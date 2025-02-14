Про Soueast S09 мы уже рассказали во всех подробностях, а теперь пришла пора познакомиться и с младшим (пока) кроссовером марки – S07. Который, на удивление, производит куда более приятное впечатление!

Soueast S07 китайцы относят к классу SUV-C – автомобиль на 134 мм короче S09, который считается моделью классом выше, то есть SUV-D. У «семёрки» есть несколько поводов для гордости, и прежде всего это крайне редкие для сегмента три ряда кресел и семь мест. Ну и «самая широкая в классе палитра цветов кузова», как подчёркивает производитель, аж семь штук. Кстати, оттенки есть и правда приятные – чёрный, серый, коричневый, синий, голубой, белый и перламутровый.

Приятный уют

Дизайн передней части похож на старшую модель, однако в целом кроссовер выглядит попроще. У S07 тоже есть светодиодная «монобровь» и прямоугольные фары по краям бампера, но решётка радиатора лишена контурной подсветки, а её рисунок представляет собой узор из двойных треугольников. А вот корма столь же безлика – изогнутая светящаяся полоса и частокол вертикальных элементов. Ничего нового, но спасибо, что хотя бы обошлось без лишнего китча.

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А вот интерьер у «семёрки» совершенно иной, и это здорово. Он намного приятнее, чем у S09, на вид и особенно на ощупь. Нам достался автомобиль с красно-чёрным салоном, в качестве альтернативы предлагается бело-синяя цветовая схема, а также полностью чёрное исполнение безо всякого баловства с оттенками. Любопытно, что в S07 не только более качественный пластик, чем у флагманской модели, но и все поверхности, которых так или иначе касаешься руками – например, дверные панели – сделаны мягкими.

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Кнопки управления креслами и их памятью, а также подогревом и вентиляцией явно вдохновлены Мерседесами. Жаль, что в Soueast не пошли дальше и не перенесли селектор коробки передач на рулевую колонку, как на штутгартских моделях. Руль у младшего кроссовера такой же, но без сенсорных тачпадов на спицах – невелика потеря, если честно. Вместо них установлены обычные кнопки. Зато есть подрулевые лепестки для ручного переключения передач, которых старшая модель почему-то лишена.

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Очевидные плюсы

Панель приборов здесь крупнее – 12,3 дюйма по диагонали вместо 10,25, и она, к счастью, предлагает классические шкалы со стрелками вместо мельтешащих тут и там цифр. Просто и удобно, но один нюанс всё-таки есть: информация в углах экрана перекрывается ободом рулевого колеса. А ещё хотелось бы узнать, когда у китайцев пройдёт мода на схематичную анимацию трафика посреди приборной доски. Зачем рисовать то, что я и так вижу в ветровом стекле? К чему это бессмысленное дублирование информации? Вопросы, увы, пока риторические.

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За мультимедийные функции отвечает 12,3-дюймовый тачскрин, объединённый в один кластер с «приборкой». Решение по нынешним временам, можно сказать, устаревшее (сейчас в роли центрального дисплея всё чаще выступает здоровенный «монитор»), однако ничуть не менее удобное. И глаза устают меньше, чем от 15,6-дюймового экрана в S09. Климат управляется отдельным блоком а-ля Land Rover на центральной консоли – это сенсорный дисплей с несколькими виртуальными кнопками и две аналоговых шайбы, которыми регулируется температура и скорость обдува.

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Насколько же быстрее и безопаснее регулировать температуру, не выходя из интерфейса Apple CarPlay и не забираясь в дебри меню мультимедийки! А пользоваться левой крутилкой придётся часто – климат в S07 тоже шалит и не хочет поддерживать заданные градусы в автоматическом режиме. Жаль только, что клавиша включения обдува ветрового стекла – нарисованная. Нажимать её тоже придётся с незавидной регулярностью.

Диапазоны регулировок руля и кресел хороши без оговорок, разве что у сидений традиционно короткие подушки. Второй ряд обладает такими же возможностями трансформации, как на «девятке»: его можно двигать по частям в продольном направлении, а также наклонять спинки как заблагорассудится. Забавный момент: у задних пассажиров S07 есть возможность выбирать себе не только скорость обдува, но и температуру воздуха. У S09, напомню, собственной климатической зоны сзади нет вовсе. Невольно возникает вопрос: может, в Соуис перепутали индексы и случайно назвали флагманом модельной линейки не ту машину?

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Знакомый рецепт

Soueast S07 построен на платформе T1N разработки Chery и с технической точки зрения представляет собой Jetour X70 Plus. Только если «донор» доступен лишь с передним приводом и роботом, то Соуис предлагает и полный привод, и классический автомат – всё то, что у нас так любят. Мотор у «семёрки» только один, 1,6-литровая «турбочетвёрка» SQRF4J16C, которая развивает 190 л.с. у переднеприводной версии и 186 у полноприводной.

Первая при этом укомплектована 7-ступенчатым роботом DF727, вторая – гидромеханическим автоматом 830AHA и муфтой подключения задней оси китайской марки Faps. Чем обусловлен выбор именно этой муфты для S07 вместо BorgWarner на S09, представители бренда нам объяснить не смогли. Ну что ж, проверим, как это всё работает на практике. Маршрут тот же – Карелия и Ленинградская область, где в феврале, в отличие от московского региона, правит бал зима со снегом, льдом и морозом.

Ощутимый комфорт

С первых же метров пути заметно, что 1,6-литровому мотору приходится нелегко. Хотя даже у полноприводной версии всего на 11 «лошадок» меньше мощности, чем у 2,0-литрового двигателя старшего Soueast S09, разница в крутящем моменте уже велика – 100 ньютон-метров. Разгоняется S07 очень неторопливо и под натужный вой из-под капота – можно сколько угодно упражняться с подрулевыми лепестками и колдовать с режимами движения, но динамика от этого лучше не станет. В этом плане тягаться с S09 бесполезно. Но расход топлива вменяемый – около 10 литров на сотню.

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Впрочем, кто будет в реальной жизни стартовать на трёхрядном кроссовере с педалью в полу? Важнее другое – комфорт, и вот тут «семёрка» кладёт флагман на лопатки. Нет, к сожалению, с шумоизоляцией здесь так же плохо: кроме шума от мотора громко гудят шины, шуршит слякоть в колёсных арках, на трассовых скоростях свистит ветер в зеркалах – стёкла передних дверей здесь, в отличие от «девятки», однослойные. Но большинство из этих недочётов легко исправить – проблема решается дополнительной шумоизоляцией (вот и неплохой повод поторговаться с дилером, кстати).

Зато плавность хода у S07 на удивление хороша. Может быть, отчасти дело в более «толстых» колёсах – 235/55 R19 вместо 255/45 R20, но младший кроссовер едет мягче и не отмечает каждую кочку встряхиванием кузова. Пропал и зуд на руле от дороги – теперь покрытие можно различить скорее на слух, чем по характерным вибрациям кресла. Несмотря на мягкость подвески, кроссовер не валится на бок в поворотах – крены остаются в рамках интуитивно допустимых значений и не пугают пассажиров.

Настройки рулевого управления тоже показались более удачными, чем на «девятке», благо за три дня теста мы время от времени менялись автомобилями, чтобы освежить впечатления. Конечно, обратная связь здесь напрочь синтетическая, но руль не такой пустой в «нуле». Рулить «семёркой» даже в быстрых связках карельских дорог с их порой неожиданными перепадами высот – вовсе не тяжкий труд.

В поворотах и на перекрёстках невольно бросаются в глаза широченные стойки ветрового стекла. Ну и здесь, увы, точно так же заливает грязью боковые стёкла. S07 прямо-таки необходимы накладки на передние стойки, которые не позволяли бы жидкости свободно переливаться с ветрового стекла на двери. Иначе стоит даже чуть переборщить с омывайкой – и она уже на боковых стёклах. К рестайлингу, если таковой, конечно, планируется, производителю определённо нужно этим озаботиться.

Побывали мы и на аэродроме с его скоростными упражнениями – поведение S07 здесь особо ничем не отличается от S09, за исключением меньшей инерции. Скорость – точно так же не его стихия. По проходимости автомобили примерно аналогичны, тоже с поправкой на разницу в массе. Здесь есть несколько режимов: Eco (экономичный), Normal (нормальный), Sport (спортивный), Snow (снег), Mud (грязь) и Off-Road (бездорожье). Ключевые отличия – в откликах на педаль газа и настройках работы системы стабилизации в случае последних трёх режимов. Но не сказать, чтобы характер машины от этого менялся кардинально.

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Считаем и думаем

Soueast S07 оставляет весьма положительное впечатление гораздо более цельного, крепко сбитого автомобиля, который вдобавок прибавил в комфорте езды и визуально-тактильных ощущениях внутри. Что приятно, согласно позиционированию в модельной линейке «семёрка», разумеется, дешевле «девятки». Базовая версия Comfort на переднем приводе обойдётся в 3 099 000 рублей, а доплата за полный привод и автомат составляет всего 100 000!

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Причём стартовая комплектация отнюдь не бедная – 18-дюймовые колёса, панорамная крыша, электропривод багажной двери, подогрев ветрового стекла и руля, вентиляция и подогрев передних кресел, беспроводная зарядка, система кругового обзора и круиз-контроль. Топовая версия Premium может похвастать 19-дюймовыми колёсами, контурной подсветкой интерьера, адаптивным круиз-контролем и набором водительских ассистентов – системой автоматического торможения, слежения за разметкой, предупреждении о столкновении и мониторинга «слепых» зон.

В такой версии S07 стоит 3 449 000 рублей. Конкурентами в Soueast считают Geely Atlas, Haval F7, Chery Tiggo 8 Pro Max и тот же Jetour X70 Plus. Полноприводный Джили с автоматом стартует с 3 717 190 рублей, Хавейл с полным приводом и роботом обойдётся минимум в 3 249 000 рублей, Джетур можно приобрести за 2 999 900 рублей, но он бывает только на роботе и переднеприводным, а семиместный полноприводный Чери стоит 3 870 000 рублей, но гидромеханического автомата у него тоже нет. Выходит, что Соуис – вполне себе выгодное предложение для тех, кому непременно нужна связка из автомата и семи мест в салоне. Неизбежный нюанс – новый и пока незнакомый бренд, что в свете слухов о скором уходе некоторых китайских марок с российского рынка уже заставляет подумать дважды.