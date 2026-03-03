Гибридные авто ×
Линейку Geely пополнит брутальный кроссовер: официальные фото

03.03.2026
Линейку Geely пополнит брутальный кроссовер: официальные фото

Компания Geely приступила к испытаниям нового брутального SUV. Модель войдет в электрифицированное семейство Galaxy – предполагается, что у нее будет гибридная установка. Премьеру товарная версия может справить в конце апреля.

Фирма Geely опубликовала фото тестового образца нового кроссовера. Эта модель станет серийным воплощением брутального концепта Galaxy Cruiser, представленного весной прошлого года на автосалоне в Шанхае. К слову, испытания грядущего SUV проходят в Швеции, а ранее в Сети появлялась информация о том, что он будет глобальным: кросс ждут, в том числе, и в Европе. Также отметим, что сама Geely продолжает использовать имя Cruiser, но окончательное название узнаем уже после презентации товарной машины.

Тестовый прототип обклеен маскировочной пленкой. Впрочем, и так видно, что конвейерный вариант сохранит основные фишки предвестника. Это «прямоугольный» кузов, внушительные бамперы, массивные накладки на колесных арках и распашная багажная дверь с наружной запаской. А вот оптика, возможно, будет другой. Интерьер серийного кроссовера Geely пока не засвечен.

О технике новинки тоже пока ни слова. Раз Cruiser относится к линейке Galaxy, то он точно будет электрифицирован. Местные профильные СМИ считают, что серийный кроссовер предложат с гибридной установкой. В рамках презентации шоу-кара компания Geely еще обещала полный привод с искусственным интеллектом и даже «режим краба». Ну и конечно, кроссоверу достанется автопилот: над лобовым стеклом тестовой машины установлен лидар.

Прошлогодний концепт Geely Galaxy Cruiser
Прошлогодний концепт Geely Galaxy Cruiser
Китайцы пишут, что премьеру серийного Geely Galaxy Cruiser проведут на Пекинском автосалоне, который откроется в последних числах апреля. На домашний рынок брутальный кроссовер должен выйти до конца текущего года.

кроссовер Китай авторынок новинки гибридные авто Geely Geely Galaxy Cruiser
