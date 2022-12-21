Отщепенец: уникальный Bugatti Chiron Profilée, построенный вне основного тиража модели

Французская марка Bugatti уже вроде как окончательно распрощалась с моделью Chiron, но, как оказалось, существует бонус в виде единственного особого экземпляра с названием Profilée, который продадут на аукционе RM Sotheby's в феврале следующего года.

Марка Bugatti, ныне находящаяся под контролем хорватской компании Rimac, ещё осенью прошлого года стала готовить своих клиентов и фанатов к прощанью с гиперкаром Chiron, общий тираж которого составит 500 экземпляров. Chiron дебютировал в 2016 году и в рамках заявленного тиража у него было несколько версий, в том числе рекордный Chiron Super Sport 300+ и облегчённый Chiron Pur Sport, ориентированный больше на управляемость, чем на максимальную скоростью. На базе Chiron, кроме того, были сделаны несколько отдельных моделей Bugatti, вроде представленного минувшим летом родстера W16 Mistral — у таких моделей свой тираж и своя легенда, а вот новых экземпляров с именем Chiron не будет — 500 штук и точка.

Представленный сегодня Bugatti Chiron Profilée — это, как сообщает пресс-служба французской марки, одна из спецверсий, которую планировалось выпустить в количестве 30 шт. в рамках общего тиража модели Chiron. В техническом плане Chiron Profilée во многом повторяет Chiron Pur Sport, но Profilée должен был предложить клиентам доработанное шасси в менее агрессивной на вид «обёртке» (Pur Sport имеет высокое фиксированное антикрыло на корме) — запросы на такую машину поступали, началась её разработка, но весь тираж Chiron был расписан по клиентам задолго до окончания разработки версии Profilée, так что её выпуск пришлось отменить.



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Тем не менее руководство Bugatti решило, что Chiron Profilée слишком прекрасен, чтобы просто сдать проект в архив, завершила разработку модели и сделала один экземпляр для истории — эту уникальную модель 1 февраля 2023 года продадут на аукционе RM Sotheby's в Париже в торговой галерее Carrousel du Louvre, часть вырученных средств пойдёт на благотворительность.



Chiron Profilée оснащён базовой версией легендарного 8,0-литрового двигателя W16 с четырьмя турбокомпрессорами, то есть максимальная мощность составляет 1500 л.с., а не 1600, как у вышеупомянутого Bugatti W16 Mistral, но предел частоты вращения коленвала сдвинут с 6700 до 6900 об/мин. 7-ступенчатый «автомат» типа DCT (с двумя сцеплениями) имеет «укороченные» передаточные числа, благодаря чему до 100 км/ч Chiron Profilée разгоняется всего за 2,3 с, до 200 км/ч — за 5,5 с, до 300 км/ч — за 12,4 с. Максимальная скорость Chiron Profilée — 380 км/ч против 350 км/ч у Chiron Pur Sport.



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Подвеска Chiron Profilée имеет спортивные настройки в духе Chiron Pur Sport, а вот кузов выглядит иначе благодаря большому количеству уникальных углепластиковых деталей. Корму Profilée венчает элегантный «утиный хвостик» вместо массивного высокого антикрыла, изменена форма переднего сплиттера, появились дополнительные воздуховоды на передних крыльях, оптимизирована форма днища. Основной цвет кузова Argent Atlantique был разработан специально для этой модели, равно как и особый дизайн колёсных дисков.



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Салон — такой же, как у всех версий Chiron, но, разумеется, с уникальной цветовой гаммой и вышивкой, а ещё на версии Profilée впервые в семействе Chiron используется плетёная кожа для отделки — для неё потребовалось нарезать 2665 м кожаных полосок и сплести их вручную.



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Реальную цену Bugatti Chiron Profilée мы вряд ли когда-нибудь узнаем, а на аукционе, рискнём предположить, ставки уйдут сильно за 10 млн евро.

