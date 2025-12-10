Новинки ×
Кроссовер Kia Seltos нового поколения: больше и агрессивнее, есть гибрид и дизель

10.12.2025

10.12.2025 963 0 0
Кроссовер Kia Seltos нового поколения: больше и агрессивнее, есть гибрид и дизель

Компания Kia провела премьеру Seltos второй генерации. Модель заметно преобразилась снаружи и внутри. Моторная гамма включает бензиновые атмосферники и турбочетверки, плюс кое-где остался дизель. А еще SUV впервые обрел гибридную версию.

Компактный паркетник Kia Seltos в строю с 2019 года, рестайлинг он пережил в 2022-м. Кроссовер продают практически по всему миру, за исключением Старого Света. Впрочем, европейцам тоже будет доступен Селтос, только уже второй генерации. Об этом Kia официально объявила в рамках состоявшейся сегодня премьеры свежей пятидверки. К слову, компания одновременно провела две презентации: глобальную версию показали онлайн, а в Индии паркетник представили «живьем».

Глобальный стандартный новый Kia Seltos
Глобальный стандартный новый Kia Seltos
Глобальный стандартный новый Kia Seltos
Глобальный стандартный новый Kia Seltos
Глобальный стандартный новый Kia Seltos
Глобальный стандартный новый Kia Seltos
Глобальный стандартный новый Kia Seltos
Глобальный стандартный новый Kia Seltos
В новом поколении Kia Seltos сменил имидж, причем радикально. Паркетник обрел внушительную радиаторную решетку, в которую вписаны прямоугольные блоки фар, состоящие из горизонтальных и вертикальных светодиодных секций. По бокам от решетки есть диодные же «клыки» — как у гигантского кроссовера Kia Telluride нового поколения.

Глобальный новый Kia Seltos X-Line
Глобальный новый Kia Seltos X-Line
Глобальный новый Kia Seltos X-Line
Глобальный новый Kia Seltos X-Line
Вертикальные задние фонари вытянулись, а объединяющие их дополнительные светящиеся полоски стали тоньше. Кроссовер также получил более внушительные бамперы, выдвижные ручки дверей и диски нового дизайна (предусмотрены 16-, 17-, 18- или 19-дюймовые колеса). Наконец, палитру цветов кузова пополнили три новых оттенка. Как и раньше, Kia Seltos также будет доступен в «оспортивленной» версии GT-Line и «внедорожном» исполнении X-Line.

Глобальный новый Kia Seltos GT-Line
Глобальный новый Kia Seltos GT-Line
Глобальный новый Kia Seltos GT-Line
Глобальный новый Kia Seltos GT-Line
В основе паркетника лежит платформа Kia K3. Габариты теперь едины и для «мирового», и для индийского кроссоверов, тогда как прежний Seltos для Индии компактнее. Длина нового SUV равна 4430 мм, ширина – 1830 мм, высота – 1600 мм, колесная база – 2690 мм. Для сравнения, длина «первого» глобального кросса – 4390 мм, расстояние между осями – 2630 мм. Показатели уходящего индийского Селтоса – 4365 и 2610 мм соответственно. Объем багажника модели второй генерации составляет 536 литров (по методике VDA).

В салоне «второго» Kia Seltos установлены более строгие передняя панель и тоннель, новое табло (каждый дисплей диагональю 12,3 дюйма) и руль в стиле других последних моделей марки. Под центральными дефлекторами обдува есть ряд физических клавиш. У «мирового» паркетника за управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок, а вот индийский Селтос сохранил привычный рычаг коробки.

Глобальный новый Kia Seltos
Глобальный новый Kia Seltos
Глобальный новый Kia Seltos
Глобальный новый Kia Seltos
Глобальный новый Kia Seltos
Глобальный новый Kia Seltos
Глобальный новый Kia Seltos
Глобальный новый Kia Seltos
Глобальный новый Kia Seltos
Глобальный новый Kia Seltos
Глобальный новый Kia Seltos
Глобальный новый Kia Seltos
Глобальный новый Kia Seltos
Глобальный новый Kia Seltos
В зависимости от рынка для кроссовера заявлены: панорамный люк, атмосферная подсветка, аудиосистема Harman Kardon или Bose, проекционный дисплей, беспроводная зарядка для смартфона, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон. Кроме того, глобальному Kia Seltos обещан голосовой ассистент на базе искусственного интеллекта.

Индийский новый Kia Seltos GT-Line
Индийский новый Kia Seltos GT-Line
Индийский новый Kia Seltos GT-Line
Индийский новый Kia Seltos GT-Line
Индийский новый Kia Seltos GT-Line
Индийский новый Kia Seltos GT-Line
Индийский новый Kia Seltos X-Line
Индийский новый Kia Seltos X-Line
Индийский новый Kia Seltos
Индийский новый Kia Seltos
В моторную гамму «мирового» паркетника вошли бензиновые турбочетверка 1.6 T-GDI мощностью 180 или 193 л.с. (максимальный крутящий момент един для обоих вариантов – 265 Нм) и атмосферник 2.0 (149 л.с., 179 Нм). Коробки (в зависимости от модификации) – шестиступенчатая механика, семиступенчатый робот с двумя сцеплениями, классический восьмиступенчатый автомат или вариатор. Глобальный новый Kia Seltos бывает как с передним, так и с полным приводом. А еще у «мирового» кроссовера впервые появилась гибридная версия с установкой на базе двигателя 1.6, но все характеристики такого Селтоса пока не раскрыты.

Глобальный новый Kia Seltos
Глобальный новый Kia Seltos
Глобальный новый Kia Seltos
Глобальный новый Kia Seltos
Глобальный новый Kia Seltos
Глобальный новый Kia Seltos
Глобальный новый Kia Seltos
Глобальный новый Kia Seltos
Глобальный новый Kia Seltos
Глобальный новый Kia Seltos
Индийский Kia Seltos второй генерации унаследовал технику от локального предшественника. Это бензиновые атмосферник 1.5 MPI (115 л.с., 144 Нм), турбочетверка 1.5 T-GDI (160 л.с., 253 Нм) и турбодизель 1.5 CRDi (116 л.с., 250 Нм). Коробки – 6МТ, 6АТ, 7DCT или вариатор. Как и прежде, в Индии паркетник исключительно переднеприводный.

Глобальный новый Kia Seltos

Первыми новый Kia Seltos получат индийцы, им свежий паркетник станет доступен уже в начале следующего года. Затем кроссовер второго поколения поступит в продажу в Корее, Европе, Северной Америке и Китае.

кроссовер авторынок новинки KIA KIA Seltos
