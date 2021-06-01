Когда в 2013 году мне довелось побывать на заводе Jaguar Land Rover в пригороде Ливерпуля Хейлвуде, далекие от маркетинговых заморочек инженеры поделились со мной радостной новостью: здесь вовсю готовятся к постановке на конвейер третьего поколения Freelander! Однако вместо третьего «Фрилика» на автомобильном шоу в Нью-Йорке в марте 2014-го был показан автомобиль под именем Discovery Sport.

Дело в том, что к этому моменту руководство компании пришло к выводу: хоть модель Freelander и обеспечила прорыв марки в сегмент компактных кроссоверов, обоим её поколениям не хватало престижности. Плюс ко всему первый «Фрил» с заводским кодом L314 оставил не самое лучшее впечатление по части надежности. Тогда и было принято решение отказаться от наименования Freelander и сделать Discovery вторым суббрендом. Сегодня мы собрали позитивные и негативные мнения об этой машине.

Техника

За стайлинг Disco Sport отвечал вернувшийся из временной эмиграции в Ford Джерри МакГрегор (именно он разрабатывал внешность первого Freelander и второго Range Rover Sport). Автомобиль с заводским кодом L550 был построен на платформе JLR D8 (она же LR-MS) – серьезной модификации платформы Ford EUCD.

Range Rover Sport 2013–н.в.

Автомобиль получил несущий кузов (и это стало коренным отличием от более крупных моделей, оснащенных интегрированной рамой). В отличие от предшественника, Freelander 2, все кузовные детали которого штамповались из стали, крыша, капот, крылья и пятая дверь Discovery Sport были изготовлены из алюминия. Кроме того, была предусмотрена семиместная версия с двумя дополнительными раскладными сидениями в багажном отсеке (правда, в компании честно писали, что автомобиль имеет вместимость 5+2, то есть перевозка семи взрослых пассажиров хоть и возможна, но связана с определенным дискомфортом).

Полностью переработанная задняя подвеска и увеличенная колесная база, а также рулевое управление с электроусилителем должны были обеспечить улучшенное поведение на асфальте. Что же касается сравнения внедорожного потенциала Freelander 2 и Discovery Sport, то в целом они оказались сопоставимы. Клиренс остался прежним, несколько ухудшилась геометрическая проходимость (например, угол въезда уменьшился на 6 градусов), зато на 100 мм выросла глубина преодолеваемого брода.

Land Rover Freelander 2 2006–14

Поначалу Discovery Sport оснащался двигателями, доставшимися от Freelander 2: 2,2-литровым турбодизелем семейства Ford Duratorq (150 или 190 л.с.) и двухлитровой бензиновой «турбочетверкой» Ford Ecoboost мощностью 240 л.с., однако уже в 2015 году их сменили бензиновые и дизельные двигатели новейшего модульного семейства Ingenium. В паре со всеми этими двигателями работал 9-ступенчатый автомат ZF 9-HP. Теоретически есть отличный от нуля шанс столкнуться с автомобилем, оснащенным 6-ступенчатой механической коробкой Getrag M66EH50, но мне не удалось найти ни одного отзыва реального владельца Discovery Sport в такой комплектации.

Автомобиль выпускался исключительно с полным приводом, причем были доступны две системы полного привода: либо Haldex Traction пятого поколения производства Borg-Warner, либо новая система Land Rover Active Driveline, разработанная совместно с GKN.

Новинка быстро набрала популярность на мировых рынках. Так, в 2017 году Discovery Sport стал самой продаваемой моделью за всю историю марки Land Rover, и компания быстро развернула сборку модели на заводах в Китае, Индии и Бразилии. Однако в России спрос на Discovery Sport оказался ниже ожидаемого: компания сразу задала высокую ценовую планку. Поначалу автомобиль продавался дороже, чем одноплатформенный Range Rover Evoque! В результате модель оказалась недоступна по цене для представителей среднего класса, которые ранее охотно покупали Freelander 2. Ну а более состоятельные покупатели обращали свой взор на «старшие» модели, которые могли предложить большую престижность.

Range Rover Evoque 2015–19

Тем не менее раньше или позже все новые автомобили попадают на вторичный рынок. После появления в 2019 году второго поколения Discovery Sport автомобили первого явственно стали доступней. На сегодняшний день цены вторичного рынка на эту модель укладываются в диапазон от 1,6-1,8 млн руб. (за машины 2015 года) до 3,2-3,5 млн руб., которые просят за автомобили, выпущенные в 2019-м. Это означает, что перед владельцем 10-12-летнего Freelander 2 встает выбор: взять ему на смену новенький Duster или пусть пятилетний, но куда более комфортабельный Discovery Sport. Непростое решение, и чтобы не совершать ошибок и принимать его с открытыми глазами, стоит познакомиться с тем, что пишут о Discovery Sport его владельцы.

Ненависть #5: Стоимость содержания

Чем отличаются автомобили премиальных марок от своих одноклассников из модельных линеек массового сегмента? Кто-то скажет, что они мощней, кто-то – что они комфортабельней, кто-то сделает упор на престижность… И все, конечно же, будут правы. Но у этих вкусных плюшек есть оборотная сторона: обслуживание премиальных автомобилей стоит существенно дороже! В свое время я это прочувствовал в полной мере, пересев с корейского пикапа на вполне скромный, по меркам бренда, Land Rover Freelander. А тут не какой-нибудь Фрилендер, а Discovery Sport, которому положено быть премиальным, от облицовки радиатора до заднего бампера! Вот и жалуются владельцы: «Обычные ТО, надо сказать, у дилера очень недешевы, запчасти тоже недешевые», «Среди своих конкурентов в одном ценовом диапазоне, наверное, самое дорогое ТО», «Минус для меня – стоимость обслуживания».



Конечно, среди тех, кто покупал автомобиль в салоне за полную стоимость, отношение к этим расходам нередко оказывается вполне спокойное. Но если человек решился на покупку Discovery Sport лишь после того, как на вторичном рынке появились доступные ему по цене экземпляры, то такого владельца расходы на обслуживание могут неприятно удивить.

Land Rover Discovery Sport 2015–19



По словам владельцев, банальное ТО В среднем обходится тысяч в 30 (естественно, рублей). Согласитесь, немало. Ну а если к этому времени назрела необходимость каких-то других операций, к примеру, замены тормозных колодок, то стоит приготовить еще столько же (естественно, если речь идет об обслуживании у официальных дилеров). Да и вообще владельцу этого автомобиля нужно быть готовым к расходам, порой весьма неожиданным. Например, периодически придется покупать… колесные гайки! Дело в том, что они двухслойные, и внешний слой изготовлен из алюминия, который разбивается при откручивании-закручивании.

Словом, это дорогая в обслуживании машина, и если автомобиль покупается на последние или, не приведи господи! – в кредит, то лучше посмотреть в сторону Hyundai или Kia.

Любовь #5: Расход горючего

Зато топливную экономичность модели практически все владельцы оценивают очень высоко. На расход не жалуются даже немногочисленные владельцы версий с бензиновым 240-сильным двигателем (хотя и не отмечают экономичность среди главных достоинств). А вот владельцы дизельных автомобилей не скупятся на комплименты, причем не важно, какой именно вариант двигателя с воспламенением от сжатия стоит у них под капотом: «Расход топлива очень приятный», «Расход горючего – просто сказка», «Расход топлива вообще символический, особенно на трассе!».



Естественно, больше всего восторгов высказывают обладатели 150-сильных версий, и более ранних, оснащенных 2,2-литровым Duratorq, и более поздних, с двухлитровым турбодизелем семейства Ingenium. Конечно, расход зависит от манеры езды, и кто-то пишет о 6,8-7,2 л на 100 км в городском режиме и 5,3-5,8 л на трассе, кто-то и вовсе получил рекордный показатель в 4,7 л/100 км (при равномерной езде со скоростью 80 км/ч), а у кого-то и средний расход составляет порядка 9,7-10 л, а городской может доходить до 15. Тем не менее топливную экономичность владельцы считают одним из важнейших достоинств этой модели: «Трасса – 5,8. Смешанный – 8,5. Город – 9,2. Об этом можно было только мечтать! Когда был бензин, траты всегда были 12-13 тысяч в месяц, а тут снизились до 6-7... ».

Land Rover Discovery Sport 2015–19



Правда, стоит отметить, что как минимум в нескольких отзывах авторы отметили некорректность данных о расходе, которые выдает бортовой компьютер. «Приборы показывают около 6,8 л на сотку при моем постоянном движении по 70 км в день (город/ трасса). И езжу я далеко не как пенсионер, а вполне динамично. Однако удивительно, но факт: при внесении данных по пробегу и литрам заправленного топлива в топливный калькулятор расход получается 10,4... Такая вот математика. Видимо, в программных расчетах она своя, от британских ученых... ». Или вот такой пример. Один из владельцев, пересевший на Discovery Sport со второго Фрилендера, отмечает, что привык к тому, что выдаваемый борткомпьютером запас хода может увеличиваться, если ты выехал на трассу и поехал в более экономичном режиме. А тут – нет, не растет, что противоречит законам природы и логики.

Одним словом, причин жаловаться на высокий расход нет, но к приводимым в отзывах цифрам стоит подходить с определенной осторожностью.

Ненависть #4: Слишком спокойный характер

За что ругают свои автомобили владельцы Land Rover Discovery? Довольно много за что. Но зачастую звучат сетования на слишком спокойный характер этого автомобиля. Мол, слишком уж он утилитарный. Просто повседневный семейный автомобиль для людей, живущих активной жизнью, с выездами за границы асфальта. Вот для такой эксплуатации он, несомненно, хорош…



Что же касается драйверских амбиций, то в разжигании их Discovery Sport не замечен: «Динамика хромает. Конечно, каждому своё, но мне не хватает. После 140 км/ч – мертвая машина... А жена в восторге», «Машина "беспонтовая". Для молодых людей, желающих пустить пыль в глаза окружающим, не подойдёт», «По ездовым качествам машина напоминает Камри. "Бездушная тварь". Нет искры... », «По трассе тупо не едет»...

Land Rover Discovery Sport 2015–19

И в плане управляемости какой-то жесткой критики нет, но во многих отзывах авторы отмечают, что рулится Диско Спорт не столь классно, как те же Ауди Q5 или BMW X3. Эта модель действительно не годится на роль «звезды автострады», поскольку явно располагает к спокойной и достаточно размеренной езде. Впрочем, никто, даже достаточно критично настроенные авторы отзывов, не пишет о каких-то затруднениях с обгонами на трассе или перестроениями в городе. Просто не стоит думать, что слово «спорт» в его названии относится к скорости и динамике. Достоинства модели лежат в несколько иной плоскости.



Любовь #4: Стабильность на дороге и ездовой комфорт

«Низкооборотистость дизеля и приличная шумоизоляция создают при обгоне впечатление "тихого прыжка". Кажется, что все происходит как-то вяло. Только когда посмотришь на спидометр и поймешь, что едешь со скоростью под 170 км/ч, осознаешь весь кайф ситуации», – пишет в своем отзыве один из владельцев, и это чистая правда. «Динамики хватает и в городе, и на трассе. Особенно это заметно в городе, но только тогда, когда ты понял, как правильно работать педалью газа. Открою один секрет для особо драйвовых водителей, которые любят рвануть со светофора и посмотреть на фары недавно стоявшего рядом автомобиля в зеркало заднего вида: не надо сразу "топтать тапок в пол"! Попробуйте сделать это плавно, с небольшим ускорением по мере того, как почувствуете, что машина пошла».



В результате Discovery Sport прекрасно зарекомендовал себя на дальних перегонах: переключения автоматической коробки происходят практически незаметно, ход очень плавный, на продольную колейность автомобиль не реагирует, и даже несколько сотен километров можно преодолеть за один присест без особой усталости: «Четыре раза ездил на ней в Европу, в дальней дороге не утомляешься», «Автомобиль просто супер. Не для драйва, а для жизни. Мягкий и обволакивающий, как английское кресло. Садишься в него, включаешь музыку и просто движешься, куда хочешь».

Land Rover Discovery Sport 2015–19



Но еще важней, что Диско Спорт остается таким же комфортабельным и в сложных условиях – на плохой дороге, грунтовке, грейдере, после снегопада… Машина едет мягко, плавно, отрабатывая все ямы, стыки и неровности дорожного покрытия. «Ездим на дачу в Вологду раз 5 в год по колдобинам, в снег и грязь. Подвеска проглатывает все это без проблем!» – хвалит свой автомобиль один из владельцев. «Трансмиссия и ходовая, пожалуй, лучшие из того, какие доводилось встречать. Такое ощущение, что неподрессоренных масс нет вообще! Ямки и неровности глотает практически без передачи на кузов. Подвеску не удалось пробить ни разу», – вторит ему другой. Правда, если поставить на машину колеса с дисками R20, то удары начнут ощущаться существенно жестче.

По колейности, снежной шуге и грязи Discovery Sport действительно идет как по рельсам, особенно если воспользоваться соответствующими режимами системы Terrain Response. Но если отключить системы стабилизации, то сразу начинаешь чувствовать, что большая часть момента передается на заднюю ось, и автомобиль охотно входит в управляемый занос. В общем, кто умеет, может и слегка похулиганить.

Но в целом характер Дискавери Спорт прекрасно описал автор одного из отзывов: «Я долго не мог подобрать, как сформулировать его одним словом. Мне помогла моя жена, которая сказала: хорошая машинка, послушная. Так вот "послушная" – это и есть основная характеристика».

Ненависть #3: Шумоизоляция, материалы салона и другие мелочи

От автомобиля премиального бренда все ждут какого-то нереального совершенства. Увы, совершенство невозможно, и наряду с несомненными и объективными достоинствами авторы отзывов находят в Discovery Sport множество мелких недостатков.



Больше всего нареканий высказано в адрес материалов, использованных в оформлении салона. Авторов смущает неоднородность качества этого пластика: обивка салона представляет собой комбинацию очень неплохих материалов верхней части передней панели, обивки кресел и верхних частей дверей, с жестким, дешевым и неприятным на ощупь пластиком центральной консоли и обшивки багажника. И весь этот жесткий пластик почти сразу начинает погромыхивать и попискивать. «При езде по неровной дороге проявляется пара "сверчков" в пластиковых деталях салона. Не ожидал, что здесь это возможно, учитывая цену новой машины», – негодует автор одного из отзывов. «Раздражают только сверчки, то там, то там», – вторит ему другой.

Land Rover Discovery Sport 2015–19



Кому-то не нравятся кнопки на руле, мол, имеют длинный ход и срабатывают нечетко, как кнопки пульта старого телевизора. Кому-то не по душе пришлись передние сидения, подушки которых показались слишком узкими для взрослого мужчины.

Кто-то жалуется, что так и не смог найти комфортного положения сиденья, из-за чего в поездках продолжительностью свыше трех часов очень устают спина и шея. Кому-то показалось странным, что в таком автомобиле нет памяти сидений и системы мониторинга слепых зон, а бортовой компьютер не фиксирует время поездки. Кого-то раздражает режим «Старт/ стоп», а точнее, то, что его нельзя отключить навсегда и приходится заниматься этим в начале каждой поездки.

Много нареканий адресовано стеклоочистителям и омывателям фар: «Щетки дворников вообще работают более чем странно. Все прекрасно чистят, а потом раз! – и начинай сначала. Делают зачем-то еще один взмах, и стекло опять в разводах... ». И от омывателя фар мало толку: и срабатывает реже, чем положено, и напор струи слишком слабый. В общем, один расход омывайки без видимого эффекта…

Land Rover Discovery Sport 2015–19



Что касается шумоизоляции и акустического комфорта, то тут у авторов отзывов особого единодушия не наблюдается. Одни считают, что с этим параметром у модели полный порядок, другие утверждают, что модель «шумновата для премиума», ну а третьи полагают, что дела с этим показателем обстоят критически плохо, и по уровню шума автомобиль напоминает первое поколение Mazda CX5, у которой шумоизоляции, как известно, толком и не было. Причем основную вину владельцы возлагают даже не на арки, а на дверь багажного отсека.

В итоге некоторые из авторов дают машине в своих отзывах безжалостную оценку, называя «недопремиумом»: «Хотя производитель и позиционирует Дискавери Спорт как премиум, выставляя заоблачную цену, он таковым не является», «Машина неплохая на ходу и в эксплуатации, но не за эти деньги. Премиального в ней нет ничего, кроме названия и цен на обслуживание».

Любовь #3: Уют салона и комфорт для пассажиров

Впрочем, столь критично настроены далеко не все авторы отзывов. Многие отмечают, что хотя по внешним размерам Discovery Sport не выглядит слишком уж большим и вполне соответствует своим одноклассникам, но внутри по факту очень просторно. Особенно радует владельцев простор на втором ряду сидений: задние и двигаются в продольном направлении, и угол наклона спинки можно менять. «У меня ребёнок ростом 187 см комфортней себя чувствует сзади в Дискавери Спорт, чем в Рейндж Ровер Спорт», – отмечает один из владельцев. Про то, что задние пассажиры чувствуют себя не просто удобно, а очень комфортно, и что это позволяет им с легкостью переносить многочасовые переезды, пишут очень многие.



Land Rover Discovery Sport 2015–19



Но и интерьер в целом владельцам нравится: «Строго и очень свободно. Материалы очень достойные. Мягкий пластик, кожа, сделанная под ткань. Создается ощущение бархатистости, уюта и какой-то домашней остановки». Отдельных восторгов удостоилась узкая полочка перед передним пассажиром: «Какая же она удобная! Если я еду пассажиром, то самые основные и нужные вещи – телефон, ключи, ручка и даже блокнот – там. Ну нет такого у других автомобилей!». А вот объем бокса-подлокотника многие считают недостаточным и хотели бы иметь на этом месте емкость побольше.

Вполне положительно оценивают владельцы и багажник. Он имеет почти правильную форму, вещам не мешает ни заваленное заднее стекло, ни понижение линии крыши. Кстати, владельцы уверяют, что объем багажника здесь – самый большой в классе, что поместится туда что угодно – сумки, коляски, да и сами дети, и что по этому показателю Discovery Sport превосходит куда более крупный Range Rover Sport. Я даже не поверил сначала и полез проверять. Действительно, объем багажника RR Sport второго поколения – 784 литра, а у Discovery Sport в пятиместной конфигурации – 829 л! И, естественно, салон такого объема позволяет при остановке в пути организовать полноценные спальные места, что очень нравится любителям дальних автопутешествий.

Land Rover Discovery Sport 2015–19

Ненависть #2: Мультимедиа

В подавляющем большинстве отзывов звучит довольно жесткая критика штатной мультимедийной системы: мол, почему у автомобиля премиальной марки такая убогая мультимедиа?!



«Мультимедийная система отвратная. Нажатие на сенсорный экран тормозит полторы секунды. Почему нельзя было поставить процессор чуть мощнее, не понимаю. Apple Carplay и Android Auto не поддерживается. Ну хоть Bluetooth и Aux есть... », «Штатная музыка – полное убожество. Ни низких, ни высоких. Да и средние – очень средние», «За такие деньги уже могли бы ставить монитор с более четким разрешением экрана и прогу на Андроиде (богаче набор функций и быстрее работает)».

Land Rover Discovery Sport 2015–19



Действительно, сложно понять, почему в дорогом и престижном автомобиле на 8-дюймовом мониторе реализована графика уровня древнего «Тетриса», почему при проигрывании музыки с USB-носителя нельзя вернуться на уровень выше в одно движение, а только через выбор носителя и пути с корня, и почему навигационная система не знает половины адресов даже в Москве, не говоря уж об остальной России. И это при том, что к медиасистемам куда более дешевых VW Tiguan или Hyundai Tucson таких претензий никто не высказывает...

Любовь #2: Дизайн

«Хотелось чего-нибудь редкого и не раздражающего глаз. И вдруг увидел Discovery Sport, понял, что понравился внешне, посидел в внутри – он кажется огромным, особенно с панорамной крышей и светлым салоном», – пишет в своем отзыве один из владельцев.



Давайте сразу признаем: облик Дискавери Спорт строг и традиционен, как английский деловой костюм. Это детище Джерри МакГоверна вряд ли заслуживает места на подиуме в музее современного искусства, но, в то же время, в нем нет ничего эпатажного и раздражающего. В итоге мне не попалось отзывов с признаниями типа «пришел (или пришла) в салон, увидел и сразу влюбился».

Land Rover Discovery Sport 2015–19



Тем не менее во множестве отзывов авторы пишут, что «внешний вид – просто высший класс», что он впечатляет своими строгими формами, в которых нет ничего лишнего, что это – настоящее воплощение классического дизайна: «Все же над "мордашкой" поработали с умом. Она вышла агрессивная, но в то же время достаточно гармоничная, вызывающая теплые чувства своими округлыми формами». Владельцам нравится отсутствующая «узкоглазость» и заостренность линий, хотя многие скучают по намеку на брутальность, силу и мужественность, характерным для Freelander 2.

Ненависть #1: Лотерея по надежности

У марки Land Rover хватает хейтеров, и основной их аргумент – «купи Land Rover и живи в сервисе». И, в общем-то, кое-какие основания для такого рода утверждений есть. Если почитать отзывы владельцев, написанные в течение первой пары лет после появления Discovery Sport, то среди них немало резко критических, причем критика эта обрушивается именно на надежность автомобиля: «Проехал 157 км, и машина уже у дилера на ремонте. Первая поездка по дороге с выбоинами выявила стук в передней и задней подвеске», «За первые три недели эксплуатации было три поломки с риском для жизни, причем при первой поломке реально чудом остался жив: обрыв патрубка и резкая потеря мощности при обгоне», «Четыре поломки агрегатов двигателя за 10 мес. эксплуатации», «При езде по трассе машину начинает раскачивать и заносить в сторону. Оказалось, износились втулки рычагов задней подвески. Машине 6 месяцев».



Land Rover Discovery Sport 2015–19



Но это поломки серьезные. Куда чаще владельцы пишут о поломках мелких, но от этого не менее досадных: «По мелочам практически все время что-то не работает. То парктроник глючит, то датчик непристегнутого заднего ремня не работает, то крышка багажника не поднимается на необходимую высоту», «Три раза устраняли проблемы с работой системы климат-контроля. Но сейчас климат опять работает нестабильно», «В первый день стала заедать крышка омывателя фары, при 2 градусах мороза примерзла крышка заправочной горловины. А сегодня при -20 отказался включаться стартер. Многовато для пробега 1500 км».

Но чем ближе к нашим дням, тем больше отзывов типа « За все время ни одной поломки! Меняем колеса с зимы на лето и наоборот да ТО проходим», «Проехал на нем уже 47 000 км. За весь срок эксплуатации ни разу ничего не сломалось», «Технически меня не беспокоил, хотя за три года наездила 80 тыс»... Так что стоит признать, что ситуация с надежностью Land Rover Discovery – примерно как с Жигулями: может повезти, а может и нет. Кто-то уже второй год ездит в сервис только для плановых ТО, хотя приобрел автомобиль с рук с пробегом 70 000 км, а кто-то собирается избавиться от машины, поскольку она замучила его мелкими поломками. Так что остается сказать покупателям подержанных Discovery Sport «люди, будьте бдительны», и пожелать им удачного выбора.

Любовь #1: Универсальность и проходимость

И все же главным достоинством Discovery Sport (как и многих других моделей марки Land Rover) можно считать его универсальность. На такой машине можно приехать на светское мероприятие в вечернем платье, а можно уехать за приключениями, прихватив палатку, штормовку и резиновые сапоги. По ходовым качествам Диско Спорт лучше подходит для спокойной езды, но позволяет «пошалить» на дороге, а в его традиционных для марки внедорожных талантах никто особо и не сомневается.



«И геометрия кузова, и настройки подвески, и программы помощи при езде оффроуд – всё идеально. Проверено не один раз в различных условиях: поля мокрой грязи, леса, заснеженные дороги», «Он едет! Гребет! Роет! Как классно. Пошел второй год, а никак не нарадуюсь. Как давно я хотела не думать о парковочном месте зимой!», «Несколько раз по осени и по весне ездил по пашне – без проблем. Снег до 30 см – легко, потом гребет перед собой», – восторгаются владельцы. Хотя, казалось бы, чему тут удивляться: внедорожные способности – это, безусловно, сильная сторона любых автомобилей Land Rover, заложенная в них, так сказать, на генном уровне.

Land Rover Discovery Sport 2015–19

Конечно, для того, чтобы полностью реализовать этот потенциал, нужно разобраться с тем, как работает система Terrain Response, и научиться ею пользоваться, потому что все не так просто. Например, режим «Снег» эффективен на заснеженной дороге с твердым покрытием («Режим "Снег" вообще удивил, по заснеженной дороге идет просто как по рельсам»), а вот в снежной целине порой лучше работает режим «Песок». Очень полезно съездить на любой полигон Land Rover Experience и там под руководством инструкторов прочувствовать пределы возможностей машины, убедиться, что «ассистент спуска с горы» Hill Descent Control позволяет уверенно съехать со склона, на который и глядеть-то страшно.



Есть, конечно, и некоторые особенности конструкции, которые кажутся мне странными для автомобиля с именем Land Rover. Например, чтобы вкрутить переднюю буксировочную серьгу, нужно снять облицовку под бампером, открутив для этого монеткой специальные стопоры. Так что если автомобиль застрянет в грязи или глубокой луже, для того, чтобы проделать эту операцию, придется ложиться прямо в грязь. Нет уж, лучше все же снять облицовку заблаговременно, перед погружением в пучины оффроуда.

Наконец, всем, кто планирует использовать Discovery Sport для буксировки катера, жилого прицепа или трейлера с квадроциклом, стоит учесть, что установка буксирного устройства требует покупки специального буксировочного модуля и замены нижней накладки заднего бампера. При этом с самыми большими сложностями могу столкнуться владельцы семиместных версий.

Land Rover Discovery Sport 2015–19