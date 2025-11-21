Новинки ×
  • Кроссовер Kia Telluride в новом поколении перешёл с V6 на турбочетвёрку

Кроссовер Kia Telluride в новом поколении перешёл с V6 на турбочетвёрку

21.11.2025 305 0 0

Компания Kia представила Telluride второй генерации. Кроссовер обрел более «острый» дизайн и подрос. При этом вопреки ожиданиям новинке не достался атмосферник V6 3.5 от родственной модели Hyundai – «второй» Telluride предложат с четырехцилиндровым турбомотором 2.5. Кроме того, гамму пополнила гибридная версия с установкой на базе той же турбочетверки.

Трехрядный кроссовер Kia Telluride начал свою карьеру в 2019 году, это родной брат Hyundai Palisade. Рестайлинг модели Kia провели в 2022-м. Главным рынком для Telluride являются Штаты, где и налажен его выпуск. Там большой кроссовер пользуется отменным спросом. Согласно статистике самого производителя, с января по октябрь 2025-го он разошелся тиражом 101 069 экземпляров, что на 10,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее пришло время для модели второго поколения – премьеру свежий Kia Telluride справил в рамках только что открывшегося автосалона в Лос-Анджелесе.

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

У кроссовера более «острые» черты. Kia Telluride сохранил вертикальные блоки фар и задних фонарей, при этом оптика стала больше. Увеличилась и радиаторная решетка, вдобавок на ней появились вертикальные же секции. Модель также получила более внушительный передний бампер и выдвижные ручки дверей. Коэффициент аэродинамического сопротивления уменьшился с 0,33 до 0,30. Для нового Telluride предусмотрены 18-, 20- и 21-дюймовые колеса.

Kia Telluride X-Line
1 / 5
Kia Telluride X-Line
2 / 5
Kia Telluride X-Line
3 / 5
Kia Telluride X-Line
4 / 5
Kia Telluride X-Line
5 / 5

В строю остались и «внедорожные» версии X-Line и X-Pro. Их фишки – оригинальная решетка с выпуклыми прямоугольниками, более внушительный обвес из черного пластика и более развитые рейлинги на крыше. Kia Telluride X-Pro вдобавок имеет внедорожную резину, плюс спереди и сзади есть буксировочные проушины.

Kia Telluride X-Pro
1 / 6
Kia Telluride X-Pro
2 / 6
Kia Telluride X-Pro
3 / 6
Kia Telluride X-Pro
4 / 6
Kia Telluride X-Pro
5 / 6
Kia Telluride X-Pro
6 / 6

Длина «второго» Telluride равна 5060 мм, ширина – 1989 мм, 1765 мм, колесная база – 2969 мм. Габариты предшественника: 5001/1989/1750 мм, расстояние между осями – 2900 мм. А вот паспортный дорожный просвет стандартной модели стал меньше – 188 мм против 203 мм у Telluride первого поколения. Зато у «внедорожного» X-Pro этот показатель, наоборот, еще больше: 231 мм вместо 213 мм.

Внутри по-прежнему установлены объединенные виртуальная приборка и экран мультимедиа. Но само табло – новое. Массивного блока управления «климатом» больше нет, вместо него – кнопочный пульт. Под центральным тачскрином расположены сенсорные «клавиши». Kia Telluride также лишился привычного рычага коробки – за управление трансмиссией теперь отвечает подрулевой рычажок. В Kia еще утверждают, что новые кресла стали комфортнее. Как и раньше, кроссовер бывает восьми- или семиместным.

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

В списке оборудования еще заявлены: более крупный проекционный дисплей, две площадки для беспроводной зарядки, подогрев всех кресел, вентиляция сидений первого и второго ряда (передние кресла – еще и с подставками для ног), десять подушек безопасности (идут уже в базе). Ну и разумеется, кроссовер имеет все самые современные водительские ассистенты.

1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10

Как и предполагалось, атмосферник V6 3.8 (295 л.с.) отправлен в отставку. Однако вопреки ожиданиям на смену ему пришел вовсе не атмосферный же мотор V6 3.5 (291 л.с.) от американского Hyundai Palisade второго поколения, а бензиновая турбочетверка 2.5 T-GDI. Этот двигатель выдает 278 л.с. и 422 Нм (максимальный крутящий момент V6 3.8 – 359 Нм). Как и предшественник, новый Telluride доступен с классическим восьмиступенчатым автоматом, привод передний и полный.

При этом сбылся другой прогноз американских СМИ – следом за родственным «вторым» Hyundai Palisade кроссовер Kia Telluride получил гибридную версию HEV, то есть без возможности зарядки от электросети. Техника у гибридных братьев одинаковая. Силовая установка Kia Telluride HEV включает тот же турбомотор 2.5, электромотор и шестиступенчатый автомат. Суммарная отдача – 334 л.с. и 460 Нм. Для гибрида тоже предусмотрен полный привод.

На американский рынок Kia Telluride нового поколения выйдет в первом квартале следующего года. Цены пока не объявлены. Предыдущий кроссовер без учета налогов и доставки сегодня стоит от 36 390 долларов (около 2,9 млн рублей по актуальному курсу).

кроссовер США авторынок Лос-Анджелес новинки KIA KIA Telluride

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Премьера Восхождение к вершине: первое знакомство с Voyah Taishan Тайшань – это не только гора в китайской провинции Шаньдун, но и новый флагманский SUV марки Voyah. На днях состоялось неординарное событие – одновременная презентация новинки в России и Кит... 351 1 0 21.11.2025
Статьи / Авто с пробегом Skoda Octavia A7 с пробегом: ржавые пороги, дыры в дверях и комфортный салон из пластика Skoda Octavia стала у нас настоящей любимицей сразу после появления на рынке первого поколения. Машины второго и третьего поколений получили признание отчасти по инерции, отчасти от того, чт... 5243 24 0 19.11.2025
Статьи / Гаджеты Рейтинг видеорегистраторов с 4G: какой лучше выбрать? Видеорегистратор – гаджет уже насквозь привычный каждому. А вот регистратор, в который можно вставить сим-карту с мобильным интернетом – это пока еще относительно свежий класс устройств. И в... 12278 1 1 18.11.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 46909 12 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 15890 4 3 02.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 14250 14 1 10.11.2025
Обсуждаемое
24 Skoda Octavia A7 с пробегом: ржавые пороги, дыры в дверях и комфортный...
13 Спорт и бизнес: вспоминаем самые быстрые бизнес-седаны девяностых
7 Дайте денег: что не так с очередной реформой ОСАГО
Новые комментарии
Change privacy settings