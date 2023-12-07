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  • Bugatti Chiron Super Sport 57 One of One: идеальный подарок для 70-летней женщины

Bugatti Chiron Super Sport 57 One of One: идеальный подарок для 70-летней женщины

07.12.2023 83 0 0

Компания Bugatti представила уникальный экземпляр суперкара Chiron Super Sport, сделанный для американской клиентки: её очень щедрый муж решил сделать ей необычный подарок к 70-летию и помог воплотить образ запавшего ей в душу классического Bugatti Type 57 SC Atlantic из середины 30-х в современном автомобиле.

Двадцать лет назад клиентка, имя которой не называется, посетила Автомобильный музей Маллина в городе Окснард (США, штат Калифорния) и впервые увидела там один из трёх сохранившихся экземпляров Bugatti Type 57 SC Atlantic — эта модель считается не только апофеозом стиля 30-х годов прошлого века, но и одним из самых красивых автомобилей всех времён и народов. Наша героиня буквально влюбилась в эту машину, хранила её в своей памяти и стала мечтать о собственном Bugatti. Эту мечту реализовал муж нашей героини, он сам — страстный поклонник Bugatti и давний клиент этой марки: к семидесятому дню рождения дражайшей супруги он выделил кругленькую сумму на постройку уникального суперкара по мотивам того самого Bugatti Type 57 SC Atlantic.

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Женщина отправилась в штаб-квартиру Bugatti во французский Мольсем и встретилась там с ведущим дизайнером марки Яшей Штраубом, он детально погрузил новую клиентку в историю Bugatti, затем они вместе долго рассматривали масштабную модель так понравившегося ей Bugatti Type 57 SC Atlantic и наметили контуры уникального проекта, получившего в итоге имя 57 One of One.

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Яша Штрауб и сам давно хотел воплотить дух Bugatti Type 57 SC Atlantic в современной модели французской марки, и вот наконец подвернулся подходящий случай. В качестве базы для разового проекта была выбрана 1600-сильная высокоскоростная версия Super Sport супекрара Chiron, способная разогнаться до 440 км/ч. Яша Штрауб решил дотошно воспроизвести светло-голубой цвет увиденного клиенткой Bugatti Type 57 SC Atlantic и отправился для личного знакомства с этой машиной на временную выставку в Музей Гуггенхейма в Бильбао, где долгое время наблюдал за игрой света на поверхностях этого шедевра автомобильного искусства.

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Оригинальный цвет Bugatti Type 57 SC Atlantic успешно воспроизведён на Bugatti Chiron Super Sport 57 One of One, но есть и другие общие черты: современный суперкар получил хромированную радиаторную решётку в стиле классического предка, уникальные хромированные колёсные диски и изображение профиля Bugatti Type 57 SC Atlantic на нижней стороне выдвижного антикрыла.

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Салон обшит коричневой кожей Gaucho и украшен памятными надписи, свидетельствующими об эксклюзивном статусе данного экземпляра. Дверные карты декорированы вышитым профилем Bugatti Type 57 SC Atlantic, а подголовники — профилем скульптуры «Танцующий слон» авторства Рембрандта Бугатти — это брат Этторе Бугатти, основателя автомобильной компании Bugatti. Во сколько миллионов евро обошёлся заказчику Bugatti Chiron Super Sport 57 One of One, пресс-служба французской марки не сообщает.

Добавим, что общий тираж Chiron составил 500 экземпляров, преемника этой модели компания Bugatti представит в 2024 году и запустит в производство в 2026-м.

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