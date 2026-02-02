Заводы ×
Крупнейший в Европе завод BMW отметил юбилей производственным рекордом

Заводу BMW Group в Регенсбурге (Германия, земля Бавария) исполнилось 40 лет. С момента своего запуска в 1986 году он произвёл 8,7 млн автомобилей, а 2025-й стал рекордным по годовому объёму — выпущен 356 901 автомобиль.

Большинство наших читателей, наверное, думали, что крупнейшим заводом BMW в Европе является тот, что находится в Мюнхене? На самом деле нет, завод в Регенсбурге, как утверждает пресс-служба BMW, сейчас лидирует по объёму, притом что выпускает он только компактные кроссоверы BMW X1 и BMW X2, в том числе их электрические версии iX1 и iX2. Всего у BMW десять заводов в Германии, четыре из них автосборочные (Регенсбург, Мюнхен, Дингольфинг, Лейпциг), пять изготавливают комплектующие, а тот, что находится в Берлине, выпускает мотоциклы.

Немецкие заводы BMW в прошлом году в сумме изготовили более миллиона автомобилей, точные цифры по конкретным площадкам компания опубликует лишь в марте в привязке к финансовому отчёту за 2025 год, а сегодняшний пресс-релиз посвящён конкретно заводу в Регенсбурге, который в этом году отмечает сорокалетие с момента запуска.

Первый BMW 3 серии, собранный на заводе в Регенсбурге в октябре 1986 года
Первый BMW 3 серии, собранный на заводе в Регенсбурге в октябре 1986 года
Официальный пуск завода в Регенсбурге состоялся 7 ноября 1986 года, хотя первые «трёшки» BMW поколения E30 поплыли по его конвейеру ещё в октябре того же года. Строительство завода началось в 1984 году, изначально он был рассчитан на выпуск 400 машин в день и штат в 3500 человек. Сегодня завод выпускает 1400 машин в день, а штат разросся до 9000 человек, включая 380 учеников, работа ведётся круглосуточно в три смены. Рубеж в миллион произведённых автомобилей завод преодолел в 1995 году, в этом году ожидается выпуск девятимиллионного автомобиля.

Компьютеризация завода в Регенсбурге началась в 1987 году, а сегодня практически все структуры завода находятся под надзором ИИ (искусственного интеллекта), перемещение запчастей и готовых машин происходит в беспилотном режиме.

Между тем самый крупный в мире завод BMW находится в США, в городе Спартанбург, штат Южная Каролина, его ежегодный объём выпуска приближается к 400 000 машин (в 2024 было изготовлено 396 117 машин, данных за 2025 год пока нет), штат насчитывает 12 000 человек.

Производственный кластер BMW Brilliance Automotive (BBA) в китайском Шэньяне способен выпускать более 800 000 машин в год, но фактически он состоит из трёх заводов, мощность каждого из которых меньше мощности завода в Спартанбурге.

Добавим, что в 2025 году глобальные продажи подразделения BMW Group Automobiles, куда входят марки BMW, Mini и Rolls-Royce, выросли на 0,5% до 2 463 715 шт., но конкретно марка BMW окончила год в минусе: продажи снизились на 1,4% до 2 169 761 шт.

