Кроссовер Kia Seltos нового поколения: больше и агрессивнее, есть гибрид и дизель

Компания Kia провела премьеру Seltos второй генерации. Модель заметно преобразилась снаружи и внутри. Моторная гамма включает бензиновые атмосферники и турбочетверки, плюс кое-где остался дизель. А еще SUV впервые обрел гибридную версию.

Компактный паркетник Kia Seltos в строю с 2019 года, рестайлинг он пережил в 2022-м. Кроссовер продают практически по всему миру, за исключением Старого Света. Впрочем, европейцам тоже будет доступен Селтос, только уже второй генерации. Об этом Kia официально объявила в рамках состоявшейся сегодня премьеры свежей пятидверки. К слову, компания одновременно провела две презентации: глобальную версию показали онлайн, а в Индии паркетник представили «живьем».

Глобальный стандартный новый Kia Seltos 1 / 4 Глобальный стандартный новый Kia Seltos 2 / 4 Глобальный стандартный новый Kia Seltos 3 / 4 Глобальный стандартный новый Kia Seltos 4 / 4

В новом поколении Kia Seltos сменил имидж, причем радикально. Паркетник обрел внушительную радиаторную решетку, в которую вписаны прямоугольные блоки фар, состоящие из горизонтальных и вертикальных светодиодных секций. По бокам от решетки есть диодные же «клыки» — как у гигантского кроссовера Kia Telluride нового поколения.

Глобальный новый Kia Seltos X-Line 1 / 2 Глобальный новый Kia Seltos X-Line 2 / 2

Вертикальные задние фонари вытянулись, а объединяющие их дополнительные светящиеся полоски стали тоньше. Кроссовер также получил более внушительные бамперы, выдвижные ручки дверей и диски нового дизайна (предусмотрены 16-, 17-, 18- или 19-дюймовые колеса). Наконец, палитру цветов кузова пополнили три новых оттенка. Как и раньше, Kia Seltos также будет доступен в «оспортивленной» версии GT-Line и «внедорожном» исполнении X-Line.

Глобальный новый Kia Seltos GT-Line 1 / 2 Глобальный новый Kia Seltos GT-Line 2 / 2

В основе паркетника лежит платформа Kia K3. Габариты теперь едины и для «мирового», и для индийского кроссоверов, тогда как прежний Seltos для Индии компактнее. Длина нового SUV равна 4430 мм, ширина – 1830 мм, высота – 1600 мм, колесная база – 2690 мм. Для сравнения, длина «первого» глобального кросса – 4390 мм, расстояние между осями – 2630 мм. Показатели уходящего индийского Селтоса – 4365 и 2610 мм соответственно. Объем багажника модели второй генерации составляет 536 литров (по методике VDA).

В салоне «второго» Kia Seltos установлены более строгие передняя панель и тоннель, новое табло (каждый дисплей диагональю 12,3 дюйма) и руль в стиле других последних моделей марки. Под центральными дефлекторами обдува есть ряд физических клавиш. У «мирового» паркетника за управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок, а вот индийский Селтос сохранил привычный рычаг коробки.

Глобальный новый Kia Seltos 1 / 7 Глобальный новый Kia Seltos 2 / 7 Глобальный новый Kia Seltos 3 / 7 Глобальный новый Kia Seltos 4 / 7 Глобальный новый Kia Seltos 5 / 7 Глобальный новый Kia Seltos 6 / 7 Глобальный новый Kia Seltos 7 / 7

В зависимости от рынка для кроссовера заявлены: панорамный люк, атмосферная подсветка, аудиосистема Harman Kardon или Bose, проекционный дисплей, беспроводная зарядка для смартфона, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон. Кроме того, глобальному Kia Seltos обещан голосовой ассистент на базе искусственного интеллекта.

Индийский новый Kia Seltos GT-Line 1 / 5 Индийский новый Kia Seltos GT-Line 2 / 5 Индийский новый Kia Seltos GT-Line 3 / 5 Индийский новый Kia Seltos X-Line 4 / 5 Индийский новый Kia Seltos 5 / 5

В моторную гамму «мирового» паркетника вошли бензиновые турбочетверка 1.6 T-GDI мощностью 180 или 193 л.с. (максимальный крутящий момент един для обоих вариантов – 265 Нм) и атмосферник 2.0 (149 л.с., 179 Нм). Коробки (в зависимости от модификации) – шестиступенчатая механика, семиступенчатый робот с двумя сцеплениями, классический восьмиступенчатый автомат или вариатор. Глобальный новый Kia Seltos бывает как с передним, так и с полным приводом. А еще у «мирового» кроссовера впервые появилась гибридная версия с установкой на базе двигателя 1.6, но все характеристики такого Селтоса пока не раскрыты.

Глобальный новый Kia Seltos 1 / 5 Глобальный новый Kia Seltos 2 / 5 Глобальный новый Kia Seltos 3 / 5 Глобальный новый Kia Seltos 4 / 5 Глобальный новый Kia Seltos 5 / 5

Индийский Kia Seltos второй генерации унаследовал технику от локального предшественника. Это бензиновые атмосферник 1.5 MPI (115 л.с., 144 Нм), турбочетверка 1.5 T-GDI (160 л.с., 253 Нм) и турбодизель 1.5 CRDi (116 л.с., 250 Нм). Коробки – 6МТ, 6АТ, 7DCT или вариатор. Как и прежде, в Индии паркетник исключительно переднеприводный.

Глобальный новый Kia Seltos

Первыми новый Kia Seltos получат индийцы, им свежий паркетник станет доступен уже в начале следующего года. Затем кроссовер второго поколения поступит в продажу в Корее, Европе, Северной Америке и Китае.