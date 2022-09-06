Кроссовер Aito M5 EV: родня российского Evolute i-Jet, но с более свежим дизайном

В Китае состоялась полноценная премьера первой электрической модели молодого бренда Aito (совместное детище Huawei и Seres). Нам он интересен тем, что, скорее всего, поделится технической начинкой с российским кроссовером Evolute i-Jet, производство которого в ближайшие месяцы должно начаться на липецком заводе «Моторинвест».

В хитросплетениях китайского автопрома легко запутаться, так что следите внимательно. Seres — это бывшая SF Motors, дочерняя структура китайской корпорации Sokon, созданная в 2016 году с прицелом на покорение рынка США и локальную сборку. С Америкой у Seres ничего не вышло, но марка в итоге пригодилась для Китая и Европы: в Европе под ней продают перелицованный субкомпактный электрический кроссовер Fengon E3 EV, он же будущий Evolute i-Joy (Fengon — марка, принадлежащая DFSK Motor — это совместное предприятие Dongfeng и Sokon), а в Китае в 2019 году дебютировал оригинальный среднеразмерный кроссовер Seres SF5 с plug-in гибридной силовой установкой последовательного типа, при этом в будущем разработчики пообещали полностью электрическую версию.

Aito M5 EV

Весной 2021 года Seres «сплавил» кроссовер SF5 компании Huawei, которая известна в основном своими смартфонами, но внезапно захотела зайти в автобизнес. В конце того же года появилась марка Aito как результат более тесного сотрудничества между Huawei и Seres, а её первой моделью стал рестайлинговый вариант Seres SF5 с более лаконичной прозападной внешностью, слегка напоминающей Porsche Macan. Новинку назвали Aito M5 и она тоже вышла на рынок в гибридном варианте, после чего продажи Seres SF5 в Китае практически сошли на нет, хотя формально модель на сайте Seres по-прежнему представлена.



Гибридный Aito M5 1 / 3 Гибридный Aito M5 2 / 3 Гибридный Aito M5 3 / 3

В прошлом году Seres SF5 разошёлся в Китае тиражом около 8200 шт., а марка Aito только за минувший август продала в Китае более 10 000 машин, правда в эту цифру входит и вторая модель — дебютировавший в апреле большой кроссовер Aito M7. Между тем в марте был официально представлен новый российский электромобильный бренд Evolute с обещанием локализации пяти перелицованных китайских электрических моделей на липецком заводе «Моторинвест». Одна из пяти моделей — это как раз Seres SF5, переименованный в Evolute i-Jet, но у нас изначально была заявлена только электрическая версия. Электрического Seres SF5 в Китае нет до сих пор (и не факт, что будет), зато сегодня состоялась премьера родственного электрического кроссовера Aito M5 EV, техническая начинка которого, скорее всего, и перекочует в Evolute i-Jet.



Aito M5 EV

Снаружи Aito M5 EV отличается от гибридной версии только «залысиной» на передке и более аэродинамичными колёсными дисками, с кормы обе версии идентичны. В салоне электрический вариант получил обновлённую центральную консоль с широкой полкой беспроводной зарядки на два смартфона и селектор ездовых режимов с хрустальным набалдашником, а в остальном всё то же самое. «Наш» Evolute i-Jet, к слову, скорее всего, получит более «древний» салон от Seres SF5.



Габаритная длина Aito M5 EV — 4785 мм, ширина — 1930 мм, высота — 1620 мм, колёсная база — 2880 мм. Подвеска — полностью независимая, спереди — на двойных поперечных рычагах, сзади — многорычажная.

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Электрический кроссовер будет предлагаться в двух версиях — одномоторной заднеприводной и двухмоторной полноприводной, обе снабжены батареей ёмкостью 80 кВт·ч, полной зарядки которой хватит на 620 км и 552 км пробега по циклу CLTC соответственно. Максимальная отдача моноприводной версии — 200 кВт (272 л.с.) и 360 Нм, полноприводной — 365 кВт (496 л.с.) и 675 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 7,1 и 4,5 с, максимальная скорость 200 и 210 км/ч соответственно.



Электрический кроссовер имеет дополнительный передний багажник объёмом 80 л и основной задний на 369 л. Заднеприводная версия стоит от 288 600 юаней (2,54 млн рублей в переводе по текущему курсу), полноприводная — 319 800 юаней (2,81 млн рублей).

Теперь ждём для сравнения цены и технические характеристики Evolute i-Jet — следите за обновлениями на нашем сайте.

