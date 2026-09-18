У Mercedes-Benz C-Class electric появилась версия попроще и подешевле

Новый вариант – C 300 4Matic electric – уже доступен для заказа в Европе. На домашнем рынке, в Германии, его стоимость для частных клиентов составила 62 951 евро.

Mercedes-Benz С-Class появился в 1993-м, за прошедшие годы автомобиль успел несколько раз сменить генерацию. Актуальное пятое поколение было представлено в феврале 2021 года, модернизированные версии «углеводородных» седана и универсала С-Class было рассекречены в прошлом месяце, а полностью электрический седан нынешнего семейства – Mercedes-Benz C-Class electric – дебютировал ещё раньше, в апреле 2026 года.

На фото: Mercedes-Benz C-Class electric

Как Колёса.ру сообщали ранее, «зелёная» четырёхдверка базируется на платформе MB.EA с 800-вольтовой архитектурой. Изначально эта модель была представлена только в одном исполнении – Mercedes-Benz C 400 4Matic, однако теперь немецкий производитель подготовил вариант попроще – C 300 4Matic electric, который уже стал доступен для предзаказа на старосветском рынке.

Mercedes-Benz C 300 4Matic electric имеет полный привод, то есть оснащается двухмоторной силовой установкой, совокупная отдача которой равна 421 л.с. Для сравнения, у нынешней топовой версии «зелёного» седана с индексом 400 суммарная мощность системы составляет 489 л.с. При этом максимальный крутящий момент у них одинаковый – 800 Нм.

Ещё новой версии положена другая литий-ионная тяговая батарея, её полезная ёмкость равна 85 кВт*ч. Максимальный паспортный запас хода на одной зарядке равен 690 км (при расчёте по циклу WLTP). При быстрой зарядке за 10 минут можно пополнить запас аккумулятора на путь протяжённостью 290 км. Для сравнения, у C 400 4Matic electric полезная ёмкость тяговой батареи составляет 94 кВт*ч, максимальная дальнобойность равна 762 км, а за 10 минут аккумулятор можно «заправить» на путь протяжённостью 325 км.

На фото: салон Mercedes-Benz C-Class electric

На разгон с места до «сотни» новому варианту Mercedes-Benz C-Class electric требуется 4,5 секунды, тогда как топ-версия C 400 4Matic electric выполняет это упражнение за 4,0 секунды. При этом максимальная скорость у обеих модификаций одинаковая: она ограничена электроникой на отметке в 210 км/ч. Как отметили в компании, новой версии опционально доступна пневмоподвеска AirMatic.

Габаритная длина Mercedes-Benz C-Class electric равна 4883 мм, ширина – 1892 мм, высота – 1503 мм, а расстояние между осями – 2962 мм. Объём багажника у этого «зелёного» седана вне зависимости от версии составляет 470 литров, а под капотом есть ещё один отсек для хранения объёмом 101 литр. Допустимая масса буксируемого прицепа для этой модели – 1,8 тонны. Коэффициент аэродинамического сопротивления Сx составляет 0,22.

Стоимость Mercedes-Benz C 300 4Matic electric уже известна: на домашнем рынке, в Германии, покупка этой версии частным клиентам обойдётся в 62 951 евро (эквивалентно примерно 6,08 млн рублей по текущему курсу). Для сравнения, цена варианта C 400 4Matic electric здесь составляет 67 711 евро (около 6,54 млн рублей).