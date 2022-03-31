Lotus Eletre: грядёт трёхмоторная топ-версия мощностью свыше 900 л.с.

Премьера долгожданного кроссовера марки Lotus, который получил имя Eletre, состоялась на этой неделе, подробности о нём можно узнать в нашем отдельном материале. Напомним, что для Eletre заявлен пока только один вариант силовой установки: два электромотора (по одному на каждую ось) выдают совокупно свыше 600 л.с. и обеспечивают разгон до 100 км/ч менее чем за 3 с, максимальная скорость — около 260 км/ч.

Многие СМИ принялись сравнивать Eletre с другими спортивными кроссоверами, но так получилось, что прямых конкурентов с чисто электрической силовой установкой у Eletre пока нет, а сравнивать его с бензиновыми аналогами не вполне корректно, хотя и не запрещено. Так, по времени разгона до «сотни» Eletre готов утереть нос всем известным стоковым «углеводородным» конкурентам. Лидеров по этому показателю в бензиновом сегменте сейчас два: Aston Martin DBX707 и Porsche Cayenne Turbo GT — оба набирают 100 км/ч за 3,3 с. Получается, что в классе спортивных кроссоверов Eletre уже самый лучший.

Однако на рынке имеется также Tesla Model X Plaid, который позиционируется как семейная модель, но тем не менее обладает мощностью и динамикой гиперкара: его трёхмоторная силовая установка выдаёт 1020 л.с., а разгон до 100 км/ч занимает всего 2,6 с. Да, очевидно, что в поворотах Model X Plaid будет не таким проворным, как Eletre, тем более что Model X Plaid весит 2,45 т, а Eletre, по слухам, менее 2 т (в официальных характеристиках масса не указана), но на прямой «американец» сделает «британца» в его текущем виде.

По данным британского журнала Top Gear, через пару лет у Eletre появится топ-версия, у которой также будут три электромотора совокупной мощностью свыше 900 л.с. — это меньше, чем у Model X Plaid, но Lotus компенсирует разницу за счёт меньшей массы и сможет ускориться до 100 км/ч менее чем за 2,5 с. Если это окажется правдой, то трёхмоторный Lotus Eletre имеет все шансы стать самым быстрым серийным кроссовером в мире, если только к тому времени какой-нибудь другой производитель не выпустит ещё более совершенный SUV.

В идеале для звания «самого-самого» нужен ещё рекорд круга на Северной петле Нюрбургринга, который сейчас принадлежит вышеупомянутому Porsche Cayenne Turbo GT — 7 мин 38,925 с.

