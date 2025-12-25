Новинки ×
25.12.2025
Первый пошёл: стартовало производство Kia Seltos нового поколения

Дебютным рынком для компактного паркетника Kia новой генерации станет Индия, там полный прайс-лист опубликуют уже на следующей неделе. Покупателям модель будет доступна как с бензиновыми моторами, так и с дизелем.

Премьера кроссовера Kia Seltos нового, второго по счету поколения состоялась пару недель назад. Как и предшественник, свежий паркетник будет глобальной моделью. Более того, географию продаж расширят – Селтос появится еще и в Европе. При этом в рамках презентации «второго» кросса сразу было объявлено о том, что дебютным рынком для него станет Индия. А теперь Kia сообщила о старте производства нового Seltos на индийском заводе, где выпускали и предыдущую модель – как для домашнего рынка, так и для экспорта. Также отметим, что впоследствии «второй» Селтос пропишется и на других площадках (в частности, в родной для марки Корее).

Индийский новый Kia Seltos, стандартная версия

В плане дизайна предназначенные для разных регионов паркетники повторяют друг друга. Если сравнивать с моделью первой генерации, то новый Kia Seltos получил более брутальный облик. Главные фишки – внушительная радиаторная решетка, в которую вписаны прямоугольные блоки фар с горизонтальными и вертикальными диодными секциями, расположенные по бокам от решетки светодиодные же клыки. Дорогие комплектации еще имеют выдвижные ручки дверей. Как и в других странах, в Индии у паркетника есть «оспортивленная» версия GT-Line и «внедорожный» вариант X-Line (последняя модификация запечатлена на заглавном фото). Для индийского Селтоса предусмотрены 16-, 17- или 18-дюймовые колеса.

Индийский новый Kia Seltos GT-Line
Индийский новый Kia Seltos GT-Line
Индийский новый Kia Seltos GT-Line
Индийский новый Kia Seltos GT-Line
Индийский новый Kia Seltos GT-Line
Индийский новый Kia Seltos GT-Line
Если прежний паркетник для Индии был компактнее «мирового», то во втором поколении габариты в целом едины. Длина нового Kia Seltos составляет 4430 мм, колесная база – 2690 мм. Для сравнения, показатели индийского предшественника – 4365 и 2610 мм соответственно, «первого» глобального кросса – 4390 и 2630 мм.

Индийский новый Kia Seltos

В салоне свежего Seltos установлены более строгие передняя панель и центральный тоннель, новое табло и руль в стиле других последних моделей марки. Индийский кроссовер сохранил привычный рычаг коробки, тогда как у «мирового» SUV за управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок. В списке оборудования богатых исполнений «индийца» значатся: панорамный люк, беспроводная зарядка, вентиляция передних кресел, климат-контроль, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

В Индии Kia Seltos унаследовал моторы локального предшественника. Это бензиновые атмосферник 1.5 MPI (115 л.с., 144 Нм), турбочетверка 1.5 T-GDI (160 л.с., 253 Нм) и турбодизель 1.5 CRDi (116 л.с., 250 Нм). Коробки в зависимости от версии – шестиступенчатые механика или автомат, семиступенчатый робот или вариатор. Как и прежде, в Индии паркетник исключительно переднеприводный. В других странах у Селтоса иная начинка, плюс на остальных рынках будет полноприводный паркетник.

Прайс-лист индийского кроссовера Kia Seltos нового поколения опубликуют уже 2 января 2026 года.

кроссовер Индия авторынок производство новинки KIA KIA Seltos
