Пополнение в семействе: баварцы раскрыли дату премьеры нового BMW i3

В линейке баварского бренда уже была модель под названием BMW i3: ещё в 2013 году был представлен компактный хэтчбек, исполнивший роль первого серийного электромобиля марки. Эта пятидверка покинула конвейер летом 2022-го, прямого наследника у неё нет. Однако имя перешло другой модели, причём ещё в марте того же года: так назвали электроверсию седана третьей серии в кузове G28, она предназначена исключительно для Китая. Теперь к скорой премьере готовится совершенно новый глобальный электромобиль, который получит наименование BMW i3.

На фото: кроссовер BMW iX3 и прототип BMW i3

Анонсированный BMW i3 – это полностью новая модель, которая войдёт в «зелёное» семейство Neue Klasse. Напомним, его первенцем стал кроссовер BMW iX3, который был представлен в начале осени 2025 года. Теперь баварский производитель наконец обнародовал дату дебюта грядущего полностью электрического седана BMW i3 – его полностью рассекретят меньше, чем через пару недель, 18 марта 2026-го.

1 / 2 2 / 2

Сейчас проект проходит комплексную программу тестирования в зимнем испытательном центре BMW: прототипы катаются за Полярным кругом в Арьеплуге (Швеция). Кстати, производитель поделился свежими кадрами замаскированных прототипов грядущей «электрички», которые были сделаны в ходе этих испытаний.

В прошлом месяце стало известно о том, что на заводе в Мюнхене уже стартовало пусконаладочное производство нового электроседана BMW i3. Серийный выпуск этой модели начнётся здесь во второй половине текущего года, более точная дата станет известна позднее.

1 / 2 2 / 2

В компании пока что опубликовали предварительные технические подробности о новинке BMW i3 50 xDrive, они такие же, как у кроссовера BMW iX3 50 xDrive. Сообщается, что «зелёный» седан i3 получит систему eDrive шестого поколения (Gen6) с 800-вольтовой архитектурой. Максимальная мощность зарядки тяговой батареи – 400 кВт. Модель снабдят двухмоторной установкой (по одному электромотору на каждой оси), совокупная отдача которой составит 469 л.с., а крутящий момент – 645 Нм.

1 / 2 2 / 2

В компании пока не раскрыли ни запас хода четырёхдверки на одной зарядке, ни ёмкость её тяговой батареи (у SUV этот показатель равен 108,7 кВт*ч). Стоит отметить, что дальнобойность у BMW i3 при условии использования той же «начинки», включая аккумулятор, вероятно, окажется больше, чем у кроссовера BMW iX3, который способен проехать без подзарядки до 805 км (по циклу WLTP).

Пока что баварский производитель прячет внешность будущего электроседана BMW i3 с помощью маскировочной плёнки: она покрывает кузов всех тестовых прототипов, даже тех, которые сфотографировали на заводе в Мюнхене. Тем не менее, в прошлом месяце дизайнер Kolesa.ru Никита Чуйко предположил, как возможно будет выглядеть грядущая четырёхдверка, оформленная в соответствии с актуальным фирменным стилем бренда.