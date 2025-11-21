Кроссовер Kia Telluride в новом поколении перешёл с V6 на турбочетвёрку

Компания Kia представила Telluride второй генерации. Кроссовер обрел более «острый» дизайн и подрос. При этом вопреки ожиданиям новинке не достался атмосферник V6 3.5 от родственной модели Hyundai – «второй» Telluride предложат с четырехцилиндровым турбомотором 2.5. Кроме того, гамму пополнила гибридная версия с установкой на базе той же турбочетверки.

Трехрядный кроссовер Kia Telluride начал свою карьеру в 2019 году, это родной брат Hyundai Palisade. Рестайлинг модели Kia провели в 2022-м. Главным рынком для Telluride являются Штаты, где и налажен его выпуск. Там большой кроссовер пользуется отменным спросом. Согласно статистике самого производителя, с января по октябрь 2025-го он разошелся тиражом 101 069 экземпляров, что на 10,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее пришло время для модели второго поколения – премьеру свежий Kia Telluride справил в рамках только что открывшегося автосалона в Лос-Анджелесе.

У кроссовера более «острые» черты. Kia Telluride сохранил вертикальные блоки фар и задних фонарей, при этом оптика стала больше. Увеличилась и радиаторная решетка, вдобавок на ней появились вертикальные же секции. Модель также получила более внушительный передний бампер и выдвижные ручки дверей. Коэффициент аэродинамического сопротивления уменьшился с 0,33 до 0,30. Для нового Telluride предусмотрены 18-, 20- и 21-дюймовые колеса.

В строю остались и «внедорожные» версии X-Line и X-Pro. Их фишки – оригинальная решетка с выпуклыми прямоугольниками, более внушительный обвес из черного пластика и более развитые рейлинги на крыше. Kia Telluride X-Pro вдобавок имеет внедорожную резину, плюс спереди и сзади есть буксировочные проушины.

Длина «второго» Telluride равна 5060 мм, ширина – 1989 мм, 1765 мм, колесная база – 2969 мм. Габариты предшественника: 5001/1989/1750 мм, расстояние между осями – 2900 мм. А вот паспортный дорожный просвет стандартной модели стал меньше – 188 мм против 203 мм у Telluride первого поколения. Зато у «внедорожного» X-Pro этот показатель, наоборот, еще больше: 231 мм вместо 213 мм.

Внутри по-прежнему установлены объединенные виртуальная приборка и экран мультимедиа. Но само табло – новое. Массивного блока управления «климатом» больше нет, вместо него – кнопочный пульт. Под центральным тачскрином расположены сенсорные «клавиши». Kia Telluride также лишился привычного рычага коробки – за управление трансмиссией теперь отвечает подрулевой рычажок. В Kia еще утверждают, что новые кресла стали комфортнее. Как и раньше, кроссовер бывает восьми- или семиместным.

В списке оборудования еще заявлены: более крупный проекционный дисплей, две площадки для беспроводной зарядки, подогрев всех кресел, вентиляция сидений первого и второго ряда (передние кресла – еще и с подставками для ног), десять подушек безопасности (идут уже в базе). Ну и разумеется, кроссовер имеет все самые современные водительские ассистенты.

Как и предполагалось, атмосферник V6 3.8 (295 л.с.) отправлен в отставку. Однако вопреки ожиданиям на смену ему пришел вовсе не атмосферный же мотор V6 3.5 (291 л.с.) от американского Hyundai Palisade второго поколения, а бензиновая турбочетверка 2.5 T-GDI. Этот двигатель выдает 278 л.с. и 422 Нм (максимальный крутящий момент V6 3.8 – 359 Нм). Как и предшественник, новый Telluride доступен с классическим восьмиступенчатым автоматом, привод передний и полный.

При этом сбылся другой прогноз американских СМИ – следом за родственным «вторым» Hyundai Palisade кроссовер Kia Telluride получил гибридную версию HEV, то есть без возможности зарядки от электросети. Техника у гибридных братьев одинаковая. Силовая установка Kia Telluride HEV включает тот же турбомотор 2.5, электромотор и шестиступенчатый автомат. Суммарная отдача – 334 л.с. и 460 Нм. Для гибрида тоже предусмотрен полный привод.

На американский рынок Kia Telluride нового поколения выйдет в первом квартале следующего года. Цены пока не объявлены. Предыдущий кроссовер без учета налогов и доставки сегодня стоит от 36 390 долларов (около 2,9 млн рублей по актуальному курсу).