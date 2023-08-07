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Luxeed: новый совместный бренд Chery и Huawei показал первую модель

07.08.2023 126 3 0

Китайский IT-гигант Huawei продолжает развивать автомобильное направление своего бизнеса и запускает уже вторую по счёту марку — Luxeed.

Компания Huawei занялась диверсификацией бизнеса в 2019 году на фоне введённых против неё в США санкций и утраты доступа к программному обеспечению Google, в том числе операционной системе Android. На замену Android китайская компания разработала собственную унифицированную операционную систему HarmonyOS, пригодную не только для смартфонов, но и для массы других устройств, в том числе автомобилей. Первой автомобильной маркой от Huawei стала Aito, она была запущена два года назад совместно с Seres и сейчас борется за долю рынка с другими молодыми китайскими брендами. Для Seres партнёрство с Huawei не является эксклюзивным: руководство Huawei решило сделать ставку сразу не несколько коллабораций, на подходе, например, совместный роскошный минивэн с JAC, а сегодня миру явлен бренд Luxeed, который, по данным издания CarNewsChina, IT-гигант придумал совместно с компанией Chery.

В минувшую пятницу состоялась мировая премьера очередного поколения операционной системы от Huawei — HarmonyOS 4, её первым автомобильным носителем станет первая модель Luxeed, известная пока под заводским индексом EH3. Полноценная премьера Luxeed EH3 ожидается в течение этого года, а пока опубликовано только первое изображение, на которой изображён ничем не примечательный крупный седан (возможно, лифтбек) с утопленными дверными ручками и лидаром над лобовым стеклом.

Помимо лидара у Luxeed EH3 есть 11 видеокамер высокого разрешения, 3 радара, 12 утьтразвуковых датчиков и мощный вычислительный процессор — всё это нужно для работы полноценного автопилота, хотя в Китае, напомним, автопилоты уровня 3 и выше на данный момент не легализованы, то есть любая поездка на любой чудо-машине обязательно должна происходить под контролем водителя.

В основе Luxeed EH3 лежит разработанная Chery новейшая модульная платформа E0X с 800-вольтовой электрической архитектурой, на этой платформе можно делать как электромобили, так и plug-in гибриды. Сама Chery анонсировала на платформе E0X новый флагманский седан из линейке Arrizo и новую электромобильную линейку Sterra/Exlantix под брендом Exeed. Luxeed, судя по всему, будет позиционироваться над Exeed и предложит потребителю передовые цифровые возможности, в том числе новейшие видеоигры на борту и квадрокоптер с видеокамерой для захватывающих стримов.

Говорить об официальном выходе Luxeed за пределы Китая пока рано, но мы не сомневаемся, что серые дилеры оперативно привезут модную новинку в Россию.

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3 комментария
07.08.2023 17:46
Валерий

Цена будет стартовать с 27 810 долларов.

07.08.2023 17:52
Papirus

Чем дальше, тем больше этот набег китайской саранчи напоминает «выборы» депутатов в России: фамилий много, но один уродливее другого, выбрать нечего.

07.08.2023 18:21
Roman Mangrim

Еще один бренд чери, сколько можно

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