Компания Bugatti решила отложить проект по выпуску «повседневного» автомобиля

Марка Bugatti принадлежит немецкому концерну Volkswagen, сейчас в линейке французского бренда две модели – спорткары Veyron и Chiron. Они дорогие и принадлежат к сегменту так называемых «автомобилей выходного дня». В начале года стало известно о том, что компания думает о расширении модельного ряда за счёт новинки, однако теперь с этими планами придётся повременить.



Как сообщает Autonews Europe со ссылкой на президента компании Bugatti Стефана Винкельманна, отложить на время разработку новой модели производитель решил из-за того, что пока планирует экономить средства и не вкладываться в дорогостоящие проекты. Эта временная стратегия минимизации издержек рассчитана до конца текущего года, затем в Bugatti могут вернуться к обсуждению появления в линейке новой модели.

Ожидается, что новинка французской марки будет отличаться по форме и типу кузова от нынешних моделей. Как ранее заявили в компании, этот автомобиль станет «повседневным» и окажется более доступным по цене. Ранее предполагалось, что это будет кроссовер, однако сейчас в компании заявляют, что не планируют следовать общему тренду: в Bugatti отметили, что хотят «сделать что-то другое». Известно, что новинка не будет седаном. Для автомобиля создадут новую платформу (ранее Стефан Винкельман говорил о том, что не планирует использовать «тележки» разработки VW).



Несмотря на то, что новинка будет дешевле по сравнению с нынешними моделями (цена гиперкара Chiron стартует с отметки 2,9 млн долларов, что эквивалентно примерно 205,3 млн рублей по текущему курсу), глава Bugatti всё же не уверен, что она найдёт достаточно покупателей в «нынешних экономических условиях». Речь идёт о кризисе, который стал следствием пандемии коронавируса: он отразился на многих сферах, в том числе на мировом автопроме и авторынке. По предварительным данным, ценник «повседневной» модели бренда будет варьироваться в диапазоне от 500 тыс. до 1 млн евро (от 40,8 до 81,5 млн рублей).

Как мы сообщали ранее, новинка французской марки не получит мощный двигатель W16, которым оснащаются Veyron и Chiron: «начинка» очередного Bugatti будет электрической. Несмотря на то, что автомобиль рассчитан «на каждый день», в компании планируют сделать упор на динамичное ускорение и высокую максимальную скорость, а не на большой запас хода. Вероятно, у модели будет небольшая батарея сравнительно «скромной» ёмкости, которая не сделает автомобиль слишком тяжёлым.



Предполагается, что Bugatti запустит продажи своего «повседневного» электромобиля в тех регионах, где есть развитая инфраструктура для «зелёного» транспорта: на восточном и западном побережье США, в Великобритании и в странах Азии. Ранее ориентировочным сроком появления новинки значился 2025 год, теперь, судя по всему, он сдвинется ещё как минимум на год.

Напомним, в начале осени прошлого года марка похвалились тем, что Chiron стал самым быстрым в мире спорткаром: он сумел разогнаться до 490 км/ч. Заезды прошли на тестовом полигоне Volkswagen в немецкой коммуне Эра-Лессин (Нижняя Саксония). За рулём автомобиля находился 58-летний британский гонщик Энди Уоллес, а результаты зафиксировала организация TÜV.

