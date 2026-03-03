Линейку Geely пополнит брутальный кроссовер: официальные фото

Компания Geely приступила к испытаниям нового брутального SUV. Модель войдет в электрифицированное семейство Galaxy – предполагается, что у нее будет гибридная установка. Премьеру товарная версия может справить в конце апреля.

Фирма Geely опубликовала фото тестового образца нового кроссовера. Эта модель станет серийным воплощением брутального концепта Galaxy Cruiser, представленного весной прошлого года на автосалоне в Шанхае. К слову, испытания грядущего SUV проходят в Швеции, а ранее в Сети появлялась информация о том, что он будет глобальным: кросс ждут, в том числе, и в Европе. Также отметим, что сама Geely продолжает использовать имя Cruiser, но окончательное название узнаем уже после презентации товарной машины.

Тестовый прототип обклеен маскировочной пленкой. Впрочем, и так видно, что конвейерный вариант сохранит основные фишки предвестника. Это «прямоугольный» кузов, внушительные бамперы, массивные накладки на колесных арках и распашная багажная дверь с наружной запаской. А вот оптика, возможно, будет другой. Интерьер серийного кроссовера Geely пока не засвечен.

О технике новинки тоже пока ни слова. Раз Cruiser относится к линейке Galaxy, то он точно будет электрифицирован. Местные профильные СМИ считают, что серийный кроссовер предложат с гибридной установкой. В рамках презентации шоу-кара компания Geely еще обещала полный привод с искусственным интеллектом и даже «режим краба». Ну и конечно, кроссоверу достанется автопилот: над лобовым стеклом тестовой машины установлен лидар.

Китайцы пишут, что премьеру серийного Geely Galaxy Cruiser проведут на Пекинском автосалоне, который откроется в последних числах апреля. На домашний рынок брутальный кроссовер должен выйти до конца текущего года.