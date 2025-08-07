Bugatti Brouillard: первенец новой линейки уникальных суперкаров для коллекционеров

Компания Bugatti решила в очередной раз повысить градус эксклюзивности своих автомобилей и объявила о запуске новой программы по созданию штучных суперкаров, получившей название Solitaire (переводится с французского на русский как «стоящий особняком» или «отщепенец»). Первенцем этой программы стало купе Brouillard, созданное на технической базе мелкосерийного родстера Bugatti W16 Mistral.

Четыре года назад Bugatti запустила программу глубокой кастомизации своих моделей под названием Sur Mesure (переводится на русский как «сделанный на заказ»), в её рамках были сделаны порядка десятка уникальных проектов, в том числе Chiron Super Sport 57 One of One, но этого клиентам оказалась мало — они захотели ещё большей индивидуальности и отвязности заказываемых ими машин от других Bugatti. Так появилась программа Solitaire, она будет заниматься более сложными с точки зрения кузовных работ проектами и позволит клиентам получить автомобиль с полностью уникальным обликом. По сути, речь идёт об аналоге программы One-Off компании Ferrari.

Представленный сегодня Bugatti Brouillard — это, так сказать, пробный шар программы Solitaire: по светотехнике этого суперкара несложно догадаться, что в его основе лежит родстер Bugatti W16 Mistral, но при этом все наружные кузовные панели полностью новые, в том числе разработанная с чистого листа крыша и элегантно интегрированное в корму антикрыло типа утиный хвостик. Полностью переделана пластика боковин, задние крылья стали более округлыми и выпуклыми, радиаторная решётка получила элегантную, как бы парящую в воздухе хромированную окантовку.

Своё имя штучный суперкар получил в честь любимой лошади Этторе Бугатти по кличке Бруйяр, что в переводе на русский означает «туман» — это слово хорошо гармонирует с дымчатым окрасом животного. Между тем неназванный состоятельный заказчик Bugatti Brouillard выбрал для своей машины цветовую палитру с различными оттенками зелёного, этот цвет заметен в том числе в структуре всех углепластиковых деталей автомобиля.

Салон у Bugatti Brouillard, в сущности, такой же, как у W16 Mistral, но с полностью уникальной отделкой и креслами, геометрия которых подобрана под конкретного человека. Дверные карты украшают профили бегущих лошадей. В селектор выбора режимов коробки передач инсталлирована стеклянная секция со скульптурой Бруйяра. В обивке используется довольно много ткани, она изготовлена на заказ поставщиком из Парижа и имеет уникальный, созданный специально для этой модели рисунок.

Пресс-служба Bugatti ничего не сообщила о технических характеристиках Brouillard, кроме того, что он использует тот же заслуженный 8,0-литровый 1600-сильный двигатель W16, что и родстер Mistral, который в свою очередь является производной от уже снятого с производства купе Chiron. Коробка передач — 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Привод, разумеется, полный. Динамические характеристики для этой модели не так уж и важны (ясно, что они более чем достойные), главная фишка Brouillard — в его неповторимости и очень высокой цене, которая, конечно, не разглашается. С учётом того, что W16 Mistral стоил от 5 млн евро, можно смело предположить, что Brouillard обошёлся заказчику в сумму, сильно превышающую 10 млн евро.

Последующие проекты программы Solitaire будут сделаны уже на базе нового гибридного суперкара Bugatti Tourbillon с 8,3-литровым атмосферным V16 в основе. В год Bugatti будет выпускать не более двух машин из линейки Solitaire, причём не все из них будет представлены широкой публике, так как есть коллекционеры, которые хотят единолично наслаждаться созданными для них уникальными суперкарами и готовы платить за это удовольствие бешеные деньги.