Ретроспективный гиперкар Bugatti Centodieci готов к производству: от 8 млн евро за штуку!

Компания Bugatti сообщила об завершении испытаний 1600-сильного гиперкара Centodieci с дизайном по мотивам культового Bugatti EB110 из первой половины 90-х. Будет выпущено только 10 экземпляров и все они будут отгружены клиентам до конца текущего года.

Премьера прототипа Bugatti Centodieci состоялась в 2019 году, эту модель приурочили к 110-летнему юбилею Bugatti (компания основана в 1909 году), имя Centodieci в переводе с итальянского означает «сто десять», а дизайн отсылает к одному из самых выдающихся суперкаров 90-х — Bugatti EB110, который получил своё название в честь 110-летия основателя компании Этторе Бугатти.

Bugatti EB110 дебютировал в 1991 году и оснащался 3,5-литровым двигателем V12 с четырьмя турбокомпрессорами, который в стоке в зависимости от модификации выдавал от 560 до 610 л.с. Базовая версия набирала первую «сотню» за 3,26 с, максимальная скорость — свыше 350 км/ч. Даже сегодня эти показатели впечатляют, а 30 лет назад и вовсе казались фантастическими.

Техническая основа Centodieci — это хорошо известный гиперкар Chiron, но внешнее оперение кузова (в том числе светотехника) у Centodieci полностью оригинальное, выполненное в стилистике EB110. Новый дизайн и новая аэродинамика потребовали полного комплекса стендовых аэродинамических и ездовых испытаний, последний цикл прошёл недавно на высокоскоростном итальянском автодроме в Нардо, внешний периметр которого позволяет разогнать любой современный дорожный автомобиль до максимальной скорости.



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У Bugatti Centodieci максимальная скорость составляет 380 км/ч, что на 40 км/ч меньше, чем у стандартного Chiron, но возможности по ускорению у двух родственных моделей идентичные: разгон до 100 км/ч занимает 2,4 с, до 200 км/ч — 6,1 с, до 300 км/ч — 13,1 с. 8,0-литровый двигатель W16 с четырьмя турбокомпрессорами у Centodieci выдаёт максимальные 1600 л.с., что на 100 л.с. больше чем у стандартного Chiron. Коробка передач — 7-ступенчатый «автоматом» типа DCT (с двумя сцеплениями). Привод — только полный.



Фабрика Bugatti во французском Мольсайме до конца этого года изготовит только 10 экземпляров Centodieci, каждый из которых обошёлся заказчику в сумму свыше 8 млн евро, тогда как базовый Chiron стоил 2,4 млн евро. Столь большая наценка объясняется эксклюзивностью и необходимостью проведения дополнительных инженерных работ и испытаний.

Bugatti Centodieci 1 / 3 Bugatti Centodieci 2 / 3 Bugatti Centodieci 3 / 3

Между тем исходный Chiron уже фактически сошёл со сцены — в октябре прошлого года Bugatti объявила о сборке последней партии из 40 экземпляров, а общий тираж модели составил 500 шт. В свою очередь Centodieci — последний из деривативов на базе Chiron, то есть после завершения его производства платформа Chiron, вероятно, полностью уйдёт в прошлое. Трековый Bugatti Bolide, напомним, имеет полностью уникальный кузов, производство этой модели намечено на 2024 год.



В июле прошлого года Bugatti объявила о слиянии с хорватской компанией Rimac, объединение завершилось в ноябре. Новая компания Bugatti-Rimac на 55% принадлежит Rimac Group и на 45% — компании Porsche. Новые модели Bugatti будут иметь гибридные и полностью электрические силовые установки, но при этом не окажутся клонами моделей Rimac. Когда появится первая полностью новая модель от Bugatti-Rimac, пока неизвестно.

