04.02.2026 41 0 0
Новый BMW i3: стартовало пусконаладочное производство на заводе в Мюнхене

Массовое производство нового среднеразмерного электрического седана начнётся во второй половине текущего года — соответственно премьера состоится в ближайшие месяцы.

Компания BMW возлагает большие надежды на первую глобальную электрическую «трёшку». Прежде индекс i3 использовался для неказистого, но милого субкомпактного хэтчбека (его производство завершилось в 2022 году) и сугубо китайского электрического седана в удлинённом кузове G28. Новый BMW i3 претендует на то, что отобрать у Tesla Model 3 титул самого продаваемого электроседана, поэтому пресс-служба BMW Group освящает все ключевые вехи его подготовки к выходу на рынок.

Головной завод BMW в Мюнхене собрал первые предсерийные экземпляры нового i3, началась отладка основных производственных процессов и логистики, ведётся подготовка к обучению персонала. Массовое производство нового BMW i3 должно начаться во второй половине 2026 года, но точная дата пока не названа. Дата премьеры нового BMW i3 тоже пока держится в секрете.

Новый BMW i3 — это часть семейства электромобилей, объединённых общим именем Neue Klasse. Первым представителем этого семейства стал дебютировавший в прошлом году кроссовер BMW iX3 второго поколения, его выпускают на венгерском заводе BMW в городе Дебрецен. Новый BMW i3 унаследует от «второго» BMW iX3 не только платформу с 800-вольтовой электрической архитектурой, но и ключевые дизайнерские решения, в том числе весьма эксцентричный салон с косым мультимедийным экраном.

Прототип BMW M Neue Klasse

У нового BMW i3 точно будет спортивная версия, известная на стадии прототипов как BMW M Neue Klasse, но серийная версия этой «эмки» появится только в 2027 году. Помимо седана у нового BMW i3 будет и кузов универсал, который по-прежнему очень популярен в Европе.

Завод в Мюнхене является для BMW домашним и старейшим, но он не самый крупный по объёму — завод в баварском Регенсбурге больше. Точная мощность завода в Мюнхене сейчас неизвестна (неофициальные источники называют цифру 230 000 машин в год), поскольку он находится в процессе трансформации: до конца 2027 года «электрички» Neue Klasse полностью вытеснят отсюда «углеводородные» BMW 3 Series и BMW 4 Series — они, разумеется, не исчезнут, а будут выпускаться на других заводах.

