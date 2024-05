Новые подробности о двигателе Bugatti V16: высокооборотный «атмосферник» длиной 1 м!

Гендиректор компании Bugatti Rimac Мате Римац в рамках конференции Future of the Car, организованной в Лондоне газетой Financial Times, раскрыл интересные подробности относительно нового бензинового двигателя Bugatti V16 и будущих моделей Bugatti и Rimac. Главная новость состоит в том, что Мате Римац больше не верит в электромобили!