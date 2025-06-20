Volkswagen Golf GTI отмечает 50-летие юбилейной версией с форсированным мотором

Первый Volkswagen Golf GTI появился в 1976-м, так что в следующем году этот «заряженный» хэтчбек будет отмечать полувековой юбилей. Немецкая компания начала заранее готовиться к этому событию и сегодня полностью рассекретила спецверсию Golf GTI 50. Известно, что производство стартует в конце текущего года, а первые экземпляры доберутся до своих покупателей в первом квартале 2026-го, цена станет известна позже.

На фото: Volkswagen Golf GTI Edition 50 1 / 2 На фото: Volkswagen Golf GTI Edition 50 2 / 2

Мировая премьера варианта Edition 50 прошла в Германии в рамках 24-часовой гонки на трассе Нюрбургринг. Важнейшим отличием Volkswagen Golf GTI Edition 50 от «не юбилейной» версии является модернизированный двигатель. Под капотом у особенного хот-хэтча располагается 2,0-литровая турбочетвёрка, максимальная мощность которой увеличилась до 325 л.с., а крутящий момент – до 420 Нм.

Для сравнения, у актуального «обычного» Golf GTI отдача составляет 265 л.с. и 370 Нм, а у исполнения Golf GTI Clubsport – 300 л.с. и 400 Нм. Так что по мощности вариант с прибавкой Edition 50 уступает только Golf R с 333 «лошадками» (крутящий момент такой же – 420 Нм). В пару к формированному мотору предлагается семиступенчатый робот с двойным сцеплением.

На разгон от 0 до 100 км/ч юбилейному хот-хэтчу требуется 5,5 секунды. «Обычный» Volkswagen Golf GTI выполняет это упражнение за 5,9 секунды, версии с прибавкой Clubsport требуется 5,6 секунды. При этом полноприводный «заряженный» хэтчбек Golf R набирает первую «сотню» за 4,6 секунды (аналогичный универсал Golf R Variant – за 4,8 секунды).

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Golf GTI Edition 50 получил шильдики с наименованием спецверсии, чёрного цвета крышу и корпуса наружных зеркал, чёрные же полосы на боковинах, а также двухцветные чёрно-красные 19-дюймовые легкосплавные колёсные диски. Юбилейный вариант доступен пяти цветах кузова – стандартных белом, сером и чёрном, а также в двух эксклюзивных оттенках, недоступных другим исполнениям GTI – зелёном Dark Moss и красном Tornado.

На фото: Volkswagen Golf GTI Edition 50 и Golf GTI Clubsport 24h 1 / 3 На фото: Volkswagen Golf GTI Edition 50 и Golf GTI Clubsport 24h 2 / 3 На фото: Volkswagen Golf GTI Edition 50 и Golf GTI Clubsport 24h 3 / 3

Интерьер праздничного хэтчбека отличается за счёт различного декора с названием спецверсии (в том числе на рулевом колесе и порогах), отделанных материалом в клетку и синтетическим велюром спортивных кресел, педалей с красными накладками, а также напольных ковриков с такого же цвета окантовкой.

На фото: салон Volkswagen Golf GTI Edition 50

У хот-хэтча Volkswagen Golf GTI 50 передняя подвеска типа MacPherson, сзади – «четырёхрычажка». Этот вариант на 15 мм ниже базовой версии. А с опциональным пакетом GTI-Performance подвеску можно занизить ещё на 5 мм (в итоге разница составит 20 мм). Такой автомобиль снабдили более жёсткими пружинами и перенастроенными адаптивными амортизаторами. Ещё пакет включает в себя титановую выпускную систему Akrapovič (на 11 кг легче, чем стандартная), кованые 19-дюймовые диски Warmenau (каждый на 3 кг легче), обутые в полуслики Bridgestone Potenza Race (каждая шина на 1,1 кг легче).

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Хот-хэтч с пакетом GTI-Performance, за рулём которого находился гонщик Бенджамин Лейхтер, стал самым быстрым серийным Golf GTI на Нюрбургринге. На круг протяжённостью 20,8 км он потратил 7 минут и 46,13 секунды. Юбилейный автомобиль сумел превзойти полноприводный Golf R: три года назад его результат составил 7 минут и 47,31 секунды. Однако самой быстрой переднеприводной моделью на этой трассе пока что остаётся Honda Civic Type R – в 2023-м хэтчбек проехал круг за 7 минут и 44,88 секунды.