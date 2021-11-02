Новое совместное предприятие: объединение Bugatti и Rimac завершено

Осенью 2020-го в СМИ появились слухи о том, что концерн Volkswagen готовится к продаже бренда Bugatti (он в собственности VW c 1998 года). В качестве причины назывались проблемы с постоянным ужесточением экологических норм и повсеместным переходом на разработку и выпуск «зелёного» транспорта. Разработка новой электромобильной платформы для выпуска суперкаров Bugatti показалась немецкому концерну неоправданными и слишком большими тратами.



На фото: Мате Римац

Официально Bugatti Automobiles и Rimac Automobili объявили о слиянии минувшим летом. Теперь же объединение завершено: сегодня, 2 ноября, официально начало свою работу совместное предприятие Bugatti Rimac, его штаб-квартира находится в Хорватии. Согласно актуальным данным, непосредственно концерн Volkswagen к новому объединению не имеет отношения: сейчас 45% акций СП владеет компания Porsche (входит в состав VW), оставшиеся 55% – у хорватского стартапа Rimac.

Во главе нового совместного предприятия Bugatti Rimac оказался Мате Римац. В компании Bugatti появилась новая должность президента, соответствующее кресло занял Кристоф Пишон (бывший директор по производству и логистике). Он, а также глава Porsche Оливер Блюме и финансовый директор Лутц Мешке вошли в совет директоров СП. В свою очередь ранее руководивший Bugatti Стефан Винкельман покинул пост и теперь остался только на одном проекте, по-прежнему возглавляя Lamborghini.



В ближайшее время по-прежнему будет продолжать работать расположенное в Вольфсбурге подразделение Bugatti Engineering, здесь сейчас трудится 180 сотрудников. Оно остаётся под контролем концерна Volkswagen. В дальнейшем его либо закроют, либо перепрофилируют, так как за разработку новых моделей бренда Bugatti будет отвечать уже Rimac. Научно-технический центр Rimac Campus будет отрыт в 2023 году (он появится в Хорватии). В итоге французскую марку переведут на выпуск электрокаров.

В штате совместного предприятия Bugatti Rimac на момент старта работы числится 435 человек: 300 сотрудников «прописаны» в Загребе, ещё 135 – в Мольсхайме. В СП пообещали сохранить французскую производственную площадку Bugatti: на её мощностях пока что продолжат выпускать актуальный Chiron.



В компании рассказали, что из запланированного тиража модели (он составляет 500 единиц) на сегодняшний день выпущено уже 460 машин. Ещё 40 экземпляров придутся на версии Chiron Pur Sport и Chiron Super Sport. Нынешняя производственная программа французского бренда включает в себя выпуск серийных гиперкаров Bugatti Bolide (в их основе лежит Широн) в 2024 году.

Автомобили Bugatti – это буквально штучный и коллекционный товар. По данным сайта Carsalesbase, в Европе по итогам 2020 года было реализовано 19 машин, тогда как в «доковидном» 2019-ом клиенты купили 28 единиц. С января по август текущего года дилеры продали 17 суперкаров. Напомним, в дальнейшем в линейке марки может появиться так называемая «повседневная модель», об этом сообщалось ещё в начале прошлого года.

