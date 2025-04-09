Smart #5 Brabus: полный привод, 646 л.с., 3,8 секунды до «сотни» и высокая цена

Smart #5 — это третья по счёту и самая большая модель компании smart Automobile, образованной в 2019 году как совместное предприятие Mercedes-Benz и Geely, все уже вышедшие новые модели smart построены на разработанной Geely платформе SEA и производятся в Китае. Премьера smart #5 состоялась в августе прошлого года, а топ-версия Brabus была засвечена в электронной базе китайского Минпрома ещё в июне того же года.

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Сегодня smart #5 Brabus наконец-то представлен официально, в Германии он вместе с младшими версиями smart #5 поступит в продажу 24 апреля, позже в течение этого года продажи флагманского кроссовера smart начнутся по всей Европе. Между тем в Китае smart #5 продаётся с сентября прошлого года, но пока без версии Brabus. У smart #5 есть одномоторные версии с задним приводом и двухмоторные версии с полным приводом. Ёмкость батареи — 76 либо 100 кВт·ч, причём батарея на 76 кВт·ч — 400-вольтовая, а батарея на 100 кВт·ч — 800-вольтовая.

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Smart #5 Brabus оснащён самой мощной в гамме двухмоторной силовой установкой, её максимальная совокупная отдача — 475 кВт (646 л.с.) и 710 Нм. До 100 км/ч электрический кроссовер массой 2378 кг разгоняется за 3,8 с, максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч. Smart #5 Brabus оснащается только 800-вольтовой батареей ёмкостью 100 кВт·ч, её полного заряда хватает на 540 км пробега по циклу WLTP. Максимальная мощность зарядки — 400 кВт, пополнить на ней заряд батареи с 10% до 80% можно за 18 минут.

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В официальном пресс-релизе для smart #5 Brabus не заявлены какие-либо доработки в ходовой части, то есть от обычного двухмоторного smart #5 (587 л.с., 643 Нм) версия Brabus отличается, по сути, только увеличенной мощностью и декором. Декор — это много красных вставок снаружи и внутри кузова, много надписей Brabus и роскошные 21-дюймовые колёса Brabus Monoblock Z. Основные размеры — такие же, как у прочих версий smart #5 в европейской спецификации: габаритная длина — 4695 мм, ширина — 1920 мм, высота — 1705 мм, колёсная база — 2900 мм.

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Салон smart #5 обит цепкой микрофиброй, передние кресла оснащены вентиляцией и обогревом, педали получили алюминиевые накладки. В стандартное оснащение входят три экрана на передней панели, мощная аудиосистема Sennheiser с двадцатью динамиками, панорамная стеклянная крыша и много других удобств. Даже у версии Brabus есть небольшой передний багажник объёмом 47 л, объём основного багажника — 630 л (со сложенными спинками заднего дивана — 1530 л).

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В Германии smart #5 Brabus будет стоить от 60 900 евро, тогда как цена базового кроссовера с одним мотором мощностью 250 кВт (340 л.с.) и батареей на 76 кВт·ч составит 45 900 евро. Для сравнения скажем, что в Китае самый простой одномоторный smart #5 стоит 239 900 юаней (29 600 евро в переводе по текущему курсу). Немалая наценка в Европе обусловлена в том числе введёнными в прошлом году в Евросоюзе повышенными пошлинами на электромобили китайской сборки. В следующем году у smart #5 появится plug-in гибридная версия, на которую пошлины распространяться не будут.