Bugatti Chiron Super Sport 57 One of One: идеальный подарок для 70-летней женщины

Двадцать лет назад клиентка, имя которой не называется, посетила Автомобильный музей Маллина в городе Окснард (США, штат Калифорния) и впервые увидела там один из трёх сохранившихся экземпляров Bugatti Type 57 SC Atlantic — эта модель считается не только апофеозом стиля 30-х годов прошлого века, но и одним из самых красивых автомобилей всех времён и народов. Наша героиня буквально влюбилась в эту машину, хранила её в своей памяти и стала мечтать о собственном Bugatti. Эту мечту реализовал муж нашей героини, он сам — страстный поклонник Bugatti и давний клиент этой марки: к семидесятому дню рождения дражайшей супруги он выделил кругленькую сумму на постройку уникального суперкара по мотивам того самого Bugatti Type 57 SC Atlantic.

Женщина отправилась в штаб-квартиру Bugatti во французский Мольсем и встретилась там с ведущим дизайнером марки Яшей Штраубом, он детально погрузил новую клиентку в историю Bugatti, затем они вместе долго рассматривали масштабную модель так понравившегося ей Bugatti Type 57 SC Atlantic и наметили контуры уникального проекта, получившего в итоге имя 57 One of One.



Яша Штрауб и сам давно хотел воплотить дух Bugatti Type 57 SC Atlantic в современной модели французской марки, и вот наконец подвернулся подходящий случай. В качестве базы для разового проекта была выбрана 1600-сильная высокоскоростная версия Super Sport супекрара Chiron, способная разогнаться до 440 км/ч. Яша Штрауб решил дотошно воспроизвести светло-голубой цвет увиденного клиенткой Bugatti Type 57 SC Atlantic и отправился для личного знакомства с этой машиной на временную выставку в Музей Гуггенхейма в Бильбао, где долгое время наблюдал за игрой света на поверхностях этого шедевра автомобильного искусства.



Оригинальный цвет Bugatti Type 57 SC Atlantic успешно воспроизведён на Bugatti Chiron Super Sport 57 One of One, но есть и другие общие черты: современный суперкар получил хромированную радиаторную решётку в стиле классического предка, уникальные хромированные колёсные диски и изображение профиля Bugatti Type 57 SC Atlantic на нижней стороне выдвижного антикрыла.



Салон обшит коричневой кожей Gaucho и украшен памятными надписи, свидетельствующими об эксклюзивном статусе данного экземпляра. Дверные карты декорированы вышитым профилем Bugatti Type 57 SC Atlantic, а подголовники — профилем скульптуры «Танцующий слон» авторства Рембрандта Бугатти — это брат Этторе Бугатти, основателя автомобильной компании Bugatti. Во сколько миллионов евро обошёлся заказчику Bugatti Chiron Super Sport 57 One of One, пресс-служба французской марки не сообщает.



Добавим, что общий тираж Chiron составил 500 экземпляров, преемника этой модели компания Bugatti представит в 2024 году и запустит в производство в 2026-м.