Новый smart #2: крупнее предшественника, запас хода на одной зарядке до 300 км

Компания smart Automobile (совместное предприятие Mercedes-Benz и Geely) представила в виде концепта новую маленькую двухместную модель с индексом #2. Серийную версию покажут в октябре на Парижском автосалоне.

Smart #2 — это прямой наследник модели smart fortwo третьего поколения, снятой с производства два года назад. Есть даже некоторая преемственность в дизайне, но smart #2 всё же изящнее, в нём чувствуется рука отставного шеф-дизайнера Mercedes-Benz Гордена Вагенера с его любовью к заимствованиям из фэшн-индустрии.

Smart Concept #2 выглядит словно модная сумка на колёсах, такие ассоциации вызывают позолоченная фурнитура, хлястики вместо дверных ручек, декоративные кожаные ремешки на переднем бампере, полупрозрачные матовые колпаки колёс и корпуса зеркал, белые шины (кажется, что они изготовлены из кожи) и основной нежный фарфоровый цвет кузова.

Фары и фонари с крестиками внутри рифмуются с трёхлучевыми звёздами в светотехнике последних моделей Mercedes-Benz. Мелкие декоративные риски в ободках фар и фонарей — это тоже фирменный почерк Гордена Вагенера, только в Мерседесах эти риски можно увидеть в интерьерах на ободках дефлекторов системы вентиляции.

Интерьер smart #2 не рассекречен — возможно, его покажут только осенью уже в серийном виде. Габаритная длина smart #2 — 2792 мм (у smart fortwo третьего поколения — 2695 мм), радиус разворота — 6,95 м.

В основе smart #2 лежит платформа ECA (Electric Compact Architecture), разработанная специально для этой модели. Силовые установки будут только электрические, единственный электромотор установлен на задней оси. Из технических характеристик объявлен только максимальный запас хода на одной зарядке — 300 км по циклу WLTP, это примерно в два раза больше, чем было у электрической версии smart fortwo третьего поколения.

Smart #2 явно не будет дешёвым, отчего в Китае ему ловить нечего, главным рынком сбыта будет Европа, поэтому, собственно, премьеру серийной версии проведут в Париже.

Напомним, что работу созданного в 2019 году совместного предприятия smart Automobile курирует в основном Geely, китайцы отвечают за инжиниринг и производство всех новых моделей smart, а Mercedes-Benz помогает с дизайном. Сегодня есть некоторые сомнения в том, что марке smart нужна такая помощь, потому что немецкие дизайнеры обременяют её теми же шаблонными решениями, что и модели Mercedes-Benz, отсюда засилье экранов с толстыми рамками и марких глянцевых поверхностей в интерьерах.

Расширение модельного ряда smart в сторону компактных и среднеразмерных моделей пока не привело марку к успеху, продаются крупные «смарты» вяло. Причина этого не только в высоких ценах, но и в том, что в умах большинства автолюбителей марка smart по-прежнему ассоциируется главным образом с маленькими двухместным городскими автомобилями, с которых в первой половине 1990-х начиналась её история. К слову, оригинальная идея принадлежала независимому швейцарскому предпринимателю Николасу Хайеку, о котором сегодня мало кто помнит.

Полагаем, что успех или провал именно модели smart #2 во многом определит дальнейшую судьбу марки smart. На данный момент она является проблемным активом холдинга Geely, продажи в Китае мизерные: в первом квартале этого года, по данным CAAM, марка smart реализовала здесь только 4691 автомобиль, что на 26,2% меньше продаж в январе-марте 2025 года.