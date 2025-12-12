Подробности о Genesis Magma GT: подтверждён мотор V8, будет кабриолет и версия GT3

Новинки ×
12.12.2025 87 0 0
Креативный директор Genesis Люк Донкервольке заявил, что представленный в ноябре концепт Magma GT превратится в целое семейство серийных среднемоторных суперкаров, дорожных и гоночных.

Magma — это новый спортивный суббренд от Hyundai Motor Group, он будет работать под контролем премиального бренда Genesis и выпускать самые мощные версии его моделей. По сути Magma — это южнокорейский аналог подразделений Audi Sport, BMW M и Mercedes-AMG. В ноябре состоялась премьера первой серийной модели нового суббренда — электрического кроссовера Genesis GV60 Magma, в продажу он поступит в 2026 году.

Вместе с Genesis GV60 Magma в ноябре был представлен концепт Magma GT, о котором на тот момент ничего не было известно, официальный пресс-релиз описывал лишь эффектный дизайн этого суперкара, созданного под руководством Люка Донкервольке. Позже Донкервольке, которого цитирует британский журнал Autocar, раскрыл некоторые подробности о Magma GT.

В первую очередь Донкервольке подтвердил слухи о том, что концепт Magma GT оснащён мощным бензиновым двигателем V8, однако не раскрыл его характеристики и признался, что у серийных машин могут быть иные варианты силовых установок. Мы не ждём, что Genesis рискнёт превратить Magma GT в электромобиль, но младшие версии могут получить и V6, также возможны различные варианты гибридных силовых установок.

На данный момент точно ясно, что Magma GT превратится в серийную модель и будет флагманом нового суббренда. К производству запланированы несколько дорожных модификаций, в том числе с литерами S и GTS, как у моделей Porsche. Точно будет версия с открытым верхом и точно будет хардкорная версия GT3, ориентированная на трек, но имеющая доступ на дороги общего пользования. Чисто гоночная версия получит обозначение GT3 R, её мы увидим в различных соревнованиях, так как участие в автоспорте должно стать из главным столпов развития суббренда Magma.

Актуальная программа развития Magma рассчитана на десять лет, по истечении которых Hyundai Motor Group, видимо, будет принимать решение, что делать с этим суббрендом дальше. На означенном временном отрезке Magma GT станет единственной моделью, у которой не будет аналогов под другими брендами Hyundai Motor Group. Будет ли суперкар называться Genesis Magma GT или просто Magma GT, пока неясно — на концепте эмблемы и надписи Genesis присутствуют.

спортивные авто суперкары новинки Genesis
