Smart #5 стал гибридом, так как чисто электрические версии плохо продаются

Напомним, что в 2019 году марка smart перешла от Mercedes-Benz под фактический контроль китайского холдинга Geely: тогда была создана компания smart Automobile — равнодолевое совместное предприятие Mercedes-Benz и Geely, за разработку и производство новых моделей smart в нём отвечает холдинг Geely, а Mercedes-Benz только помогает с дизайном. Изначально предполагалось, что все новые модели smart будут только электрическими: актуальный модельный ряд smart Automobile составляют кроссоверы smart #1, smart #3 и smart #5, все они построены на разработанной Geely платформе SEA и производятся в Китае.

1 / 2 2 / 2

В 2023 году началось пресловутое глобальное замедление спроса на электромобили, побудившее многих автопроизводителей скорректировать свои электромобильные стратегии и добавить в продуктовые линейки модели с ДВС. Не стала исключением и компания smart Automobile: о том, что у неё появятся гибридные модели, стало известно ещё в начале года, а сегодня в Чэнду состоялся предварительный показ первой такой модели. Полноценная премьера smart #5 EHD ожидается в четвёртом квартале текущего года.

На данный момент известно, что smart #5 EHD получил plug-in гибридную силовую установку параллельного типа: размещённая спереди поперечно 1,5-литровая бензиновая турбочетвёрка мощностью 163 л.с. состыкована с гибридной 3-ступенчатой автоматической коробкой передач. Мощность электромоторов, ёмкость батареи и другие технические подробности пока не раскрыты, объявлено лишь, но на одной зарядке без включения ДВС smart #5 EHD сможет проехать 252 км по циклу CLTC, в гибридном режиме с полностью заправленным баком — 1615 км.

Напомним, что премьера электрического smart #5 состоялась ровно год назад здесь же на автосалоне в Чэнду — это пока самая крупная и самая дорогая модель немецко-китайского бренда, с 800-вольтовой электрической архитектурой и очень богатым оснащением. Топовый полноприводный smart #5 Brabus располагает мощностью в 646 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 3,8 с.

Интересно, что в этом году марке smart удалось увеличить продажи в Китае: с января по июль, по данным CAAM, реализован 16 871 автомобиль (+12,6% по сравнению с АППГ), но по меркам китайского рынка это пока очень скромные объёмы. Гибридные версии должны сделать модели smart привлекательными для более широкого круга потребителей, но их рыночный потенциал, как и «электричек» smart, будут сдерживать слишком высокие цены. Электрический smart #5 сейчас стоит в Китае от 229 900 юаней (2,57 млн рублей в переводе по текущему курсу). Гибридные смарты в перспективе появятся и на других рынках.