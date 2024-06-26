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  • Volkswagen Golf R стал мощнее после рестайлинга и получил «чёрную» версию

Volkswagen Golf R стал мощнее после рестайлинга и получил «чёрную» версию

26.06.2024 147 0 0

«Злые» хэтчбек и универсал теперь оснащаются тем же мотором, что и юбилейная «эрка», представленная два года назад. Заказы на обновленные мощные пятидверки начнут принимать в июле, цены уже известны.

Стандартный рестайлинговый Volkswagen Golf дебютировал в самом начале этого года, тогда же обновились «заряженные» версии GTI. В мае рассекретили еще более «горячий» вариант GTI Clubsport. Ну а теперь пришла очередь самого «злого» модернизированного Гольфа – с литерой R. Как и прежде, «эрка» будет доступна в виде хэтчбека или универсала.

Обновленный Volkswagen Golf R
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Обновленный Volkswagen Golf R
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Обновленный Volkswagen Golf R
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Обновленный Volkswagen Golf R
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Главное – R-варианты получили ту же версию бензинового турбомотора 2.0 TSI, которой оснастили юбилейный хот-хэтч VW Golf R 20 Years, представленный два года назад. Двигатель выдает 333 л.с. и 420 Нм, тогда как у дореформенных «обычных» Golf R и Golf R Variant мощность двухлитрового мотора составляет 320 л.с. (максимальный крутящий момент тот же). Рестайлинговые пятидверки предложат только с семиступенчатой роботизированной коробкой DSG, машины имеют полный привод с индивидуальными муфтами подключения задних колес.

Обновленный Volkswagen Golf R Variant
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Обновленный Volkswagen Golf R Variant
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Обновленный Volkswagen Golf R Variant
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Обновленный Volkswagen Golf R Variant
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Обновленный хэтчбек VW Golf R первую «сотню» наберет за 4,6 секунды, универсал Golf R Variant это упражнение проделает за 4,8 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч, но с опциональным пакетом Performance «максималка» составит уже 270 км/ч. В этот набор также входят режимы Drift и Special (последний адаптирован к условиям езды на Нюрбургринге). В базе же есть ездовые режимы Comfort, Sport, Race, Individual и новый для модели режим Eco. Кроме того, модернизированные «эрки» по умолчанию имеют адаптивные амортизаторы DCC.

Обновленный Volkswagen Golf R
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Обновленный Volkswagen Golf R
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Обновленный Volkswagen Golf R Variant
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В остальном R-варианты обновились по той же программе, что и прочие версии. Появились более компактные фары, у задних фонарей теперь другая начинка. Разумеется, у «злых» машин есть агрессивный обвес. За доплату предусмотрены 19-дюймовые кованые диски Warmenau – вес каждого составляет всего 8 кг.

Обновленный Volkswagen Golf R
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Обновленный Volkswagen Golf R
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Обновленный Volkswagen Golf R
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Обновленный Volkswagen Golf R
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В салоне установлены спортивные кресла и мультимедийная система последнего поколения MIB4, а фирменный голосовой помощник IDA дополнен «умным» чат-ботом ChatGP. Сенсорные полоски настроек «климата» получили подсветку. Любопытно, что в отличие от остальных модификаций «эрка» сохранила сенсорные же кнопки на руле. Среди опций – отделка настоящим карбоном и кожа наппа.

Volkswagen Golf R Black Edition
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Volkswagen Golf R Black Edition
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Volkswagen Golf R Black Edition
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Volkswagen Golf R Black Edition
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Volkswagen Golf R Black Edition
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Volkswagen Golf R Black Edition
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Volkswagen Golf R Black Edition
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Volkswagen Golf R Black Edition
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Volkswagen Golf R Black Edition
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Volkswagen Golf R Black Edition
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А еще хэтчбек Volkswagen Golf R теперь доступен в версии Black: в черном цвете выполнен не только кузов, но также тормозные суппорты, колеса и накладки на патрубках выпускной системы, плюс затемнили эмблемы и даже фары. Кроме того, комплект Performance входит в список стандартного оборудования Golf R Black Edition.

Обновленный Volkswagen Golf R

В Европе заказы на обновленный VW Golf R начнут принимать в июле. В Германии, например, цена хот-хэтча стартует с 53 795 евро (около 5 млн рублей по актуальному курсу), универсал R Variant на родине марки обойдется минимум в 55 065 евро (5,16 млн рублей), за хэтчбек Golf R Black Edition нужно будет выложить минимум 58 440 евро (5,47 млн рублей).

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