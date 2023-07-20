Преемника Bugatti Chiron покажут в следующем году: V8 вместо W16 и гибридная надстройка

Французская компания Bugatti Automobiles объявила о том, что представит полностью новую модель в 2024 году и запустит её в производство в 2026-м. Кроме того, в компании сменился шеф-дизайнер: на смену уходящему на пенсию немцу Ахиму Аншайдту пришёл 44-летний британец Фрэнк Хейл.

Суперкар Bugatti Chiron, оснащённый легендарным 8,0-литровым двигателем W16 с четырьмя турбокомпрессорами, выпускался с 2016 по 2022 год, последним экземпляром стал уникальный Chiron Profilée, проданный в феврале этого года на аукционе RM Sotheby's за 9 792 500 евро. На платформе Chiron, кроме того, было выпущено несколько отдельных моделей, в том числе Divo, La Voiture Noire, Centodieci и Mistral. Представленный в августе прошлого года Bugatti W16 Mistral стал последним носителем платформы Chiron и двигателя W16, так что теперь команда инженеров и дизайнеров Bugatti может целиком сосредоточиться на новой базовой модели, имя которой пока засекречено.

Bugatti Chiron

Разработка дизайна нового суперкара уже завершена, в связи с чем шеф-дизайнер Bugatti Ахим Аншайдт может спокойно уйти на пенсию и уступить место более молодому коллеге Фрэнк Хейлу. Аншайдт, впрочем, продолжит поддерживать связь с компанией в статусе советника Мате Римака, гендиректора совместного предприятия Bugatti Rimac. Напомним, что это СП было образовано в 2021 году, после того как концерн Volkswagen решил отправить марку Bugatti в свободное плавание.



Фрэнк Хейл (слева) и Ахим Аншайдт (справа)

Ахим Аншайдт проработал в Bugatti девятнадцать лет, то есть Chiron и все его производные разрабатывались под его началом. Образ нового суперкара Bugatti, работа над которым, как выяснилось, ведётся уже два года, тоже сформирован под контролем Аншайдта, а доводить новинку до серийного производства будет уже Фрэнк Хейл, оно начнётся в 2026 году.



В официальном пресс-релизе ничего не сказано о технической начинке преемника Широна, но по данным британского журнала Autocar его силовая гибридная силовая установка будет построена вокруг бензинового двигателя V8. Полный переход на электротягу — это уже следующий этап в истории Bugatti, его следует ждать после 2030 года.

Для гибридного суперкара разработаны полностью новые шасси и кузов. Преемственность в дизайне с Широном будет, при этом у нового суперкара более стремительные и атлетичные пропорции. В салоне радикальных перемен ждать не стоит, однако новая модель всё-таки получит центральный мультимедийный экран (у Широна его не было).

Ну и, разумеется, новый Bugatti будет малотиражным и очень дорогим — заинтересованным клиентам следует ориентироваться на минимальную цену в районе 5 млн евро, что вдвое больше, чем просили за Chiron «на минималках».

