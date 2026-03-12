Европа ×

Кроссовер Subaru E-Outback выходит на европейский рынок

12.03.2026 357 0 1
Кроссовер Subaru E-Outback выходит на европейский рынок

В Старом Свете новый электрический паркетник Subaru предложен с двухмоторным полным приводом. Батарею выбрать не получится.

В США этот электрокросс Subaru стартовал в прошлом году, там он зовется Trailseeker. И в 2025-м же модель анонсировали для Европы, вот только в этом регионе ее будут продавать под именем E-Outback. Дело в том, что в большинстве стран Старого Света свежий Outback с ДВС не появится из-за ужесточенных эконорм. Но хорошо знакомое европейцам имя в архив решили не убирать, и просто добавили «зеленую» приставку. Публичную премьеру европейский Subaru E-Outback справил в начале текущего года на автосалоне в Брюсселе. Затем анонс паркетника появился на некоторых «старосветских» сайтах марки – кое-где даже с ценами. Ну а теперь норвежское подразделение Subaru раскрыло все характеристики новинки, там электрокар уже доступен к заказу.

Напомним, E-Outback/Trailseeker, по сути, является растянутой и более внедорожной версией Subaru Solterra. В плане дизайна адресованный Европе электрокроссовер от варианта для Штатов ничем не отличается. Особенности внешности – двухэтажная головная оптика, сделанные в виде единой плашки задние фонари, обилие неокрашенного пластика на кузове и внушительные бамперы. В салоне установлены раздельные экраны приборки и мультимедиа-системы, причем приборный дисплей расположен почти впритык к лобовому стеклу.

Длина Subaru E-Outback равна 4845 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1675 мм, колесная база – 2850 мм. Паспортный дорожный просвет составляет 214 мм. Объем багажника – 633 литра.

В Европе E-Outback предложен с двухмоторным полным приводом, суммарная мощность – 381 л.с. Батарея одна, емкостью 74,7 кВт*ч. На норвежском сайте Subaru указано, что запас хода в зависимости от комплектации варьируется от 482 до 523 км по циклу WLTP. При этом в анонсах на некоторых других европейских сайтах марки заявлены другие показатели – от 472 до 526 км. С места до 100 км/ч кроссовер разгоняется за 4,4 секунды.

В Норвегии в списке оборудования базового кроссовера значатся: 18-дюймовые диски, электропривод багажной двери, мультимедиа с 14-дюймовым планшетом, «кожаная» обивка, подогрев руля и всех кресел, цифровое салонное зеркало и комплекс систем безопасности Subaru Safety Sense (адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения). Более дорогая версия – это 20-дюймовые колеса, вентиляция передних сидений и камеры кругового обзора, вдобавок за доплату для этого исполнения можно заказать панорамную крышу.

Цена Subaru E-Outback начинается с 584 900 местных крон, что эквивалентно примерно 4,8 млн рублей по актуальному курсу. В Норвегии еще присутствует близнец паркетника Subaru – Toyota bZ4X Touring, и эта модель дешевле, ведь у нее есть переднеприводная версия (от 538 000 крон или от 4,4 млн рублей).

кроссовер авторынок электромобиль новинки Европа Subaru Subaru Trailseeker Subaru Outback Toyota Toyota bZ4X Touring
