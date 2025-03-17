Старт продаж Geely EX5: кроссовер добрался до дилеров на российском рынке

Паркетник Geely с «зелёной начинкой» появился в Поднебесной в июле 2024 года, при этом на домашнем рынке он продаётся под именем Galaxy E5. Напомним, название Galaxy в компании решили дать отдельному семейству, которое объединяет электрифицированные модели. О том что модель выйдет в том числе на российский рынок, в местном офисе Джили рассказали в конце января 2025-го, причём здесь модель решили продавать под экспортным именем Geely EX5. Позже стали известны подробности о комплектациях и цены новинки, а сегодня компания объявила о старте продаж.
Geely EX5 базируется на платформе GEA 3.0 (Geely Electric Architecture), которая является разновидностью SEA (Sustainable Experience Architecture). Габаритная длина паркетника, предназначенного для российского рынка, составляет 4615 мм, ширина – 1901 мм, высота – 1670 мм, а расстояние между осями – 2750 мм. То есть эта «электричка» по размерам слегка меньше, чем Geely Atlas второго поколения. Паспортный дорожный просвет у EX5 равен 173 мм, масса – 1840 кг, а объём багажника – 461 литру.
Китайский кроссовер в РФ предлагается с литий-железо-фосфатной батареей ёмкостью 60,2 кВт*ч, максимальный запас хода на одной зарядке у этой модели составляет 430 км (при расчёте по циклу WLTP). Российский вариант Geely EX5 имеет европейский зарядный разъем CCS2/Type 2. Модель оснащается единственным 218-сильным электромотором, расположенным на передней оси. На разгон с места до «сотни» этому паркетнику требуется 6,9 секунды.
Модель на российском рынке предлагается в двух комплектациях – Pro и Max. В оснащение стартовой версии, рекомендуемая розничная цена которого составляет 4 099 990 рублей, входит полный «зимний» пакет, который включает в себя подогрев передних и задних сидений, рулевого колеса, а также обогрев заднего стекла, форсунок стеклоомывателя и зоны покоя передних стеклоочистителей. Кроме того, наружные зеркала оборудованы обогревом, электрорегулировками и механизмом складывания.
Кроме того, у стартового кроссовера в списке числятся: 18-дюймовые легкосплавные колёсные диски, полностью светодиодная оптика, заводская тонировка задних стёкол и выдвижные дверные ручки. Ещё Geely EX5 снабдили системой бесключевого доступа, мультирулём, отделанным кожей, виртуальным щитком приборов диагональю 10,2 дюйма, а также информационно-развлекательной системой с тачскрином на 15,4 дюйма.
У кроссовера есть функция беспроводной зарядки смартфонов, климат-контроль, круиз-контроль, система камер кругового обзора, задние датчики парковки, акустика с шестью динамиками, датчики дождя и света, водительское кресло с электрорегулировками в шести направлениях и с функцией горизонтального раскладывания, а также возможность отрегулировать угол наклона спинки сидений второго ряда. В базовое оснащение входят ещё шесть подушек безопасности и ряд водительских помощников.
Рекомендованная розничная стоимость топового исполнения Max равна 4 399 990 рублей. Такой паркетник отличается за счёт 19-дюймовых колёсных дисков, наличия системы интеллектуального управления дальним светом фар, панорамной крыши с люком, электропривода багажной двери, атмосферной подсветки салона, проекционного дисплея, адаптивного круиз-контроля, а также передних кресел с функциями вентиляции и массажа (и памяти настроек для сиденья водителя).
Ещё топ-версии доступна премиальная аудиосистема Flyme Sound с 16 динамиками, включая сабвуфер, передние датчики парковки, комплекс активной безопасности и помощи водителю ADAS (включает в себя системы предотвращения фронтального столкновения, контроля полосы движения, распознавания дорожных знаков и другие функции).
В российском офисе Geely рассказали о том, что гарантия на кроссовер EX5 в РФ составляет 6 лет или 150 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит быстрее), а на тяговую батарею – 8 лет или 150 000 км пробега.
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