Новый Kia Seltos для Европы: «традиционный» кроссовер и гибрид, оба – с полным приводом

Компания Kia полностью раскрыла свежий паркетник Seltos, адресованный Старому Свету. Европейцам кроссовер предложат как только с ДВС, так и в виде гибрида HEV, обе версии могут иметь полный привод. Для модели также заявлен довольно внушительный список оборудования.

Общую презентацию компактного паркетника Kia Seltos второго поколения провели в декабре прошлого года. Дебютным рынком для свежей модели стала Индия, затем кросс стартовал в Корее. В начале апреля состоялась премьера версии для Северной Америки. Ну а теперь компания Kia раскрыла все характеристики Seltos для Европы. Причем для этого региона кроссовер является абсолютной новинкой, ведь предшественник там не был представлен.

В плане дизайна предназначенные для разных рынков машины в целом повторяют друг друга. Если сравнивать с «первым» Селтосом, который знаком и россиянам, то новый кроссовер получил более брутальный облик. Главные фишки внешности – вогнутая радиаторная решетка, слившиеся с ней прямоугольные блоки фар, двойные вертикальные секции ходовых огней, выдвижные ручки дверей, вертикальные же задние фонари, которые вдобавок объединены между собой светящейся плашкой. В Европе у Kia Seltos еще есть «оспортивленная» версия GT-Line и чуть более брутальное исполнение X-Line с расширенным черным декором.

Длина стандартного европейского кроссовера равна 4430 мм, ширина – 1830 мм, высота – 1600 мм, колесная база – 2690 мм. Для модели предусмотрены 16-, 18- или 19-дюймовые диски. Объем багажника составляет 536 литров (по методике VDA).

В салоне – более строгая по сравнению с Селтосом первой генерации передняя панель и руль в стиле других последних моделей марки. «Второй» паркетник также обрел новое табло, которое состоит из трех экранов: это виртуальная приборка на 12,3 дюйма, 5-дюймовый дисплей управления «климатом» и тачскрин мультимедийной системы диагональю 12,3 дюйма. Мультимедиа – с ассистентом на базе искусственного интеллекта. Под центральным дисплеем расположены физические кнопки. Как и в Индии, в Европе базовый кроссовер имеет привычный рычаг коробки, в Корее же у модели подрулевой рычажок.

В зависимости от комплектации в списке оборудования «старосветского» Kia Seltos еще значатся: панорамный люк, атмосферная подсветка интерьера, аудиосистема Harman Kardon, проекционный дисплей, беспроводная зарядка, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

В Европе Kia Seltos будет доступен как только с ДВС, так и в виде гибрида HEV, то есть без возможности зарядки от электросети. «Традиционному» кроссоверу досталась бензиновая турбочетверка 1.6 T-GDI мощностью 180 л.с., она сочетается с шестиступенчатой механикой или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод передний или полный. Силовая установка гибрида включает мотор 1.6 GDI, электродвигатель и шестиступенчатый робот, суммарная отдача – 154 л.с. При этом европейский Kia Seltos HEV тоже может быть полноприводным, с дополнительным электромотором на задней оси (система называется e-AWD), совокупная мощность такого кроссовера – 178 л.с. У гибрида также есть функция V2L (Vehicle-to-Load), как у электрокаров, которая позволяет использовать энергию для питания внешних электроприборов.

Отметим, в Индии, Корее и Штатах у модели либо вовсе другая техника, либо иные настройки. Например, индийский Селтос предложен исключительно с ДВС и передним приводом, зато его гамма включает турбодизель. А в Корее «традиционный» паркетник комплектуется классическим восьмиступенчатым автоматом, гибридная же версия там доступна только с передним приводом.

Чисто бензиновый Kia Seltos должен выйти на европейский рынок до конца второго квартала, гибрид поступит в продажу позже. Цены пока не объявлены.