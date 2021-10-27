Уходит целая эпоха: Bugatti завершает производство гиперкара Chiron

Chiron войдёт в историю как последняя дорожная модель Bugatti с чисто бензиновой силовой установкой. Впереди — новые гибридные и электрические Bugatti, разработкой которых займётся хорватская компания Rimac совместно с Porsche.

Bugatti Chiron дебютировал весной 2016 года на Женевском автосалоне и стал прямым наследником модели Veyron — первой, разработанной под крылом концерна Volkswagen (в его состав французская марка вошла в 1998 году). По части техники Chiron ничем принципиально не отличается от Veyron, но по всем ключевым показателям стал лучше предшественника. 8,0-литровый W16 с четырьмя турбокомпрессорами выдаёт максимальные 1500 л.с. и 1600 Нм, он состыкован с 7-ступенчатым «автоматом» типа DCT (с двумя колёсами). До 100 км/ч полноприводный гиперкар разгоняется за 2,4 с, до 200 км/ч — за 6,1 с, до 300 км/ч — за 13,1 с, максимальная скорость — 420 км/ч.

Во время премьеры Chiron компания Bugatti объявила, что выпустит только 500 экземпляров этой модели, 300 их них были распроданы в первые полтора года, а поставки заказанных машин клиентам начались весной 2017 года. Минимальная цена составила 2,4 млн евро.



В рамках заявленного тиража было выпущено несколько спецсерий Chiron, как с косметическими, так и техническими изменениями. В 2019 году появилась версия Super Sport 300+ (30 экземпляров) с ценником в 3,5 млн евро, удлинённым кузовом, форсированным до 1600 л.с. двигателем и увеличенной до 440 км/ч максимальной скоростью (ограничена электроникой). На этой модели, но без электронного ограничителя, 2 августа того же года на тестовом полигоне Volkswagen в немецкой коммуне Эра-Лессин (Нижняя Саксония) был установлен мировой рекорд скорости для серийный машин — 490,484 км/ч.



Bugatti Chiron Super Sport 300+ 1 / 3 Bugatti Chiron Super Sport 300+ 2 / 3 Bugatti Chiron Super Sport 300+ 3 / 3

Рекорд этот был зафиксирован немецкой надзорной организацией TÜV, но не был признан международным, так как заезды проходили только в одном направлении, тогда как мировая практика требует, чтобы рекорд фиксировался как средняя скорость из двух попыток, совершённых в разных направлениях трассы в течение одного часа. По этим правилам рекордсменом считается американский гиперкар SSC Tuatara (455,3 км/ч), а до него лидерство принадлежало шведскому Koenigsegg Agera RS (446,9 км/ч).



Bugatti Chiron Pur Sport

В 2020 году у Chiron появилась облегчённая версия Pur Sport (60 экземпляров) со сниженной на 50 кг по сравнению с обычным Chiron снаряженной массой, более жёсткой подвеской и доработанной аэродинамикой.



Летом этого года дебютировала версия Super Sport (официальный тираж не назывался, но, по слухам, составил всего 9 экземпляров) — по сути, то же самое, что Super Sport 300+, но без возможности отключения электронного ограничителя скорости, то есть максимум — 440 км/ч. Зато эта версия на данный момент самая динамичная: до 200 км/ч она разгоняется за 5,8 с, до 300 км/ч — за 12,1 с.

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На этой неделе пресс-служба Bugatti сообщила, что фабрике во французском Мольсайме осталось собрать менее 40 последних экземпляров Chiron в исполнения Pur Sport и Super Sport и что якобы даже остались нераспроданные единицы. Сборка этих последних машин начнётся в ноябре.



В июле этого года стало известно о том, что Bugatti переходит под контроль хорватского электромобильного стартапа Rimac: образована новая компания Bugatti-Rimac, которая на 55% принадлежит Rimac Group и на 45% — компании Porsche. Этот творческий союз должен породить новые модели Bugatti с гибридными и электрическими силовыми установками, при этом в гибридных, скорее всего, будут использоваться бензиновые двигатели Porsche, а легендарный W16 уйдёт в историю вместе Chiron. Впрочем этот мотор ещё можно будет увидеть на представленном в августе трековом гиперкаре Bugatti Bolide за 4 млн евро, который будет выпущен тиражом 40 экземпляров. Bolide имеет полностью оригинальный кузов, поэтому его нельзя назвать производной от Chiron.

Когда появится первая модель от Bugatti-Rimac, пока неизвестно.

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