GT
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Genesis Magma GT
Genesis Magma GT
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Genesis Magma GT
Genesis Magma GT
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Дизайн экстерьера Magma GT, разработанный под руководством Люка Донкервольке, был рассекречен в прошлом году, а на прошлой неделе накануне ежегодной гонки 24 часа Ле-Мана был показан интерьер этого суперкара и его гоночная версия GT3. На данный момент Magma GT и Magma GT3 официально считаются концептами, при этом уровень их проработки довольно высок.

Genesis Magma GT

Внешность Magma GT слегка скорректирована по сравнению с одноимённым прошлогодним концептом, она стала более гармоничной и продуманной. В некоторых ракурсах Magma GT напоминает Ford GT первого поколения.

Genesis Magma GT3
Genesis Magma GT3
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Genesis Magma GT3
Genesis Magma GT3
2 / 5
Genesis Magma GT3
Genesis Magma GT3
3 / 5
Genesis Magma GT3
Genesis Magma GT3
4 / 5
Genesis Magma GT3
Genesis Magma GT3
5 / 5

Гоночная версия GT3 имеет гораздо более агрессивное аэродинамическое оперение, в том числе боковые канарды, «тёрки» над передними колёсными арками, большое фиксированное антикрыло на корме и задний диффузор во всю ширину кузова.

Пресс-служба Genesis пока не раскрывает технические подробности о суперкаре Magma GT — известно только, в основе силовой установки будет мощный бензиновый двигатель V8.

Genesis Magma GT
Genesis Magma GT
1 / 5
Genesis Magma GT
Genesis Magma GT
2 / 5
Genesis Magma GT
Genesis Magma GT
3 / 5
Genesis Magma GT
Genesis Magma GT
4 / 5
Genesis Magma GT
Genesis Magma GT
5 / 5

Салон дорожной версии Magma GT — это сочетание аналоговой эстетики и роскошной обивки из стёганой кожи. Экраны есть, но они органично интегрированы в круглые циферблаты и не являются системообразующими элементами дизайна. Огромные подрулевые лепестки заведуют ручным выбором передач. Селектор режимов трансмиссии на центральном тоннеле стилизован под рычаг МКП.

Genesis GMR-001

Марка Genesis в этом году впервые выступала в Ле-Мане, её спортпрототип Genesis GMR-001 класса Hypercar по итогам суточного марафона финишировал на 13 месте — для дебюта не так уж и плохо. Hyundai Motor Group инвестирует солидные средства в развитие гоночной программы Magma, так что победы вполне вероятны, притом что конкуренция в гонках на выносливость сейчас беспрецедентная, и это, конечно, очень хорошо. Победа в Ле-Мане в этом году досталась компании Toyota и её спортпрототипу Toyota TR010 Hybrid.

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Обновлено 16.06.2026
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