Обновлённый VW Golf GTI Clubsport: премьера на Нюрбургринге без рекорда

Версия Clubsport появилась в гамме актуального «восьмого» Гольфа в 2020 году. В начале этого года основное семейство Golf и младший хот-хэтч Golf GTI пережили плановый рестайлинг, причём Golf GTI стал мощнее, а теперь обновлён и топовый среди переднеприводных версий Golf GTI Clubsport — его премьеру приурочили к гоночному уик-энду в Нюрбургринге, где завтра стартует ежегодный суточный марафон.

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Golf GTI Clubsport по-прежнему имеет уникальный ездовой режим Special, предназначенный специально для Нюрбургринга, вот только рекордного времени на Северной петле этот хот-хэтч не показал ни до, ни после рестайлинга. Между тем у «седьмого» Гольфа в 2016 году появилась лимитированная версия GTI Clubsport S мощностью 310 л.с. — она установила рекорд круга на Северное петле Нюрбургринге в классе серийных переднеприводных автомобилей, который затем превзошли Honda Civic Type R и Renault Megane R.S. Trophy-R.



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Класса переднеприводных автомобилей в официальной таблице рекордов Нюрбургринга сейчас нет, но есть класс Compact cars, лидером которого является заднеприводное купе BMW M2 (время круга — 7 мин 38,706 с), а если вычленить из этого класса переднеприводную группу, то лучшим в ней в прошлом году вновь стал Honda Civic Type R (его время — 7 мин 44,881 с). Обновлённый VW Golf GTI Clubsport мог бы попытаться утереть нос «японцу», но этого не произошло и вряд ли произойдёт: ещё в 2021 году немецкий журнал sport auto опытным путём выяснил, что нынешний Golf GTI Clubsport оказался слабоват для Нюрбургринга и даже специальная ездовая программа не позволяет ему показать на этой легендарной трассе сколь-нибудь достойное время.



В рамках обновления никаких конструктивных изменений актуальный Golf GTI Clubsport не получил (есть лишь новые электронные настройки): он по-прежнему оснащается 2,0-литровым бензиновым турбомотором EA888 evo4, максимальная отдача которого — 300 л.с. и 400 Нм. Безальтернативная 7-ступенчатая автоматическая коробка передач DSG с двумя сцеплениями передаёт всю мощность на передние колёса через самоблокирующийся дифференциал с электронным управлением. До 100 км/ч хот-хэтч разгоняется за 5,6 с. Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч, с опциональным пакетом Race можно разогнаться до 267 км/ч. За прочие «вкусные» опции тоже нужно доплачивать, а именно за адаптивные амортизаторы DCC, выхлопную систему Akrapovic и новые облегчённые 19-дюймовые кованые колёса Warmenau.



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Внешние обновки у версии Clubsport в целом такие же, как у менее мощных собратьев. Оригинальный аэродинамический обвес версии Clubsport сохранён, при этом передний бампер благодаря новым боковым загогулинам стал более агрессивным на вид. В салоне появился более крупный 12,9-дюймовый мультимедийные экран с интегрированным в него генеративным искусственным интеллектом ChatGPT, обновлены отделочные материалы, сенсорных кнопок на руле больше нет — только обычные, физические. Сенсорные ползунки климат-контроля, увы, сохранились, но они теперь хотя бы снабжены подсветкой. За доплату предлагаются декоративные углепластиковые вставки и кожаная обивка сидений.



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Цена обновлённого VW Golf GTI Clubsport пока не объявлена, в продаже он появится лишь в октябре. Для ориентира скажем, что обновлённый 265-сильный Golf GTI стоит в Германии от 44 505 евро — стало быть, за Golf GTI Clubsport будут просить в районе «полтинника».

