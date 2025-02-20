Кроссовер Geely EX5 скоро стартует в России: объявлены цены

Как и на родине, на нашем рынке новый электрический паркетник Geely будет доступен с одним мотором. Батарея у предназначенной для РФ модели тоже одна, тогда как в Китае два варианта.

О том, что в России официально будут продавать электрокросс Geely EX5, было объявлено в январе этого года. В начале февраля появились подробности о комплектациях нашей версии. Ну а теперь местный офис Geely раскрыл цены. Напомним, на китайский рынок модель вышла летом 2024-го, там она зовется Galaxy E5. На родине Galaxy – это отдельное семейство, созданное специально для электрифицированных машин.

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В основе Geely EX5 лежит платформа GEA (Geely Electric Architecture), то есть разновидность SEA (Sustainable Experience Architecture). Длина нашего паркетника равна 4615 мм, ширина – 1901 мм, высота – 1670 мм, колесная база – 2750 мм. Таким образом, он чуть компактнее «традиционного» Geely Atlas второго поколения. Паспортный дорожный просвет электрокара – 173 мм. Объем багажника – 461 литр.

Как и в Поднебесной, в России кроссовер предложат с единственным 218-сильным электромотором на передней оси. У нас Geely EX5 будет доступен с топовой батареей емкостью 60,2 кВт*ч, запас хода – 425 или 430 км в зависимости от комплектации (по циклу WLTP). В Китае для модели еще предусмотрен аккумулятор на 49,52 кВт*ч. Наш кроссовер имеет европейский зарядный разъем CCS2/Type 2. С места до «сотни» паркетник разгоняется за 6,9 секунды.

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У Geely EX5 две комплектации. В списке оборудования базовой версии Pro значатся: 18-дюймовые диски, светодиодная оптика, «зимний» пакет (обогрев зоны покоя передних стеклоочистителей и форсунок стеклоомывателя, подогрев руля и всех сидений), отдельные экраны приборки и мультимедиа (10,2 и 15,4 дюйма соответственно), система бесключевого доступа, беспроводная зарядка для смартфона, однозонный климат-контроль, выдвижной бокс под задним диваном, шесть подушек безопасности, камеры кругового обзора, круиз-контроль.

Исполнение Max – это 19-дюймовые колеса, панорамный люк в крыше, атмосферная подсветка интерьера, проекционный дисплей, вентиляция и массажер передних сидений, адаптивный «круиз», системы автоторможения, слежения за разметкой, мониторинга «слепых» зон, распознавания дорожных знаков, помощи при выезде задним ходом.

Цена Geely EX5 Pro без учета акций – 4 099 990 рублей, топовый Geely EX5 Max обойдется в 4 399 990 рублей. Гарантия на электрокар составит 6 лет или 150 000 км пробега, на тяговую батарею – 8 лет или 150 000 км пробега. «Живые» продажи Geely EX5 стартуют в России в ближайшее время.