Старт продаж Geely EX5: кроссовер добрался до дилеров на российском рынке

Паркетник Geely с «зелёной начинкой» появился в Поднебесной в июле 2024 года, при этом на домашнем рынке он продаётся под именем Galaxy E5. Напомним, название Galaxy в компании решили дать отдельному семейству, которое объединяет электрифицированные модели. О том что модель выйдет в том числе на российский рынок, в местном офисе Джили рассказали в конце января 2025-го, причём здесь модель решили продавать под экспортным именем Geely EX5. Позже стали известны подробности о комплектациях и цены новинки, а сегодня компания объявила о старте продаж.

На фото: кроссовер Geely EX5

Geely EX5 базируется на платформе GEA 3.0 (Geely Electric Architecture), которая является разновидностью SEA (Sustainable Experience Architecture). Габаритная длина паркетника, предназначенного для российского рынка, составляет 4615 мм, ширина – 1901 мм, высота – 1670 мм, а расстояние между осями – 2750 мм. То есть эта «электричка» по размерам слегка меньше, чем Geely Atlas второго поколения. Паспортный дорожный просвет у EX5 равен 173 мм, масса – 1840 кг, а объём багажника – 461 литру.

Китайский кроссовер в РФ предлагается с литий-железо-фосфатной батареей ёмкостью 60,2 кВт*ч, максимальный запас хода на одной зарядке у этой модели составляет 430 км (при расчёте по циклу WLTP). Российский вариант Geely EX5 имеет европейский зарядный разъем CCS2/Type 2. Модель оснащается единственным 218-сильным электромотором, расположенным на передней оси. На разгон с места до «сотни» этому паркетнику требуется 6,9 секунды.

Модель на российском рынке предлагается в двух комплектациях – Pro и Max. В оснащение стартовой версии, рекомендуемая розничная цена которого составляет 4 099 990 рублей, входит полный «зимний» пакет, который включает в себя подогрев передних и задних сидений, рулевого колеса, а также обогрев заднего стекла, форсунок стеклоомывателя и зоны покоя передних стеклоочистителей. Кроме того, наружные зеркала оборудованы обогревом, электрорегулировками и механизмом складывания.

На фото: салон кроссовера Geely EX5

Кроме того, у стартового кроссовера в списке числятся: 18-дюймовые легкосплавные колёсные диски, полностью светодиодная оптика, заводская тонировка задних стёкол и выдвижные дверные ручки. Ещё Geely EX5 снабдили системой бесключевого доступа, мультирулём, отделанным кожей, виртуальным щитком приборов диагональю 10,2 дюйма, а также информационно-развлекательной системой с тачскрином на 15,4 дюйма.

У кроссовера есть функция беспроводной зарядки смартфонов, климат-контроль, круиз-контроль, система камер кругового обзора, задние датчики парковки, акустика с шестью динамиками, датчики дождя и света, водительское кресло с электрорегулировками в шести направлениях и с функцией горизонтального раскладывания, а также возможность отрегулировать угол наклона спинки сидений второго ряда. В базовое оснащение входят ещё шесть подушек безопасности и ряд водительских помощников.

Рекомендованная розничная стоимость топового исполнения Max равна 4 399 990 рублей. Такой паркетник отличается за счёт 19-дюймовых колёсных дисков, наличия системы интеллектуального управления дальним светом фар, панорамной крыши с люком, электропривода багажной двери, атмосферной подсветки салона, проекционного дисплея, адаптивного круиз-контроля, а также передних кресел с функциями вентиляции и массажа (и памяти настроек для сиденья водителя).

Ещё топ-версии доступна премиальная аудиосистема Flyme Sound с 16 динамиками, включая сабвуфер, передние датчики парковки, комплекс активной безопасности и помощи водителю ADAS (включает в себя системы предотвращения фронтального столкновения, контроля полосы движения, распознавания дорожных знаков и другие функции).

В российском офисе Geely рассказали о том, что гарантия на кроссовер EX5 в РФ составляет 6 лет или 150 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит быстрее), а на тяговую батарею – 8 лет или 150 000 км пробега.