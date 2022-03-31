Новинки ×
  • Lotus Eletre: грядёт трёхмоторная топ-версия мощностью свыше 900 л.с.

Lotus Eletre: грядёт трёхмоторная топ-версия мощностью свыше 900 л.с.

31.03.2022 121 0 0

Первый электрический кроссовер британской марки Lotus хочет побороться за звание самого быстрого в мире.

 

Премьера долгожданного кроссовера марки Lotus, который получил имя Eletre, состоялась на этой неделе, подробности о нём можно узнать в нашем отдельном материале. Напомним, что для Eletre заявлен пока только один вариант силовой установки: два электромотора (по одному на каждую ось) выдают совокупно свыше 600 л.с. и обеспечивают разгон до 100 км/ч менее чем за 3 с, максимальная скорость — около 260 км/ч.

Многие СМИ принялись сравнивать Eletre с другими спортивными кроссоверами, но так получилось, что прямых конкурентов с чисто электрической силовой установкой у Eletre пока нет, а сравнивать его с бензиновыми аналогами не вполне корректно, хотя и не запрещено. Так, по времени разгона до «сотни» Eletre готов утереть нос всем известным стоковым «углеводородным» конкурентам. Лидеров по этому показателю в бензиновом сегменте сейчас два: Aston Martin DBX707 и Porsche Cayenne Turbo GT — оба набирают 100 км/ч за 3,3 с. Получается, что в классе спортивных кроссоверов Eletre уже самый лучший.

Однако на рынке имеется также Tesla Model X Plaid, который позиционируется как семейная модель, но тем не менее обладает мощностью и динамикой гиперкара: его трёхмоторная силовая установка выдаёт 1020 л.с., а разгон до 100 км/ч занимает всего 2,6 с. Да, очевидно, что в поворотах Model X Plaid будет не таким проворным, как Eletre, тем более что Model X Plaid весит 2,45 т, а Eletre, по слухам, менее 2 т (в официальных характеристиках масса не указана), но на прямой «американец» сделает «британца» в его текущем виде.

По данным британского журнала Top Gear, через пару лет у Eletre появится топ-версия, у которой также будут три электромотора совокупной мощностью свыше 900 л.с. — это меньше, чем у Model X Plaid, но Lotus компенсирует разницу за счёт меньшей массы и сможет ускориться до 100 км/ч менее чем за 2,5 с. Если это окажется правдой, то трёхмоторный Lotus Eletre имеет все шансы стать самым быстрым серийным кроссовером в мире, если только к тому времени какой-нибудь другой производитель не выпустит ещё более совершенный SUV.

В идеале для звания «самого-самого» нужен ещё рекорд круга на Северной петле Нюрбургринга, который сейчас принадлежит вышеупомянутому Porsche Cayenne Turbo GT — 7 мин 38,925 с.

кроссовер спортивные авто слухи электромобиль новинки Lotus Lotus Eletre

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Этот маломощный стартер: почему на пусковой ток стартера нельзя опираться при выборе аккумулятора Для некоторых паспортная мощность стартера их автомобиля может стать неожиданным откровением. А рассчитанное из нее количество ампер, требующееся для пуска мотора, приятно удивить. Можно ли... 183 1 1 31.03.2022
Статьи / Авто с пробегом Volvo S80 II с пробегом: коробки с горячим нравом и саморазрушающийся Ecoboost В первой части обзора Volvo S80 второго поколения мы рассказали о том, что внешне блестящие машины могут уже не иметь порогов, что бывают у этих машин довольно дорогие в решении проблемы с... 1187 6 2 30.03.2022
Статьи / Авто недели Хорошие моторы и эксклюзивные запчасти: стоит ли покупать Renault Latitude за 900 тысяч рублей Купить крупный и относительно свежий седан за умеренные деньги сейчас сложно: за Ford Mondeo попросят миллиона полтора, а за Toyota Camry прошлого поколения – все два. Остается искать мене... 1813 7 2 30.03.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 21744 0 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Авто с пробегом Полный сток, зелёный салон и 400 тысяч пробега: опыт владения Mercedes S124 Казалось, еще недавно 124-е Мерседесы, любимые народом, вовсю покупали на вторичке для езды как уже непрестижную, но сверхнадежную и неубиваемую машину, однако это время безвозвратно прошло…... 18232 21 24 02.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Купить за 180 000 и вложить 3 000 000: опыт владения Jaguar XJR 1995 года Классические старые Ягуары – одни из самых трудных в обслуживании и дорогих в содержании машин. Баснословные цены на несерьезные мелочи, крайне затрудненная диагностика любых проблем... А ор... 14376 18 13 30.12.2021
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings