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  • «Бочонок с оптической стабилизацией камеры»: видеорегистратор Neoline WowCam Wi-Fi

«Бочонок с оптической стабилизацией камеры»: видеорегистратор Neoline WowCam Wi-Fi

06.05.2024 56 0 0

Неплохо иметь видеорегистратор с ультракомпактным корпусом, камерой с оптической стабилизацией, умением работать со смартфоном через Wi-Fi и мобильное приложение, а также… смешной ценой. Вот только обычно в таких списках характеристик предлагается выбрать любые две или три… Однако в новом Neoline WowCam Wi-Fi они, как ни странно, объединены в одном гаджете! 

Говоря о постоянных спутниках почти любого автовладельца – видеорегистраторе и радар-детекторе, публика обычно делится на две группы. Первые горячо ратуют за комбо-устройства, в которых объединен эфирный радар-детектор, GPS-оповещатель и видеорегистратор. Однако едва ли не больше таких, кто для предупреждения о дорожных камерах и радарах привык использовать свой смартфон с «Яндексом» или «Стрелкой». И им не нужен крупногабаритный и недешевый «комбик», а удобен компактный видеорегистратор без лишних функций. Собственно, для последних и предлагается новый ультракомпактный FullHD-регистратор Neoline WowCam Wi-Fi, который не занимает много места на лобовом стекле и незаметен настолько, что его не нужно постоянно снимать, покидая припаркованную машину.

Конструктивно Neoline WowCam Wi-Fi – это цилиндрический «бочонок» с шарнирной платформой, которая на двустороннем скотче крепится на лобовое стекло. Такой формат позволяет почти полностью скрыть гаджет под линией шелкографии на стекле, а также использовать его не только на сильно наклоненных ветровиках легковых машин, но и на почти вертикальных стеклах автобусов, грузовиков, задних стеклах машин в кузове «универсал» (как второй регистратор). Для питания сбоку смонтирован современный разъем USB Type C – так что при необходимости шнуром от WowCam (длина которого в почти 3,5 метра рассчитана в том числе и на скрытый монтаж провода под обшивками салона) можно зарядить мобильник или планшет. А в качестве буферного источника для корректного завершения записи при выключении внутри установлен ионистор-суперконденсатор – не боящийся мороза и жары и не имеющий ограниченного срока службы, как литий-ионная батарея.

Компактный «бочонок» регистратора весит всего 40 граммов, что вкупе с оптической стабилизацией камеры позволило максимально упростить и уменьшить кронштейн и шарнир – ведь устройство гораздо меньше, чем его более увесистые и лишенные оптической стабилизации одноклассники, реагирует на тряску и вибрации! На шарнире к регистратору крепится дисковая опорная платформа, которая в свою очередь вставляется быстросъемным байонетным (поворотным) креплением в ответную часть, закрепляющуюся на лобовом стекле с помощью таблетки двустороннего скотча 3M. Если маскирующая полоса шелкографии на стекле не слишком широкая и Neoline WowCam Wi-Fi прячется за ней не полностью, регистратор легко одним движением снимать на время длительной парковки и убирать в бардачок или уносить с собой. 

Сверху находится слот для карты памяти microSD объемом до 128 Гб. Запись видео идет в высокоэффективном стандарте H.265, который уменьшает нагрузку на процессор в режиме кодировки и записи, а также удлиняет срок жизни карточки памяти. Минутный ролик с Neoline WowCam Wi-Fi имеет объем около 120 мегабайт.

Важным достоинством прибора является максимальная простота в использовании и минимум не нужных большинству обычных юзеров настроек. На корпусе гаджета – всего две кнопки: включение/выключение самого регистратора и включение/выключение микрофона. И обе они, по сути, едва ли когда понадобятся пользователю: WowCam включается, как и все регистраторы, по повороту ключа зажигания, а единожды выбранный режим микрофона фиксируется. 

В принципе, у кнопок есть и дополнительные функции, активируемые разной длительностью нажатий. Но это не что-то важное, что нужно непременно запомнить, а, по сути, просто небольшие «лайфхаки», позволяющие проделать некоторые операции при отсутствии (или полной разрядке) смартфона. Например, троекратное нажатие на кнопку питания форматирует карту памяти, а пятикратное – сбрасывает все настройки до заводских. Не факт, что это вообще когда-либо пригодится – но в инструкции табличка с «чит-кодами» на всякий случай есть.

В нормальном же режиме все настройки (которых, повторимся, крайне немного, и они все понятные, без странных терминов и двойных трактовок, как у плохо русифицированных китайских гаджетов) осуществляются через мобильное приложение Neoline Connect. Приложение доступно для Android и Apple и весит всего 11 мегабайт (что важно для телефонов с переполненной памятью, куда уже не влезают тяжеловесные пакеты обновлений Сбербанка на 150-200 Мб).

В отличие от многих регистраторов, чьи создатели норовят сделать из их меню пульт управления «Шаттлом», у WowCam все оптимизировано в соответствии со здравым смыслом. Тут нет, к примеру, бесполезных регулировок длины ролика (видео по умолчанию снимается оптимальными минутными отрезками), нет бессмысленного выбора разрешения съемки (разве кто-то будет в здравом уме выставлять что-то иное, кроме максимального FullHD?!), никому не нужного ручного управления экспозицией (эта регулировка часто просто опасна в движении) и т.п.

Для объективности, впрочем, нельзя не сказать, что видеорегистраторы без дисплея традиционно пугают некоторый процент водителей, поскольку им «неспокойно» без экранной визуализации и «непонятно, идет ли реально запись». На самом деле эти опасения беспочвенны, поскольку ни у одного регистратора сам факт отображения видео на дисплее абсолютно не означает, что это видео пишется на карту. Многие устройства показывают видео в реальном времени и без карты памяти, а некоторые беспородные модели даже не информируют о ее отсутствии в слоте. Поэтому реальным подтверждением процесса фиксации является в конечном итоге световой индикатор режимов. И голосовое/звуковое подтверждение – если оно есть в списке функций конкретного прибора. 

У Neoline WowCam Wi-Fi есть и звуковое сопровождение, и световая индикация. Зеленый индикатор (так расположенный и имеющий такую яркость, чтобы не отвлекать и тем более – не слепить водителя даже ночью) гарантирует идущую без перерыва запись, а иные цвета и иные режимы горения и мигания сообщают о других событиях. Все они, в целом, второстепенны, и разучивать их сигналы на память нет смысла. Главное, чтобы не горел красный, как раз свидетельствующий об отсутствии записи. Что, к примеру, может произойти из-за выхода из строя старенькой или дешевой карты памяти. 

Отдельная история – режим парковочной съемки. В парковочном режиме запись включается автоматически по факту срабатывания датчика удара в регистраторе или по появлению движения в кадре, что позволяет зафиксировать вандалов или неаккуратных соседей по стоянке. Neoline WowCam Wi-Fi отлично умеет работать в качестве «ночного сторожа», но для этого нужно не только включить соответствующий режим через смартфон с приложением, но и подключить постоянное питание, не исчезающее после вынимания ключа зажигания и постановки машину на охрану. Это можно реализовать с помощью опционального (приобретаемого отдельно) кабеля питания Hardware Kit, который автоматически защитит аккумулятор автомобиля от глубокого разряда, если машину не заводят несколько дней. Или, например, запитав регистратор кабелем USB/USB Type-C от пауэрбанка. Правда, последний лайфхак пригоден лишь для лета – Neoline WowCam Wi-Fi и стартерная батарея машины мороза не боятся, а вот литий-ионные ячейки пауэрбанка – весьма…

Ну и самое главное – как гаджет снимает?

Снимает – отлично! Честные FullHD с 30 кадрами и в 2024 году остаются универсальным эталоном, выход которого в границы различных промежуточных стандартов и далее – в 4K – не дает регистраторам каких-то радикальных преимуществ. И тем более – преимуществ, сопоставимых с ростом цены. 

Видео WowCam пишет безразрывно – каждый последующий ролик начинается с нескольких последних кадров предыдущего. Neoline WowCam Wi-Fi оперативно реагирует на изменение освещенности автоматической подстройкой экспозиции – хотя эта подстройка не совсем плавная, а в некоторой степени ступенчатая. Отлично вытягивает и неожиданно попадающие в темный кадр ночные фонари, и изменение направления движения днем, когда внезапно объектив ловит лобовое солнце. Оптическая стабилизация, конечно, не способна отыгрывать все особенность рельефа российских дорог, но помогает вполне заметно – видео с Neoline WowCam Wi-Fi более плавное и «мягкое», чем с гаджетов с более простыми оптическими модулями. Единственное, чего, возможно, хотелось пожелать – это CPL-фильтра для подавления отражений торпедо в кадре, которые хорошо видно на сэмплах съемки, но критическими эти артефакты не являются. Однако отсутствие такого фильтра – неизбежная специфика компактных гаджетов: крутить объектив можно лишь на крупных комбо-устройствах.

Neoline WowCam Wi-Fi – крайне интересный прибор для автолюбителей, которым в повседневной езде для оповещения о камерах хватает смартфона. Компактный регистратор с Wi-Fi и впечатляющим качеством съемки от одного из самых известных в нашей стране брендов вдобавок приятно удивляет ценой – просят за него всего лишь 3990 рублей!

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