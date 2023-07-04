Рассекречен ещё один рестайлинговый Kia Seltos: свой дизайн и новый мотор

Модернизированный паркетник добрался до индийского рынка. Там модель предложена с тремя двигателями на выбор, включая дизель. А вот привод у «их» SUV только передний.

Именно в Индии четыре года назад состоялась мировая премьера серийного компактного кроссовера Kia Seltos. Однако рестайлинговая модель там представлена только сейчас, хотя в родной для марки Корее такой SUV стартовал еще летом прошлого года, а на остальных крупных рынках посвежевший Селтос появился минувшей весной. Для Индии кросс производят локально, и у «их» обновленного Kia Seltos оказались свои особенности.

Слева направо: обновленные индийские Kia Seltos GT Line, Seltos X Line и стандартный кроссовер

«Простые» версии внешне в целом повторяют машины для других стран (разве что у «индийцев» решетка с более крупной сеткой), а вот у индийских «оспортивленного» Seltos GT Line и «внедорожного» Seltos X Line на бамперах красуются оригинальные накладки. Паркетник «под спорт» также отличился выставленными напоказ патрубками выпускной системы, фишка Икса – расширенный черный декор. Из общего для всех рынков – новые радиаторная решетка (со светящимися секциями) и фары, плюс задние фонари в виде единой плашки с «клыками».



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После рестайлинга длина индийского Kia Seltos выросла (теперь 4365 мм, +50 мм по сравнению с предшественником), но кроссовер все равно компактнее глобальной модели (длина корейского обновленного SUV – 4390 мм). Колесная база – прежние 2610 мм против 2630 мм у «мирового» паркетника.



Как и в других странах, в Индии Селтос обрел табло, то есть установленные под одним стеклом виртуальную приборку и тачскрин мультимедийной системы (каждый дисплей диагональю 10,25 дюйма). Кстати, в отличие от глобального кросса у местного дореформенного Kia Seltos экран мультимедиа тоже был «прилеплен», но сами приборы – утоплены, к тому же «индийцу» прежде полагались исключительно аналоговые шкалы. Модернизированному кроссоверу еще достался другой блок управления «климатом» (клавиши на нем расположены чуть иначе, чем у машин в остальных странах), вдобавок в списке оборудования появилась новая позиция – панорамный люк в крыше. Наконец, индийский Seltos получил комплекс электронных помощников, в него входят адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, системы слежения за разметкой и мониторинга «слепых» зон.



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Главная техническая обновка – бензиновая турбочетверка 1.5 T-GDI (в других странах такого движка пока нет), которая пришла на смену турбомотору 1.4 T-GDI. Отдача нового двигателя составляет 160 л.с. и 253 Нм против 140 л.с. и 242 Нм у предшественника. Kia Seltos с 1.5 T-GDI комплектуется коробкой 6iMT (без механической связи педали со сцеплением) или семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением (у дореформенного кросса мотор 1.4 T-GDI сочетался с обычной механикой или 7DCT). Также индийцам по-прежнему будут доступны паркетники с бензиновым атмосферником 1.5 MPI (115 л.с., 144 Нм) и турбодизелем 1.5 CRDi (116 л.с., 250 Нм): первый мотор работает в паре с 6МКП или вариатором IVT, дизелю положены 6iMT или классический шестиступенчатый автомат. Полного привода у индийского Селтоса никогда и не было, вот и обновленный паркетник тоже исключительно переднеприводный.

В Индии уже принимают предварительные заказы на рестайлинговый Kia Seltos, но цены объявят лишь в середине июля. Дореформенный кроссовер там стоил примерно от 1 089 000 рупий – это около 1 190 000 рублей по текущему курсу.

